После оглашения результатов президентских выборов (на тот момент – предварительных) у немалого числа граждан возник вопрос: если уровень доверия президенту более трёх четвертей от числа пришедших на избирательные участки, то как этим невероятно высоким уровнем доверия Владимир Путин воспользуется?

Выборы состоялись. Сенсаций не произошло. Действующий президент получил абсолютное большинство голосов, причём с личным для себя рекордом: более 76,6%. После оглашения ЦИК результатов выборов Владимир Путин обратился к россиянам, включая тех, кто голосовал за других кандидатов. Ключевая мысль в обращении: можно делиться по политическим взглядам, но когда речь идёт о развитии страны, то этого развития не добиться без консолидации. При этом избранный президент подчеркнул, что он готов брать на себя ответственность.



На Первом канале после обращения Владимира Путина к россиянам решили опубликовать коллаж, на котором Путин стоит в одном ряду с Черчиллем, Рузвельтом и де Голлем, и комментарием «Лидер нации».



Андрей из Челябинска

Очень жаль, что минусы отменили. Сперва выбираете президента, даже не читая его предвыборной программы, даже игнорируя тот факт, что у него ВООБЩЕ не было никакой программы, потом начинаете мечтать, что вот уж на четвертую шестилетку (с 2000 г. вообще-то уже прошло 3*6 лет) уж конечно он займется экономикой...

Мечтайте-мечтайте. Не хотелось бы напоминать, кто думкой богатеет, но... СРЦ П-15

Уважаемые антипутинцы! Вы когда-нибудь хотя работаете? Вы как стервятники слетаетесь стаей на статьи, в которых прямо или косвенно фигурирует Путин. Успокойтесь! Выборы уже прошли, и ничего вам не изменить! И ваши эти издёвки народу как мёртвому припарка. Народ сказал своё слово - он выбрал Путина, а значит, он готов ко всем возможным непопулярным мерам в это шестилетие. Хватит нас пугать, пуганые уже не единожды! Мы готовы вместе с нашим президентом терпеть все невзгоды ради будущего благополучия. А перемены к лучшему будут, можете в этом не сомневаться! Только эти перемены могут вам не понравиться.

А мне надо идти выполнять свою поддержку нашему президенту: пора на работу, не смотря на то, что я пенсионер. Может и вам пора доказать свою правоту делом, а не критикой Путина на сайте? КОТ БАЮН

По понятным причинам не мог голосовать - белорус.

Но, была бы возможность - проголосовал бы дважды за Путина.

ВВ - это лучшее, что случилось с Россией за 20 лет. (Лично моё мнение).

У меня такое подозрение, что если бы не Путин, Россию сейчас бы рвали хором все сявки во главе с полосатым гегемоном. Для затравочки?



Буквально на следующие сутки после заявления бывшего министра финансов РФ Алексея Кудрина, возглавляющего теперь Центр стратегических разработок, - о наличии «форточки возможностей» у нового российского правительства - в СМИ появились материалы о якобы рассмотрении вопроса увеличения подоходного налога.

Занимательная практика с недавних пор. В либеральных СМИ появляется «затравочка» мол, тот-то и тот-то государственный чиновник (нынешний, а то и прежний, чаще «неназванный») предлагает вот такую пакость инициативу. Инициатива эта в течение нескольких часов или суток обсуждается со всей положенной интенсивностью (частенько не без матюков), а потом появляется настоящий чиновник, который садится перед президентом и, опуская глазёнки в пол, вещает: ничего, мол, подобного пока не предлагалось – так, мол, слухи ходят по домам...



Если обсуждение идёт в основном без матюков, то у главы государства как бы появляется повод – поддержать. Такая практика.



Vard

Практически во всем мире прогрессивный подоходный налог... Платят богатые... И только у нас все за счёт бедных... А че ... С миру по копеечке... Дырочку в бюджете заткнуть... astronom1973n

«и если дополнительные 2 процентных пункта будут направляться на здравоохранение, это точно будет плюс».

