|Нет, ребята, я против.
|25.03.2018 20:13
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«Мы не можем победить Россию, так давайте присоединимся к ней», – с таким заголовком вышла статья в британской газете The Sunday Times.
Посольство РФ в Великобритании прокомментировало рекомендацию английских журналистов, посоветовавших Великобритании вступить в состав России.
В своем материале газета The Sunday Times предложила Англии о том, чтобы стать частью России, раз уж они не могут «победить» ее.
В статье отмечается, что вступление в состав РФ имеет ряд неоспоримых преимуществ.
Так, например, англичане признаются, что подобное сотрудничество значительно улучшит состав и качество армии.
К тому же, британцам больше не придется игнорировать такое важное для них мероприятие, как чемпионат мира по футболу, который состоится этим летом в России.
«Отличный стартап», – прокомментировало статью посольство РФ в Великобритании.
Напомним, из-за «дела Скрипаля» власти Британии выслали 23 российских дипломата и призвали бойкотировать чемпионат мира по футболу, страной-организатором которого в 2018 году выступает Россия.
Отрывок статьи
от себя - очень здраво))) действительно - Британия выглядит
жалко в своих тявканиях на Россию. они откровенно пытаются
натравить ЕС и США на нас, а потом тихо соскочить. но влияние на
мировую политику у Лондона уже упало ниже нуля - оно ничтожно и
наша позиция - откровенная насмешка и даже порка розгами для высших
лиц Британии - очень показательны.
Так что я категорически против идеи присоединять британцев - нет уж - пусть гниют на своем острове самостоятельно.Источник - .
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