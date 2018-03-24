Бывшая Украина совсем не Золушка, но процесс превращения уже необратим

Константин Мочар

Глава ДНР Александр Захарченко в ходе встречи со студентами , что «Украину ждут большие изменения в политическом плане, в том числе возможное создание еще одной народной республики (например, Харьковская народная республика). Также глава Донецкой народной республики уточнил, что ополчение не воюет с украинским народом, а лишь с частью населения, «которая заразилась вирусом нацизма и фашизма».

Кроме того Захарченко отметил, что в рядах ополчения много людей из Херсонской, Николаевской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской областей, а также уроженцев Киева, Львова, Ужгорода и Винницы. Также он добавил, что в настоящее время на Украине сложилась «критическая ситуация, похожая на натянутую струну», которая, вероятнее только, приведет к появлению новых народных республик на территории Украины».

Очень многое хочется сказать по этому поводу. Сердце чуть ли не в прямом, физическом смысле болит от той жути, которая творится на малой родине, но приходится "включать" голову. Если уж бывшие земляки в своё время её не включили, если, как последние "лохи", дали себя "развести" заокеанским профессиональным мошенникам-манипуляторам, которые ещё и убийцы.

Попробуем провести сейчас очередное осмысление старой уже ситуации, с намётками нарастающей, "дозревающей" готовности к изменениям, попробуем разложить всё "по полочкам".

Итак, думаю, ни у кого из наших людей, способных мыслить стратегически, нет сомнений, что русским людям нельзя идти на поводу у нашего глобального врага, коллективного «Запада», долгие века мечтающего уничтожить славянство и православие (и особенно Россию, как «основу» последних и их "острие"), всё это время планомерно проводящего в жизнь древний принцип "разделяй и властвуй". Уверен, категорически недопустимо теперь, после их громкой ситуативной победы - отрыва бывшей Украины и превращения её в Анти-Россию - соглашаться "зафиксировать убытки". То есть, вслед за многочисленными нашими "хохлофобами" и "хатаскрайниками", записать абсолютно всех жителей бывшей Украины в «бандеровцы и предатели», которым не место в нашей большой семье.

Чтобы не получилось, как с Польшей, которая когда-то, очень давно, тоже была "нашей". Потому что когда наши предки согласились с её отрывом от нас, с её окатоличиванием и перевоспитанием, то в результате Польша лишь стала одним из наших самых ярых врагов - с предателями всегда так случается, в полном соответствии с понятием о комплексе неполноценности и его психологической компенсацией. А чисто христианское, вечное наше нежелание идти на конфликт, Запад, словно "урка на зоне", всегда считает слабостью, это лишь стимулирует его с новыми силами продолжать действовать в давно выбранном направлении.

Понятно, что бывшая Украина - это огромная территория с донельзя разрушенной инфраструктурой, требующей огромных трат, это население, которое необходимо перевоспитывать, раззомбировывать и просто содержать - на фоне уничтожения остатков постсоветской промышленности, после ассоциации с ЕС. А ещё это куча бандитов, "нациков" и не только, которых необходимо переловить или уничтожить. То есть на всё это требуется целая "гора" денег.

Но, с другой стороны, мы русские, многие из которых православные христиане - мы и милосердны, и "своих не бросаем". Тем более, что все живущие на бывшей Украине являются русскими - или в более узком смысле, как относительно недавно переехавшие из России, или в более широком, как потомки жителей бывшей Новороссии. Или, ещё в более широком - как потомки жителей бывшей Малороссии (или Южной Руси), и Прикарпатской, и даже Галицкой Руси. Именно - даже Галицкой Руси, потому что ещё в начале прошлого века, перед Первой Мировой войной, во Львове (который сегодня стал чуть ли не центром русофобии Западной б.Украины) были очень популярны идеи русского братства, в городе успешно работало около 20 русофильских кружков.

И тогда, сто лет назад, чуть больше, большинство жителей Прикарпатья, будучи русинами (то есть сыновьями Руси), так себя и называли, а не "украинцами" (ещё один пример, почему нельзя нам соглашаться с ситуацией, "фиксировать убытки"!). Кстати, даже сейчас русофобия региона отличается от центральных областей бывшей Украины не в разы, а на проценты (от 10 до 15, по разным оценкам).