И что толку? У нас в городе в больницах и поликлиниках и ремонт хороший и оборудование современное, а врачи... квалификация, мягко сказать, низкая. Описания толкового не могут дать, так как учились плохо. Те, кто достойные, трудятся в небюджетных учреждениях. И объявления висят в городе, где свой медвуз и училище - требуются терапевты и т.д., их просто некомплект. Ход увеличения со всех НДФЛ считаю неправильным,а вот прогрессивный налог- логичным! rotmistr60

Паршивая практика правительства - сделать вброс и посмотреть на реакцию и не народа, а президента. Если на ковер не вызвал, значит можно внедрять очередную либеральную задумку в жизнь. А потом президенту популярно с цифрами объяснить как это прекрасно. Сверхсекретная система РЭБ «Суслик»



Украинские военные обнаружили на территории Донбасса «непонятный прибор», похожий на новую часть системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ).



И зачем только президент Путин показывал кадры с новейшими российскими военно-техническими разработками. Ведь есть же Украина, которая сама может подготовить материал о прорыве РФ в военно-техническом плане. Один из таких материалов на днях и выдали: суперсекретный российский опытно-боевой образец «Суслик» (даже если ты его не видишь, как известно, он есть), который отлавливает в небе украинские беспилотники и лишает их зрения. Знатоки поговаривают, что после атаки со стороны российского комплекса, маскирующегося под разнесённый ВСУ сарай, украинский беспилотник начинает непроизвольное исполнение марша «От тайги до британских морей Красная армия всех сильней», заражая по каналам радиосвязи и украинских операторов.



zart_arn

Вот уж не догадался бы ни за что! А ведь с первого взгляда - сарай сараем! RASKAT

Прибор называется "Антидурь 300". Бойтесь свидомые, Путин лично следит за каждым из вас! Владыка Ситх

Признаюсь, сегодня справлял малую нужду севернее Донецка за сараем. Возможно, засняли мой прибор)) 78Rey

это неизвестно что, но создано Россией ))))

ахахаха.... срочно отломать кусок и поехать в ООН за деньгами! Вторая ходка для Нади



На неделе бывшая «узница Путина» оказалась в застенках СБУ, где успела пожаловаться на то, что хуже, чем в России. Камер, говорит, везде понаставили – в туалет спокойно не сходишь.



Начинается второй сезон сериала «Надя и лучшие моменты сухих голодовок».



Шевченковский суд, руководствуясь тем, что Луценко лично увидел в сумке у Савченко гранаты модификации «Азербайджанские скороспелые», решил отправить «Надию Украины» за решётку, пока на два месяца, причём с прицелом на итоговое пожизненное. При этом в Шевченковском суде, судя по всему забыли (ну, или это секретный план Кремля – как обычно...), что если украинский политик оказывается в украинской тюрьме, то он может оказаться впоследствии человеком с наиболее высоким политическим рейтингом в стране. Пусть ненадолго, до следующего майдана, но всё-таки...



В общем, Надя ещё себя покажет. Или дело за «Новичком»?..



Nikolaevich I

Ох, Надька! Смотри! Как бы потом макароны в российской тюрьме слаще пироженок не показались! А может к нам в обрат попросишься ? К ужину может ещё успеешь! Тот же ЛЕХА

Какие еще макароны...если она реально станет опасна для режиссеров майдана, ей макароны размешают с великолепным английским соусом из полония и положат сверху аппетитные американские котлеты с «Новичком».



А потом после её кончины устроят еще концерт об агрессивной России и коварном Путине...так что Надю надо сейчас беречь от всяких поваров...хотя допускаю, что ее могут банально расстрелять или подорвать ...СБУ все-таки еще не доросла до уровня МI6 и ЦРУ. Shurik70

Интересно, если Россия начнёт требовать освободить "невинно пострадавшую" из украинских застенок... Ну чисто прикола ради, чтобы повысить градус сумасшествия этого мира. «Чёрный Орёл» готов напомнить о себе?



Российский танк Объект 640 «Черный Орел» уже давно не рассматривается как перспективная разработка, однако он по-прежнему интересует военных экспертов.



Военных экспертов может интересовать всё, что угодно, включая «Чёрного Орла». Главный вопрос: интересует ли он министерство обороны и, если вдруг интересует, позволит ли уложиться в бюджет финансирования оборонки на среднесрочную перспективу. Все остальные разговоры на эту тему – интересны, но пока не более чем разговоры.



