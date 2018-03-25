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Снег в Сахаре, вьюга в Нью-Йорке, замерзающие Рим и Париж, снегопады в Москве — эта «зима восемнадцатого года» запомнится всей планете. И виноваты в этом вовсе не пресловутые «русские хакеры». Ученые связывают похолодание со снижением солнечной активности и прогнозируют: в ближайшие 30 лет наша жизнь изменится не в лучшую сторону.

Так когда же весна? Этот вопрос сегодня чаще только на разных языках вбивается в интернет-поисковиках. В Москве зима в этом году сначала опоздала на полтора месяца, а затем в два раза перевыполнила норму по снегу. Таять он, по словам синоптиков, будет как минимум до конца апреля. А некоторые снежные горы могут спокойно пролежать и до июля.

Николай Терешонок, начальник отдела метеорологии и климата, ФГБУ «Центральное УГМС»: «Такая высота снежного покрова характерна в большей мере для конца февраля. А для конца марта обычная высота снежного покрова составляет около 10–20 сантиметров. В другие годы снежный покров и совсем сходит в эту пору».

В Японии, где уже должен был начаться сезон цветения сакуры, вовсю бушует снегопад. Японцы мрачно шутят, что его завез из России министр иностранных дел Сергей Лавров. Глава МИД лишь подливает масла в огонь: «Раз мы не вмешивались в ваши выборы, то решили вмешаться в погоду», — дает свое объяснение весенним аномалиям в Японии политик. А что скажут эксперты? Почему во всем мире до сих пор продолжается февраль, а зима никак не думает уходить?

Валентина Жаркова, профессор Британского университета Нортумбрии: «Солнечная активность сейчас в большом минимуме, и магнитное поле Солнца очень сильно уменьшается. Это значит, что космические лучи разрушают наши облака в тропосфере, открывают атмосферу и делают температуру более холодной. Кроме снегов, в Северной Америке и Европе появляются очень необычные северные сияния — совершенно необычного цвета. Это говорит, что частицы идут не от солнца, а от космических лучей. В этой связи мы считаем, что это начало глобального солнечного минимума, который будет длиться 30 лет».

Неужели уже завтра нас ждет новый ледниковый период? К таким же неутешительным выводам приходит и коллега профессора Жарковой из Московского института физики Земли Елена Попова.

Елена Попова, ведущий научный сотрудник Института физики Земли: «В целом солнечная активность представляет собой регулярный циклический процесс. И каждые 11 лет количество пятен увеличивается, а потом опять спадает. Наши расчеты показали, что следующие три цикла солнечной активности будут по амплитуде ниже по сравнению с предыдущими. Если взять схематичный график, то следующий цикл будет ниже. То есть у него будут амплитуда ниже, потом еще ниже, ну а потом солнечная активность будет восстанавливаться».

В истории уже бывали периоды низкой солнечной активности. Самый известный — Минимум Маундера, который начался в 1645-м и длился больше полувека. По Темзе и Дунаю катались на санках, а замерзшая Москва-река по полгода служила площадкой для ярмарок. Неужели и для нас сейчас начинается нечто подобное?

Валентина Жаркова: «Период, который был во время Минимума Маундера, был намного дольше, он был шесть солнечных циклов. Вот этот следующий, нынешний, который придет, он будет намного короче — только три цикла. И в этой связи, наверно, будут не такие катаклизмы. Но температура будет понижаться».

Климатолог Джон Кейси сотрудничает с НАСА, и в отношении вероятных последствий «Малого Ледникового Периода» не так оптимистичен. Он и несколько его коллег-ученых представили доклад главам ведущих мировых правительств и ООН, в котором прямо заявили: человечество в опасности.

Джон Л. Кейси, климатолог: «В ближайшее время нас ждут темные и холодные дни и ночи и, как следствие, гибель урожая и массовый голод».

Радикальный сдвиг в климате, по мнению Кейси, уже наступил, и нынешние погодные аномалии тому подтверждение.

Джон Л. Кейси: «Когда последствия этих изменений дадут о себе знать, их почувствуют во всем мире все нации. И мы должны наконец осознать, что в ближайшие 30 лет наша жизнь изменится».

Теория приближения нового глобального похолодания многое объясняет, но все же не дает ответов на все вопросы. Почему в прошлом году с опозданием началось не только лето, но и осень с зимой? Или почему большая часть той же зимы была довольно теплой? А может, сезоны и вовсе сместились на месяц вперед? Пока ученые теряются в догадках, жители планеты разбираются с проблемами, которые им подкинул климат. Больше других достается фермерам.

Подробности — в материале программы «Центральное телевидение».

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