Или, есть какие-то рекомендации неизвестно от кого, от какого именно процента русофобии население - "фтопку", а ниже этого можно и присоединять? И - не являются ли наши "либерасты" на самом деле большими русофобами, большими врагами нашего государства, чем вконец зазомбированные жители бывшей Украины? Разве нет понимания, что кое-как уже нельзя, что через полную денацификацию и раззомбирование надо пропустить всех (не как дискриминационные, но как действенные манипуляции, позволяющие реально улучшить общественные стереотипы, менталитет крупных групп населения)?

Поговаривают, кстати, что вот эта волна "хохлофобии" и русского "хатаскрайничества идёт, в том числе, и из Донбасса. И - не только по причине ненависти к бывшим согражданам, которые пришли туда убивать, но иногда и из-за чисто "хохляцкого" опасения "не попасть на последний корабль". Так как есть понимание, что у России с деньгами туговато, что на примере Крыма убедились, насколько присоединение затратно, что «всегда только на всех не хватает»... Нет, не верю, не может быть - у людей, побывавших на войне, на грани жизни и смерти, как убедительно говорят экзистенциалисты, происходит переоценка ценностей, они однозначно выше всех этих эгоистических моментов.

Думаю, "хохлофобия" больше идёт от наших, российских "хатаскрайников", православие которых только "показушное", от тех наших чиновников, которым наплевать на людей. И, конечно, обязательно от интернет-ботов, по-прежнему сидящих на зарплате от Госдепа (Бжезинский успел проговориться перед самой своей смертью, что их только в России осталось несколько тысяч).

А надо ведь понимать, что "Империя, разбрасывающаяся территориями, населёнными коренным имперским государствообразующим этносом, только потому, что часть этого этноса оказалась в плену нацистской пропаганды, собственную базу".

Тем более что Россия, с её огромной территорией, остро нуждается в населении. Увы, сейчас на бывшей Украине далеко уже не 52 миллиона населения, как это было в 1990-м году, а только 30-35 пять миллионов, по разным оценкам (многие умерли, многие выехали, многие за эти 28 лет не родились). И именно в такие сложные исторические моменты, катастрофические для бывшей Украины, с помощью продуманной переселенческой политики, вполне реально заинтересовать людей и перераспределить ощутимую их часть (вышеуказанного количества) по всей нашей большой стране. Не закрывая при этом для данных людей возможности помощи родственникам на малой родине или попытки жить на два дома, и там, и здесь.

При этом важно подчеркнуть, что переселять данных людей можно только после полной денацификации и раззомбирования, только под контролем полиграфа! Кстати, для этой работы реально задействовать философов-психологов, которых у нас, почти безработных, "море неразливанное". И, опять же, кстати, уже давно пора выстроить работу с получением гражданства РФ, надо безотлагательно прекращать жутчайший «бардак» с этим – похоже, пора уже вмешаться администрации президента, чтобы дать укорот чиновничьему шакалью.

Но территорию всё равно необходимо забирать полностью (и не только потому, что на пути моего родного Закарпатья к России находится Галиция). Потому что " на любом клочке оставшейся украинской территории, нынешняя власть будет претендовать на право представлять всю Украину и даже Крым". А ещё потому, что всё это исконно русские территории.

И, самое главное - "наша страна быть империей. Многие враги в своё время "неслабо" получили от неё - именно следовательно все они и не позволят России существовать в другом виде, быть слабой. Если мы не будем империей, если не вернём свои исконные земли и людей, то этим дадим начало гибели страны. Потому что иначе это существование в чуждой, враждебной, ежедневно уничтожающей нас парадигме, иначе это неуклонное "скукоживание" страны сначала до Урала, до пределов Московской области, МКАДа, Садового кольца...

Дело ведь не в каком-то отдельном, даже очень немалом, размерами с Францию, куске бывшей нашей страны, не в том, называется он бывшая Украина или как-то иначе. Дело в подходе - если Россия, могущественная держава, позволила себе, чтобы от неё, империи, оторвали её часть, то этим самым она показывает свою слабость. Позволяя, при случае, оторвать ещё одну часть, ещё, ещё... Этим самым включая механизм своего разрушения".