PROXOR

Ага. Есть фильм Белый тигр, а у нас ЧЁРНЫЙ ОРЁЛ. Altona

Танковые музеи, наверное, слюной изошли по такому экспонату. НЕКСУС

Долгое время мне не дает покоя один вопрос: почему Армату доводят до серии и она в будущем заменит и 72-ку и 90-й,а вот замены 80-му(Черный орел - это дальнейшая модификация Т-80У) так и не довели до серии. Танк Черный орел опередил свое время и даже сейчас он легко на равных способен пободаться с той же Арматой. MooH

Вы не совсем правы. Армата - почти серийный почти доведенный танк, а Орел - ходовой макет перспективной разработки. Дистанция между ними несколько лет и несколько миллиардов рублей. Соответственно если бы он получился таким, как хотели, то он бы смог на равных пободаться с Арматой. Но финансирования не было и получился только то, что получилось - опытный образец. Сейчас можно жалеть о том, что ветвь развития Т-80 отмерла, можно радоваться, что больше не напрягаем экономику тремя разными ОБТ. Но факт остается фактом: Кировский и Омский заводы и танки линейки Т-80 остались в прошлом. Теперь только УВЗ, только 72-ка и Армата. «Бумеранг» поехал



Бронетранспортер нового поколения на базе унифицированной колесной бронированной платформы "Бумеранг" будет совершенно отличаться от нынешних машин такого типа.



Если вышел на испытания, значит уже плюс. Если эти испытания пройдёт и окажется в серии, тогда вообще замечательно, тем более что когда-то же это должно случиться. Главное обкатать технику так, чтобы в итоге служила не по принципу «доработана напильником к красной дате», а с учётом всех основных требований, включая требования и со стороны тех, кто её будет непосредственно эксплуатировать.



шура матросов

Новое - всегда новое (в стране, в регионе, в семье, в себе). Это еще одна возможность саморазвиваться, расти, находить новые возможности и решения. Что в этом плохого?

'Неимеющиеаналоговвмире' - штука аморфная (к примеру, я, как личность и человек тоже не имею аналогов в мире, но это не говорит о моей исключительности). Все познаётся в сравнении. BIP PS FSB RF

Речь не о машине, не имеющей аналогов, а о системах на этой машине. Григорий_45

1. Модульная система повышения защищенности есть? Есть, применяют такое враги наши.

2. Элетродистанционный БМ есть? Есть. Знакомо и такое на Западе.

3. АРМы есть? Да, автоматизированные рабочие места имеются.

4. Так же, как и системы кругового видеонаблюдения.

5. Силовой быстросменный блок имеется? Да, одними из первых стали такое практиковать немцы, объединять движок с коробкой и сопутствующими системами в единый модуль

6. Аппарель есть? Да, имеется.

7. О средствах связи и топопривязки говорить смешно. И пакетная передача данных есть, и GPS, и много что еще. На Западе машины сейчас вообще стараются рассматривать не как отдельные боевые единицы, а как часть общей системы (включение в единое информационно-управляющее поле)

8. КАЗ и прочие системы активной защиты есть? Есть, и КАЗ, и КОЭП, и СПЗ.

9. Защита от подрыва - тоже в наличии. Мало того, как уже обмолвился, в сфере MRAP мы не только не были первыми, но и не занимаем ведущих позиций.

Что ещё осталось? Какие ещё особенности? Всё?

Машина новая для нас. На Западе есть аналоги. И у меня хватает ума не судить по внешнему виду (а то бы сказал, что БТР-80 - тоже аналог, ибо у него 8 колес). demokrat86

Тошнит уже от этих вот: «мы создадим, разработаем, начали испытания не имеющих аналогов». Создайте, испытайте и дайте в войска, тогда и кричите на всех улицах, какие вы охрененные. Трудный процесс декастрюлизации



Гройсман:

«$2,5 млрд «Газпром» должен Украине по решению Стокгольмского арбитража, ещё почти шесть миллиардов – по иску антимонопольного комитета Украины. Они не хотят этого делать, но куда они денутся...»

У украинского правительства одна программа. Называется она «Кредит». Если кредиты на дают, значит, ищут возможности приХватизировать то, что плохо лежит. На фоне арестов «агрессорских» активов продолжают стучать по кастрюлям на головах своих граждан, чтобы те вдруг не сообразили главного: грабят их. Хотя при рейтинге того же Гройсмана на уровне 4-5% совершенно ясно, что подавляющее большинство украинцев кастрюльки-то сняли и головы свои от ударов революционеров гидности стараются по мере возможности защищать. Другой вопрос, сколько по времени такая декастрюлизация украинцами самих себя будет продолжаться?



