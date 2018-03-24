В России людей с детства учат ненавидеть либералов, вычислять их и сразу обижать.

Как только либерал заходит в магазин, доброжелательные кассирши начинают ему хамить, а перед этим нажимают снизу секретную тревожную кнопку: с полок исчезает 90% товара, остаются только продукты с пальмовым маслом и куриные шкурки. Ещё мутная жидкость в пыльных трехлитровых банках под названием томатный сок. Всё это за дикие деньги без скидок.

Редкий гаишник не возьмет взятку у либерала, а если не возьмет, то заведет на либерала дело - за то, что либерал взятку предложил.

В избиркомах прямо по лицам определяют тех, кто будет голосовать за Собчак - и нагло прямо на их глазах начинают нарушать избирательное законодательство. При помощи наблюдателей от коммунистов и ЛДПР.

На либералах в России всё и всегда заканчивается.

В школах детей либералов учат песням о Сталине, мудром и любимом, пока все остальные дети занимаются физикой и информатикой.

Никто в России не любит либералов. Кроме таксистов и военных в штатском. Таксисты рассказывают либералам, что скоро перевешают всю сволочь и добьют её монтировками. А военные в штатском доверительно рассказывают о военных тайнах, о том, где они преступно воевали, как тайно хоронят погибших и как травят предателей вместе с их семьями.

Удивительно: стоит только человеку перестать быть либералом, как он тут же оказывается в совершенно другой стране, никуда при этом не переезжая. Верно и обратное: стоит человеку обратиться в либерализм, как лица окружающих из обычных делаются лицами вырожденцев - некрасивыми, опустошенными, злобными, а глаза - пустыми и ничего не выражающими.

*Репортаж написан по материалам либеральных лент.