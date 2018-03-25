Не сумев добиться от России уступок во внешней политике, Запад решил уволить одного из лучших дипломатов России за всю ее историю

Александр Халдей

Сергей Лавров в должности министра иностранных дел работает с 2004 года. Это один из авторов новой политики России, в результате которой Россия из убитой и парализованной развалины превратилась в одну из ведущих стран мира, без которой не может быть решён ни один важный для человечества вопрос. И если внешнюю политику формулирует президент, то министр иностранных дел отвечает за воплощение намеченных планов и достижение целей. Выбор Путиным в 2004 году кандидатуры Лаврова оказался таким удачным, что все достижения России по укреплению суверенитета и возвращению России в разряд великих держав полностью связаны с этими двумя именами – Путин и Лавров, за которыми, конечно, стоит большая команда профессионалов своего дела, и не одна.

Они не только единомышленники, но и обладают сходными морально-психологическими качествами. Прежде только, это невероятная психологическая устойчивость и эмоциональная выносливость. Продавить или замотать на переговорах Путина или Лаврова не удавалось никому. Они обладают марафонской выносливостью и индейской невозмутимостью. Они пережили множество президентов и министров иностранных дел США, Британии, Франции, Германии и других второстепенных стран. Они так много видели, что на любого современного политика они смотрят как на новобранца со снисхождением ветерана. Колоссальный опыт, умноженный на ресурсные возможности стоящей за ними страны, даёт им практически неисчерпаемую внутреннюю силу, которая психологически просто подавляет оппонентов.

Понятное дело, что если не получилось убрать в России президента, то после его триумфальных выборов стоило взяться за его министра иностранных дел. Убрать Лаврова – хрустальная мечта не только всех мелких комбинаторов и босяков от большой политики, но и мирового глубинного государства, которым мощная и процветающая Россия перекрывает дорогу к мировому господству. И вот уже запущен слух, что якобы достоверно известно о желании Лаврова уйти в отставку. Что Лавров, как Ельцин, заявит: «Я устал, я ухожу…» И смотрят «наши партнеры» на реакцию элиты и общества – как воспримут? Поведутся на липу? Поверят? И главное – как среагирует сам Лавров? Расстроится? Заподозрит Путина и народ в готовности удалить его от дел? Сбавит ли обороты? Окажется ли выбитым из колеи?

Ведь не случайно с советских времён одной из важнейших задач охраны высших должностных лиц являлась не только физическая, но и психологическая безопасность охраняемого лица. Вы представляете себе, какие результаты могут получить враги России, если её ключевые руководители попадут в состояние пониженной работоспособности? Если они хотя бы на две-три недели потеряют уверенность и способность чётко думать и действовать? Ведь выбитый из колеи, пробитый по эмоциям человек не способен на высокие нагрузки. Он ошибается и теряет понимание происходящего. Психологическое давление на руководство страны противника – это главнейшая задача высшей политики. Вспомните Козырева и Иванова, предшественников Лаврова, фигур намного более слабых – и вы поймёте, что действительно «Блажен, кто посетил этот мир В его минуты роковые».

Лавров – не только редкий профессионал, но и редкий воин. Счастье России, что в труднейше годы её интересы на международной арене защищал такой мастер. Разумеется, российский МИД – это огромная машина, армия, где много ярких и талантливых дипломатов, но кто сказал, что от фигуры полководца не зависит исход победы?

Мария Захарова уже давно сказала, что слух об уходе Лаврова – это утка. Дезинформация и вброс. Никуда Лавров не уходит, и уходить не собирается. И не потому он устал – все устали. Как говорится – кому сейчас легко? Но Путин и Лавров принадлежат к тем солдатам, которые не оставляют свой пост, пока живы. Они не принадлежат себе. Пока они нужны и способны – они будут действовать. И пока это приносит пользу, они не помыслят об отставке.

Тем, кто спит и видит Лаврова на пенсии, выращивающим капусту на даче в панаме из газеты и в майке с тренировочными штанами, с сачком на бабочек на плече, стоит напомнить песню Высоцкого, о котором тоже многие мечтали, чтобы он уехал поскорее: «Не беспокоитесь – я не уехал, И не надейтесь – я не уеду».

Не надейтесь – ни Путин, ни Лавров в отставку не собираются. Страну в ответственный и трудный момент не оставят. И возраст у них для политики самый подходящий. Для китайцев вообще 80 лет – это время начинающейся мудрости. Так что Лавров в свои 68 совсем ещё молодой и перспективный политик. И он ещё много раз покажет, что не зря его так боятся те, кто изо всех сил мечтает отправить его на покой. Как говорится - не дождётесь.