Beltasir Matyagu

Когда же мы уже начнём их "агрессорно" и "по-оккупантски" вешать вместе с американскими и европейскими советниками? Zoldat_A

Да пусть коллективизируют... Что такое для "Газпрома" 3,8 ляма баксов? Новогодний бонус высшего менеджмента? Так они без подарков не останутся - найдут, где взять. А вот как Юкрейн по своим причиндалам топчется, ругаясь с "Газпромом" - они даже представить себе пока не могут... Shurik70

Россия Украине газ продавала? Продавала!

Украина транзитный газ воровала? Воровала!

Европейский приговор - Россия должна Украине. Демократия!

ТЬФУ!!! Iouris

У меня вопрос: а скока стоит ввести войска, чтобы включить правильный телевизор в Киеве? Танки для морской пехоты



В настоящее время военное ведомство и оборонная промышленность реализуют несколько проектов модернизации состоящей на вооружении бронетехники. Среди прочего, ремонт и обновление проходят танки основных моделей. В ближайшее время сухопутные войска смогут получить очередные модернизированные танки, перестроенные в соответствии с одним из новейших проектов. Для усиления бронетанковых соединений предлагается использовать улучшенные боевые машины типа Т-80БВМ.





Проблема в том, что морскую пехоту можно оснастить и самыми современными «бронеизделиями», но только есть проблема. Доставлять к месту применением морской пехотой упомянутые танки на чём будут? В данном случае какой-либо повод для шапкозакидательских настроений полностью отсутствует по причине того, что морская транспортная составляющая, которая могла бы служить базой для транспортировки и десантирования тяжёлых бронемашин, находится отнюдь не в лидирующем положении. Маловато соответствующего «плавсостава», маловато... И средств, судя по всему, тоже...



фа2998

Конечно, танки это хорошо, здорово повышают огневую сила морской пехоты, но как у нас обстоят дела со средствами доставки и десантированием танков? У нас не те возможности, что КМП США. Где десантно-танковые корабли? Надводный флот слабый, и проблем там много , там и банального эсминца уже давно не спускали какие там большие УДК? Можно морпехам и «Тополя» поставить и маневры делать в соседней бухте и радоваться. Tchoni

А шо, Армата кончилась? - но это так, легкий стёб...

Умные люди понимают, что главный ресурс и способ достижения превосходства отнюдь не совершенство техники, а совершенство способов и методов её применения. Проще говоря, эффективность применения вопрос скорее правильной организации, недели хорошего оснащения. В связи с этим мааааленький вопрос: " а можа лучче изменить программу подготовки мотострелков и танкистов, взяв за основу боевые уставы войск дяди Васи и черных беретов, нежели пытаться получить смесь ежа с ужом, формируя некие танковые батальоны в частях ВДВ и МП? Nikolaevich I

Нужны ли армии Т-80? Конечно же, нужны ! Для арктической войсковой группировки! Вот там-то ГТД будут very good! Но разве необходимо значительное увеличение числа Т-80 "вобче" в ВС? Есть некоторое "коликчество" в Московском княжестве - и того "за глаза" хватит! Кудыть есчо и 3-й тип танка (и это без "Арматы"...)? Ладно, между Т-72 и Т-90 есть кое-какие "родственные связи", а Т-80-танк отличный(!)...от Т-72/90! Зачем же ещё усложнять логистику? Ударить по Сирии: новый американский план



В российском Генштабе заявили, что есть признаки того, что США готовятся нанести удар по Сирии. «Мы отмечаем наличие признаков подготовки к возможным ударам», — сказал в минувшую субботу начальник Главного оперативного управления Генштаба РФ генерал-полковник Сергей Рудской. «В восточной части Средиземного моря, в Персидском заливе и Красном море созданы ударные группировки морских носителей крылатых ракет», — добавил генерал.



США претендуют на «Хушамский карман» и на юг Сирии, полагает обозреватель У. Даманцев. По его мнению, агрессивная риторика в адрес России, связанная с отравлением в Солсбери, ставит целью представить Москву в роли оператора химического вооружения, нарушающего конвенцию ООН, а также обвинить российскую сторону в потакании использования химического оружия Сирийской арабской армией в Восточной Гуте. Пентагон попросту обзаводится аргументом в пользу проведения силовой операции против сирийской армии, в чём его поддерживают оборонные ведомства как Великобритании, так и Франции.







Очевидно, что Запад во главе с США решил преподнести России целый ряд военных и дипломатических испытаний, результатом которых должны стать подрыв имиджа государства в мировом информационном пространстве, смещение с прежних позиций на международной геополитической арене, а также лишение доли влияния на том или ином театре военных действий.