Итак, дилемма - всё это наши люди, даже если часть из них оболванена, и это исконно русские земли. Но при этом их освобождение, денацификация, раззомбирование, присоединение стоит таких невообразимых денег, что делает данные операции почти невозможными для России с её нынешней внешнеполитической и внутриэкономической ситуацией. Однако, "почти невозможно" не значит "невозможно в принципе" - давайте глянем на вопрос пристальнее. Тем более, известно, что если проблема очень сложная, то для решения необходимо разделить её на части.

И, вдруг вспоминается, что есть много косвенных моментов, которые на протяжении уже целого ряда лет складываются в очень интересную общую картину. Позволяющую с большой степенью вероятности утверждать - у нашего президента Владимира Путина за эти годы подобралась команда потрясающих аналитиков, способных делать и очень качественные прогнозы, и очень точные оценки ситуации. Уверен, что данные коллеги могут довольно точно, в денежном эквиваленте, оценить, от каких трат (на военную защиту этого, юго-западного направления, на противодействие враждебным действиям и т.д.) избавится Россия, если бывшая Украина, как враждебное нам недогосударство, исчезнет.

Второй момент - с появлением «Северного потока-2» и «Турецкого потока» острая нужда в ГТС бывшей Украины исчезнет. То есть исчезнет именно острая нужда, а обычная останется - потому что ряду европейских стран выгоднее получать газ из украинской трубы, а не через Германию или Турцию, да и местные потребители, со своей «копеечкой», никуда не делись. Так, при обнулении платежей за транзит, даже с учётом капитального ремонта ГТС бывшей Украины, последняя сможет дать немалые дополнительные деньги. Тем более, надо думать и об увеличении нашей доли в общем количестве газа, который покупает Европа: 30 % хорошо, но 50-70 % ещё лучше!

Третий момент - территория бывшей Украины имеет очень приличную транзитную ценность, которую, даже с учётом ремонта шоссейных и железных дорог, тоже можно скалькулировать в деньгах.

Четвёртое - возвращение ранее потерянного сотрудничества (наверняка ещё можно что-то восстановить) тоже даст дополнительные деньги, а заодно и рабочие места для местного населения.



Пятое - присоединение всей этой территории с оставшимися здесь людьми означает ещё и ощутимое расширение нашего внутреннего рынка, с новыми возможностями для нашего бизнеса и дополнительными налоговыми поступлениями в бюджет.

Шестое - это доступ к таким про-российским территориям Молдавии, как Гагаузия и Приднестровье, это упрощение снабжения наших войск на территории последнего и это однозначное усиление сотрудничества с Молдавией (если правильно «разнести» все эти вопросы, вместе с вопросом сохранения основной Молдавии, которая уже наблюдает ползучее поглощение Румынией). Всё это тоже даст дополнительные деньги.

Седьмое - это возвращение более близкого, сухопутного пути к ряду городов Крыма из целого ряда российских направлений, то есть уменьшение "плеча" - может, и не такой уж большой выигрыш, но, "копеечка к копеечке"...

Восьмое - появление новых-старых транзитных маршрутов через территорию бывшей Украины усилит позиции России во взаимоотношениях с Лукашенко. Хотя лично я и считаю, что давно пора серьёзно поговорить с ним и с Назарбаевым, то есть вернуться к разговору начала 2000-х, насчёт референдума о присоединении; найти аргументы - «предложения, от которых невозможно отказаться».

Девятое - очень настоятельное приглашение украинских олигархов к возвращению вместе с деньгами на территорию бывшей Украины (понятно, что в противном случае их бизнес будет национализирован), с оплатой возможного штрафа за сотрудничество с антинародной властью - штрафы и их налоги, или национализация, станут "неплохой прибавкой" к нашей сумме.

Конечно, здесь я посчитал только то, что приходит "на первый взгляд". Однако, "найденные" хотя бы по этим девяти пунктам деньги можно будет перебросить на решение проблем, связанных с появлением у нас этой территории и этих людей. Если уложиться в неё, остальные проблемы «подвесив», то российский бюджет "не почувствует разницы".

