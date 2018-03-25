Гарантированный шок испытывает любой крымчанин, пересекая кордон Украины. Бандитский беспредел начинается прямо за пограничным шлагбаумом. Драки и мордобой встречают незадачливых путешественников у херсонского Чонгара, где дорогу захватили таксисты-«нелегалы».

Настоящим погромом закончилась очередная попытка местных властей бороться с нелегальными перевозками на границе с Крымом. Херсонский шлях реально контролируют черноволосые мордовороты – татары и кавказцы, которых крышует меджлис Мустафы Джемилева и «Правый сектор». Кроме того, здесь также находится и лагерь боевиков Ленура Ислямова – организатора крымской блокады и взрывов ЛЭП.

От границы проезжие люди должны как-то добираться до железнодорожной станции Новоалексеевка. Оттуда идут два киевских поезда и электрички на Мелитополь, Запорожье, Днепропетровск. Поток пассажиров большой – и с каждого дорожные «бомбилы» берут по 75 гривен за четверть часа езды. Рейсовых автобусов до Новоалексеевки и соседнего Геническа нет. Однако совсем недавно Геническая районная власть попыталась заключить договор с частным предприятием об открытии регулярного автобусного сообщения с Чонгара.

Ответом стал по-настоящему дикий мартовский бунт разъяренных «диких» таксистов. На конечной остановке маршрута толпа блокировала автобусы. Молодчики колотили по стеклам и раскачивали машины, пытаясь перевернуть их вместе с пассажирами. Женщины и дети кричали и плакали, прося открыть двери, однако это только раззадоривало майданутых. Водителей-рейсовиков избили.

Украинские пограничники не вмешивались – подобный кошмар стал на Чонгаре привычным делом. К месту происшествия прибыли полицейские и чиновники межрайонного управления «Укртрансбезпеки». Пытаясь успокоить страсти, предложили таксистам «получить лицензии и спокойно работать». Ответ получили дерзкий и предельно откровенный:

- Только зарегистрируешься, сразу потеряешь субсидии и пособия по безработице. Оно нам надо?

Тогда спецы «Укртрансбезпеки» составили административные протоколы на полтора десятка «нелегалов» и попытались направить документы в суд, чтобы оштрафовать на 17 000 гривен. Это еще больше раззадорило участников беспорядков. Больше сотни таксистов двинулись на Геническ. Там они заблокировали здание районной администрацию с требованием «оставьте нас в покое».

В сложившийся ситуации голова Генического района, он же известный патриот-шизофреник, Александр Воробьев двинул спич, мол, акция протеста инспирирована врагами Украины из Крыма, которые изо всех сил пытаются «раскачать ситуацию» на соседней Херсонщине. Собственное участие в многочисленных беспорядках на границе пан Воробъев почему-то не вспоминал.]

Голову послали куда подальше.

Следом попытался умаслить обнаглевших «бомбил» и призывать их к порядку начальник управления «Укртрансбезпеки» Игорь Пастух:

- Ведь вы неплохо зарабатываете! Ежедневно на одну только станцию Новоалексеевка приходит два поезда, и пассажиров до Чонгара вполне хватает на двадцать-тридцать машин. Несложно подсчитать, что дневной заработок каждой легковушки составляет четыреста-шестьсот гривен. Лицензия окупится за считанные дни. Перевозчикам не нужно противиться, а вы желаете работать, как привыкли, и совсем не делиться доходами с державой…

Предельно понятно, что пан Пастух тоже получил привычное ПНХ. Причем в самой разнообразной интерпретации.

Угрозы «устроить революцию», драки и стихийные митинги продолжаются.

Редактор местного интернет-издания «Новый визит», щирый патриот Геннадий Осьмак хотел снять видео происходящего. Но десяток здоровенных бугаев-«революционеров» немедленно отделились от толпы и атаковали журналиста. Обматерили, порвали куртку, на глазах полицейского оцепления отобрали и разбили телефон. Полицейские отреагировали своеобразно – посоветовали редактору не провоцировать собравшихся активистов. Типа уходи, пока живой.

- действительно в районе работает хорошо организованная ОПГ, которая еще и позволяет себе ставить ультиматумы власти и силовикам, — прокомментировал происшествие пострадавший Осьмак.

Он подал заявление на обидчиков, но предельно понятно, что напрасно. Организованные преступные группировки из числа укро-националистов бесчинствуют сейчас по всей Украине.

Местечковые майданы прямо у границы с Крымом происходят с завидной регулярностью. Самостийная реальность Херсонщины больше похожа на какой-то африканский бандустан. Например, 12 января таксисты полностью заблокировали стратегическую трассу. Под вопли «Нам надо кормить семьи!» десятки мордоворотов беспрерывно ходили по пешеходному переходу у села Чонгар, не пропуская никакой транспорт. Вскоре к «активистам» прибыла помощь из Новоалексеевки и соседних сел Атамань, Поповка, Новый Труд. Дорогу тупо перекрыли – и легко послали по матери представителей силовых структур, прибывших на место инцидента. Вернее, силовики и сами не посмели и пальцем умиляться такую публику.

Когда один из инспекторов межрегионального управления «Укртрансбезпеки» попытался проехать через заблокированный пешеходный переход – сразу получил кулаком в лицо. Единственное, что смогли сделать полицейские, оформили протокол «по факту нанесения пострадавшему телесных повреждений». Среди прочего, были остановлены несколько больших междугородних автобусов. Водители бусов сразу убежали. Это далеко не первый случай, когда на Чонгаре калечили легальных перевозчиков. Еще бы, рейсовики ведь мешают приграничным «бомбилам» зарабатывать бабло. Тяжелые травмы получил и шофер из Днепропетровска. Прямо на глазах многочисленных пассажиров мужику разбили голову.

Ситуацию удается разрулить, только вернув таксистов на прежние «рабочие» места. Херои отстояли право хорошо зарабатывать в тени и плевать на законы ЦэЕвропы. Никто не сомневается, что после нынешней бучи нелегальные такси снова выстроятся у пограничных КПП.

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