30 вис

Запахло порохом. И не просто запахло, а завоняло. Strashila

Сирия напоминает советскую Россию сто лет назад. Фактически вокруг страны одни враги и их приспешники. RASKAT

Статья интересная, но мне кажется, выводы немного неверные. Просто САА сейчас не до Ракки и Дейр-эз-Зора (на левом берегу Евфрата), но когда окончательно задушат боевиков в Идлибе и других котлах, настанет относительный мир. Встанет вопрос, как поднимать страну из руин и восстанавливать экономику. Промышленность и переработка в стране уничтожены, большая часть станков и оборудования вывезена и уничтожена. Внешних кредитов взять неоткуда, Россия вряд ли потянет дать несколько десятков миллиардов в долг. И тут добыча нефти и газа просто как спасательный круг для страны. Да, цифры там небольшие, но все же 1-2 млн. баррелей в день — мелочь, но приятная. И тут Сирия просто вынуждена будет забрать обратно те нефтеносные районы у курдов себе обратно. Одна проблема — США. Но мне кажется, что при должной подготовке просто насытить линию фронта ПВО (С-200, С-300, «Буки»), и американцы не сунутся. А без поддержки США САА раздавит курдов довольно быстро. Как это было в Киркуке, как это происходит сейчас в Африне. Мне так кажется. Мих1974

Вот не надо тут либерастичного бреда «страна в руинах, мы все умрём» (то есть сирийцы). Уже не раз писали и о нашем желании на взаимовыгодной основе заниматься экономикой, а в спину, да как бы не рядом уже, китайцы, а у них и бабла и станков, и только выше крыши. Тут скорее уже пора говорить о драке за право восстанавливать Сирию. Снижается ли градус?



Предельно высокий градус конфронтационной риторики в отношениях России и США отнюдь не свидетельствует о фатальной близости прямого военного столкновения двух ядерных сверхдержав, считает Ю. Селиванов. Ведь в настоящее время ни в Средиземном море, ни на подходах к нему нет ни одной авианосной ударной группы ВМС США. Более того, по состоянию на 14 марта 2018 г. в Мировом океане находится, по данным Stratfor, только две АУГ во главе с авианосцами «Карл Винсон» и «Теодор Рузвельт». Из них только один, «Рузвельт», развернут в регионе Персидского залива, откуда его самолеты в принципе могут добраться до Дамаска. Если, конечно, им это позволят российские С-400…

Что касается нынешнего всплеска экстремальной конфронтационной риторики в отношениях между Западом и РФ, то его следует понимать как попытку определённых западных кругов организовать массированное психологическое давление на Россию. И если учесть, что выборы в РФ уже позади, то в ближайшей перспективе можно ожидать некоторого снижения накала словесной конфронтации в связи с утратой её актуальности. В частности, на это указывает начавшийся спад активности в другой составной части комплексного плана Запада по усилению предвыборного давления на Россию — в деле по отравлению Скрипаля.



Всё это, конечно, не означает отмены противостояния между Россией и Западом. Но в то же время может указывать на планомерное сворачивание западной стороной очередной спецоперации, приуроченной к выборам президента России.



rotmistr60

Рад бы поверить и довериться аналитике автора статьи, но что-то подсказывает обратное. Да и нашему Генштабу, наверное, все-таки виднее, что могут или собираются предпринять американцы со своими союзниками. raw174

Помимо дипломатических каналов и политических криков, есть военные каналы, по которым общаются именно военные. Думаю, что генералы уже давно всё решили, если политики будут давить, обменяются пендалями, взаимно уничтожат пару-тройку целей, чтобы дипломаты выпустили пар и начали выражать озабоченность… Большой войны не будет, всё останется в рамках сирийской локации. кедр

Как сказать, как сказать… Может проявить себя третья сила под чужим флагом и раздуть военный пожар нужного ей масштаба. Таких провокаций со стороны поджигателей разного рода войн, в том числе и мировых, вы найдёте в истории предостаточно.

Так что расслабляться ни в коем случае нельзя и, надеясь на лучшее, надо продолжать готовиться к худшему. Сохранить бы трезвость ума!



Российские власти отреагировали на заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель по поводу отравления Скрипалей в Солсбери. Напомним, г-жа Меркель в ходе беседы с председателем польского правительства Матеушем Моравецким в Варшаве договорилась до того, что заявила о необходимости России предоставить «доказательства непричастности к отравлению» шпиона и его дочери.