Однако, и при переселении, и при фильтрации населения (видимо, всех придётся пропустить через полиграфы) – ещё раз - необходима полная его денацификация и раззомбирование. Кстати, и ранее уже переехавших стоило бы на эти процедуры "пригласить" тоже (только проверить, естественно!) - у нас и так до 5% населения голосует за представителей нашего глобального врага, мечтающего нас уничтожить. А ещё, хотя бы к этому моменту, необходимо, наконец-то", выстроить государственническую патриотическую идеологию, вместе с воспитанием и образованием на её базе.

Однако - не забываем - вышеуказанный этот разговор лишь о частичном присоединении к России людей и территории бывшей Украины (аналогично Южной Осетии и Абхазии). То есть это переформатирование бывшей Украины в новое государство, снова братское России и переходное к вступлению в её состав - как в сообщающихся сосудах, методом постепенного перетекания, по мере готовности.

И, хотя я "кучу" денег (см. выше, по девяти пунктам) уже нашёл, но всё равно делать это надо очень медленно, с формированием очереди и включением энтузиазма населения (где, конечно, первыми будут ДНР и ЛНР). И - только отдельными регионами, только в статусе новых Федеральных округов России или их частей, только после выполнения всех мероприятий, начиная от полной денацификации, раззомбирования, референдума о желании вступления в состав России и достижения самодостаточности (какой-никакой, чтобы местные власти хотя бы могли обеспечить своему населению «социалку» минимального уровня).

Кстати, ещё раз о высказывании Александра Захарченко - пока бывшая Украина хотя как-то существует и пока газовый транзит России ещё нужен, то заявлять о прекращении транзита и о новых Народных Республиках можно, но осуществлять всё это в реальности пока не стоит. Уверен, Александр Захарченко и сам понимает это, очень успешно участвуя в информационно-пропагандистской работе, например, в онлайн-конференциях с территориями, временно оккупированной хунтой Порошенко.

А ещё я подтверждаю слова главы ДНР о том, "что в рядах ополчения много людей из Херсонской, Николаевской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской областей, а также уроженцев Киева, Львова, Ужгорода и Винницы" - в старом моём интервью с командиром военного подразделения ЛНР ОБрОН "Одесса", Алексеем Фоминовым ("Фомой") последний , в том числе, и об этом. Наличие же данных людей в ДНР потенциально позволит ускорить работу по созданию новых Народных Республик в недалёком будущем.

Только если предположить почти невероятное, что США, вместе со своими "шавками", удастся продавить прекращение строительства «Северного потока-2» и «Турецкого потока», то тогда работу с новыми Народными Республиками необходимо будет резко интенсифицировать.

То есть сразу после этого события придётся осуществить освобождение территории, транзитной и всей остальной - или через ввод российских войск, или с помощью "необходимого и достаточного усиления вооружённых сил ДНР/ЛНР техникой, оружием и добровольцами, с последующим их наступлением. И, конечно, вместе с обеспечением поддержки с воздуха, базе ВВС «Южной Осетии» в Донецком аэропорту, после начала военных действий и выхода ВС ДНР/ЛНР на границы областей (когда линия фронта будет уже существенно отодвинута от Донецка).

И тогда, конечно, освобождение территории (если будет принято именно такое решение), то есть силовое обеспечение транзита, в случае потери государственности и установления хаоса на территории бывшей Украины, стоит параллельной помощью освободительному движению новых потенциальных Народных Республик, которые могут быть по маршруту транзитных труб (ГТС)".

В общем, процесс переформатирования бывшей Украины в совершенно новое, реально братское нам государство был, как известно, объявлен Александром Захарченко ещё в июле 2017-го. Появление новых Народных Республик однозначно активизирует данный процесс. Это может быть чуть раньше, чуть позже, но чека была выдернута ещё раньше, в феврале 2014-го, процесс уже необратим. Таймер, отсчитывающий время превращения бывшей Украины в Малороссию (или Юго-Западную Русь), показывает, что времени до полуночи остаётся всё меньше.