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что федеральный канцлер Германии, похоже, забывает о существовании основополагающей юридической нормы — презумпции невиновности. «Давайте как-то сохранять трезвость ума и всё-таки в первую очередь ожидать доказательств от Великобритании в том, что сделанные из Лондона на высоком и самом высоком уровне заявления имеют хотя что-то под собой реальное, — сказал он. — Базисное понимание права, наверное, в первую очередь говорит об этой необходимости».

Что касается российской реакции на высылку Лондоном 23 российских дипломатов, то МИД России сообщил ранее о принятии ответных мер. Persona non grata объявляются и высылаются из страны в недельный срок 23 дипломатических сотрудника посольства Великобритании в Москве. Кроме того, по причине неурегулированности статуса Британского совета в Российской Федерации деятельность последнего прекращается. Отзывается и согласие Российской Федерации на открытие и функционирование Генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге.



Кстати, никаких доказательств по делу Скрипаля британцы так и не обнародовали. Нет, видно, доказательств! И трезвости ума вдобавок не хватает.



Охотовед 2

Молодцы! По-другому бы не поняли! Особенно отзыв согласия на открытие консульства… Нечего им в Питере делать! Татьяна

А я вообще не верю в то, что какое-то отравление Скрипалей отравляющими веществами вообще в Британии было!

Всё это инсценировка Лондона с целью провокации против России! А также для отвлечения британцев от денежных проблем Британии из-за выхода её из состава ЕС, а также от проблем с засильем белого коренного населения Британии от мигрантов из СА.

Примечательно, что дочь Скрипаля сильно нуждалась в деньгах в РФ в связи с улучшением жилищных условий: покупкой новой квартиры исчислением в миллионы рублей. Вот и приехала она к отцу в Британию, чтобы заработать на папиных связях с МИ-6.

Т. о., МИ-6 по договорённости с самими Скрипалями провернули эту провокационную операцию якобы с их отравлением "Новичком" в Британии против РФ.

При этом Тереза Мэй и Борис Джонсон являются прямыми соучастниками этого сговора. Zoldat_A

Вчера Сатановский (а мужик-то информированный донельзя!) у Соловьёва как раз говорил, что ни одна спецслужба не будет связываться с отравой, придуманной в 70-х: формула известна, источники происхождения известны. Кстати, об источниках. В России этот газ не производится, и в России его нет. Зато был в Сирии, когда у Асада отбирали химическое оружие. Дык вот его вывезли для уничтожения на американских кораблях.

Прежде чем разбираться, КТО отравил, надо подумать над простой вещью: У КОГО БЫЛО то, чем отравили.

Что-то мне подсказывает, что это не последнее отравление советским газом 70-х годов изготовления, у нас уже 40 лет как не производящимся «Мстители» ближнего действия



Минобороны США отправило в Европу первую партию самоходных зенитных ракетных комплексов ближнего действия Avenger AN/TWQ-1 (Мститель), сообщает "Warspot" со ссылкой на портал armyrecognition.com.



Напомним, системы ПВО Avenger AN/TWQ-1 были разработаны ещё в 1980-е годы и представляют собой армейский внедорожник HMMWV в пикап-версии, в кузове которого размещена поворотная платформа со смонтированным зенитным ракетным комплексом, состоящим из двух пусковых установок, суммарно вмещающих восемь ракет FIM-92 Stinger. Для модернизации комплексов в 2017 году американская армия успешно протестировала новую версию ПЗРК Stinger с бесконтактным взрывателем.



Европейское командование американской армии EUCOM запросило 72 «Мстителя». Первая партия в количестве 36 машин уже отправилась в Европу, а вторая завершает расконсервацию и модернизацию.



AlexYa

Щас впарят содомитам по цене оружия "Судного дня". Андрей К

Мстя "Мстителей" будет ужасной! Читаем ТТХ FIM-92 Stinger:

Максимальная дальность: 4,8 — 8 км.

Максимальная высота цели: 3,8 км.

Максимальная/средняя скорость: 750/700 м/с (2,2/2,06 М).

Вертолёты сбить смогут, штурмовики "зазевавшиеся" либо спустившиеся ниже 4000 метров.

Су-25 майора Романа Филипова в небе сирийского Идлиба с большой долей вероятности был сбит "Стингером".

Может, для беспилотников готовят? Или "боевой" дух прибалтов поднять, они знатные сборщики металлолома. СРЦ П-15

«Боевые машины для Европы были сняты с хранения в одной из воинских частей в Пенсильвании, где они ожидали утилизации».

На тебе, боже, что нам негоже! США в своём репертуаре: утилизация прошла успешно. Вашингтон даст Москве лазерный ответ?



В США запланировали начать летом этого года испытания военный лазерной установки авиационного базирования. Сообщается, что комплектоваться военный лазерной системой в первую очередь будут истребители F-15. Известно, что договор на создание боевых лазеров для самолётов ВВС США заключили с компанией Lockheed Martin в прошлом году. Название реализуемой компанией программы: «Демонстрационный образец лазера высокого уровня энергии для обороны» (SHiELD).



Любопытно, что военные эксперты в США высказывают сомнения: необходим ли военный лазер именно ВВС? Ведь уничтожать беспилотники можно и имеющимися на вооружении средствами.



Вдобавок выражаются сомнения в том, что в полёте F-15 лазерный луч сможет достигнуть высокого уровня фокусировки, который необходим для уничтожения воздушной цели.



Напомним, ранее президент России Владимир Путин рассказал в ходе послания Федеральному собранию о создании в России боевого лазера наземного базирования.



rocket757

Против Поднебесной с её роями всего-всего понять можно, а у нас на беспилотники пока особых планов не замечено. Впрочем, тема беспилотников — этл будущее, и развиваться будет бурно. С этой напастью всем придется бороться! А уж когда вумные рои появятся, это будет большая напасть! тол100в

"Ответ Путину" — нелепость! Чем этот л(а)(у)зер они будут запитывать?! Звучит красиво, а на выходе — большой пшик с поглощением большого бюджета! andranick

Т.е. в том, что это "ответка", вы не сомневаетесь. А ВВС США хотя в курсе, что они дали "ответ Путину"?! Им-то об этом хотя сообщили?

Вот уж в чем нельзя упрекнуть наших заокеанских "вероятных друзей", так это в том, что они не делают выводы и не ведут работ на перспективу. Будь на нашем "Граче" подобная система, вероятно, не пришлось бы нам прощаться с очередным героем.

Никогда не отношусь с пренебрежением к их разработкам: даже если проект не выстрелит, то, по крайней мере, технологическая база будет наработана, и они получат бесценный опыт. Какой ценой, то не мой кошель (это я про «Зумволт» и «Форд»), станок у них есть. По мне, так пусть втягиваются, пусть заглатывают по самые гланды. «Злонамеренное влияние» русских будет перекачиваться по «Северному потоку 2»



«The Washington Examiner» сообщает, что группа сенаторов от обеих партий США потребовала от администрации Трампа заблокировать трубопровод "Северный поток 2". В послании парламентариев министру финансов Стивену Мнучину и заместителю госсекретаря Джону Салливану говорится следующее: «Мы обеспокоены тем, что продолжается разработка проекта строительства трубопровода "Северный поток 2". Мы выступаем против "Северного потока 2" и настаиваем на том, чтобы власть (президента Дональда Трампа) использовала все имеющиеся в её распоряжении средства для предотвращения строительства этого трубопровода».



Какая же причина побудила американских сенаторов (а не немецких, к примеру, политиков, которых проект касается прямо) протестовать против «Северного потока 2»?



Оказывается, сенаторы убеждены, что в случае реализации проекта «американские союзники и партнёры в Европе окажутся под ещё большим злонамеренным влиянием со стороны России».



Очевидно, «злонамеренное влияние» русские будут перекачивать непосредственно по трубам «Северного потока 2», а на выходе немцы и австрийцы пропитаются «влиянием» с ног до головы.



В результате русской газовой пропаганды Европа отвернётся от Америки.



злой пиннокио

А как он это сделает? Позвонит Путину и попросит не строить? Monster_Fat

Нет, позвонит Меркель и напомнит о «Канцлер пакте». Hammerlock

Уберите медные трубы!

Натяните струны стальные!

А не то сломаете зубы

Об широты наши смурные. andrej-shironov

Увы, у народа России нет лидера, который бы мог консолидировать подавляющее количество населения, который бы предложил внятную и разделяемую большинством народа внутриполитическую повестку! Запад всё это прекрасно видит, вот и давит. Тралл

Продолжайте вести наблюдение за отсутствием у России лидера. Индии самолёты не нужны



Недавно в индийских СМИ вышла статья индийских военных экспертов о том, что Индии бессмысленно заключать договор с США на закупку истребителей F-35 по той причине, что у Индии к этим самолётам нет ни боеприпасов, ни системы обслуживания (например, воздушных топливозаправщиков). Также было отмечено, что программное обеспечение всех систем этого самолёта после реализации F-35 в Индию всё равно будет находиться под американским контролем.



Теперь в издании «Hindustan Times» вышла статья за авторством Рахула Сингха, который заявляет, что индийским ВВС «не подходит» и совместная разработка с Россией истребителя пятого поколения (FGFA). Речь о совместной работе российской компании «Сухой» с индийскими коллегами из «Hindustan Aeronautics». Эта работа изрядно пробуксовывает.

Напомним, на сегодня сумма российско-индийского контракта в рамках программы FGFA сократилась до 4 млрд. долларов. Если в Нью-Дели всерьёз считают, что это невероятно большие деньги для создания новейшего самолёта (5 поколения), то хотелось бы уточнить: они в курсе того, во сколько программа F-35 обходится США и их «партнёрам»? Там сумма на порядок больше той, которая фигурирует в российско-индийском проекте.



Все эти индийские гадания на ромашке по поводу того, нужен ли им общий проект с Россией, или нет, а также нужен ли им F-35, похожи на типичную для Индии систему торга. Цель у Нью-Дели одна: за полторы рупии инвестиций получить новейший истребитель, «не имеющий аналогов в мире», да ещё и с полной передачей технологий производства.



Аристарх Людвигович

О, вот что я хотел бы увидеть, так это индусов на F-35. kuznec

Я в Индии был часто. Вчера оттуда. Имхо, это просто наш разный менталитет: если в Индии на базаре не поторгуешься, то к тебе отнесутся с подозрением, а то и вообще ничего не продадут/не купят. Они просто торгуются!

С другой стороны, мы во многом одинаковы: религиозная и национальная совместимость (в Индии больше 100 народностей, и ВСЕ религии существуют мирно) и такое же раздолбайство, дураки и дороги.

Руси хинди бхай-бхай)) Аскет

Всё дело в двигателе, мы не хотим ставить новый двигун от Су-57, довольно для них имеющегося от 35-го, вот индусы и недовольны. Это, в принципе, не , тянется как минимум с октября прошлого года. Безвозмездный пакет за 49 миллионов



Предоставление Украине американского пакета безвозмездной военной помощи стоимостью более чем в 49 млн. долларов породило споры о дальнейшем изменении тактической обстановки на донбасском театре военных действий. В руки режима «незалежной», отмечает Е. Даманцев, попадёт не партия устаревших ПТРК «TOW-2A», а тридцать шесть ПТРК 3-го поколения «Javelin» и 210 противотанковых управляемых ракет FGM-148 к ним.



Кое-кто любит занижать тактико-технические характеристики и преимущества комплекса «Javelin» на поле боя, а то и вовсе заявлять о полном отсутствии какого-либо положительного тактического эффекта от применения «Дротиков» на указанном театре военных действий. На практике же всё будет обстоять совершенно по-другому, считает тот же Даманцев.



Дело в том, что даже 4 или 5 пусковых установок противотанкового комплекса «Джавелин» и пара десятков ракет FGM-148 способны дать украинским войсковым формирования серьёзное тактическое преимущество на операционном направлении, рельеф которого изобилует большим количеством складок, близкорасположенных низменностей и возвышенностей, а также лесных насаждений.



Vard

Закопанный по башню танк как цель для «Джавелинов» не виден совершенно… Да и для любой другой ракеты с автоматическим наведением… Тот же ЛЕХА

Полагаю, системы наблюдения с воздуха позволят быстро вычислить местонахождение расчетов «Джавелинов» и накрыть их в момент подготовки к выстрелу огневым воздействием. В современном бою главное — не дать обнаружить себя противнику раньше времени, иначе быстрая смерть. Nikolaevich I

Звиняйте, вы о какой армии говорите? Позвольте напомнить, что "Джавелинам" будет противостоять народная милиция (которую до сих пор поминают ополчением) ЛДНР, которая во многом нуждается, которой не хватает современного вооружения, вспомогательных технических средств! *«Царь, очень приятно, царь!» - фраза из кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию».



