

Владимир Ермаков ставит на место Мелкобританию и её заокеанских кураторов.

Я как-то у Джорджа Фридмана, главы частной разведывательной компании «StratFor» подсмотрел классный термин — «новая нормальность».

Это когда что-то было нормой, а потом обстоятельства изменились, и это нормой быть перестало. А возникшая новая устойчивая ситуация — это и есть «новая нормальность».

До 1991 года нормой был двуполярный мир, когда СССР и США делили планету на блоки и зоны влияния.

После сдачи СССР его верхушкой во главе с Горбачёвым и Ельциным, мир стал однополярным, в нём почти 25 лет безраздельно властвовали Соединённые Штаты, а Россия, как проигравшая сторона, подвергалась разграблению. При этом США совершенно безнаказанно и без малейшего сопротивления со стороны ООН вторгалась и разрушала любые страны по своему желанию — Югославию, Ирак, Афганистан, Ливию и так далее. Это была «новая норма».

Однако время шло. Американские элиты деградировали, США всё больше погружались в долговую яму, их экономику трепал кризис за кризисом. Производство бежало в Юго-Восточную Азию, усиливался Китай.

В России Путин перехватил власть у старого алкоголика Ельцина, замирил Кавказ, отменил СРП, убрал преступность с улиц, выдавил «семибанкирщину», перенаправил финансовые потоки в госбюджет, стал развивать экономику, незаметно реформировал армию и так далее.

США и их союзники слабели, Китай и Россия усиливались. Расклад менялся.

Методологию антиколониального восстания в существующей империалистической системе предельно подробно описал товарищ Иммануил Валлерстайн. Которого некоторые наши догматики отказываются признавать марксистом, потому что он не слепо повторяет столетние догмы, а смело двигает науку вперёд. А как можно понять происходящее, если вы отказываетесь от современной методологии анализа и познания, и даже не знаете смысла термина «меркантилистский полууход»? Никак. Вот эти самые псевдолевые сектанты и не понимают, что происходит.

Зато Валлерстайна, судя по всему, внимательно штудировали в Кремле. Причём именно те люди, которые разрабатывали долговременную стратегию России. Потому что тщательно следовали его рекомендациям — копили силы, прикидывались слабыми, повышали внутреннюю структурированность и консолидировали общество. Попутно тщательно и незаметно прививая населению иммунитет к западным «ценностям» и возрождая самобытность и гордость за свою страну.

Ребята, я эти процессы уже несколько лет описываю — повышение управляемости государством, рост доли и влияния государства в экономике, мягкую национализацию, чистку банковской системы, реформирование армии и многое другое. И всё это за плотной Великой Русской Дымовой Завесой (ВРДЗ), чтобы никто на Западе не догадался раньше времени. Я ВРДЗ описал в прошлом году, вместе с доказательной базой, насколько это можно было.

И сработало! Некоторые там, на Западе, до сих пор не поняли, что произошло.

А 1 марта Путин прямо заявил, что «Всё, кончилось ваше время». День независимости России.

Однако и тогда до некоторых не дошло. Тогда Лавров ещё раз намекнул, заявив несколько дней назад «Эпоха колониализма закончилась». И снова не дошло. Англосаксы попытались дальше качать права. «Газпром» в ответ объявил о закрытии своего лондонского офиса.

А на днях товарищ Ермаков из МИДа без малого два часа уже откровенно издевался над западными дипломатами и их претензиями к России. Причём, судя по предельно довольному лицу, он этого момента ждал (как и я) 27 лет, и откровенно им наслаждался. Видимо, перед самым брифингом ему руководство сказало «Жги, уже можно». И он оторвался по полной.

Прямым текстом: «Нас не волнуют ваши претензии. Если у вас есть проблемы, то давайте думать вместе, как их решать. Если у вас нет проблем — тогда увяньте». Куда уж яснее?

Я тут несколько дней назад в ЖЖ выложил не совсем печатный текст, где наглядно объяснил отношение русских к проблемам и претензиям Запада. Как в том анекдоте про выпускной экзамен в МГИМО в советское время. Так вот, советская школа дипломатии вернулась!

«Хэллоу, рашен! Чего? Хреново покрашен? Ракетный отсек, товсь!». И так далее.

Так вот, ситуация, в которой Россия снова полностью суверенное государство, которое абсолютно не волнуют чужие проблемы и претензии — это уже свершившийся факт. Так самая «новая нормальность».

Мониторинг западных и российских СМИ и, кхм, экспертного сообщества показывает, что многие до сих пор отказываются признавать эту новую для них реальность. По разным причинам.

Западным политикам, чиновникам и экспертам стыдно и больно (в том числе финансово) признавать, что русские их переиграли. Они десятилетиями взращивали русофобские режимы в лимитрофах, приближали НАТО к российским границам, строили планы опережающих ударов тысячами крылатых ракет, тратили сотни миллиардов на разработку новых видов вооружений, ещё сотни миллиардов на введение в строй почти бесполезных авианосцев, около 4 триллионов (честно признаюсь, называют такие цифры, я не проверял) на ещё более бесполезное ПРО — и всё впустую.

Окно возможностей по силовому подавлению России, как и часто предсказано, закрылось в 2018 году.

Российские оппозиционеры отрицают новую реальность по другим причинам. Либеральные — потому что это грозит им отлучением от грантов с последующим полным исчезновением. «Патриотические» — потому что ничего кроме нытья они в жизни не умеют, и крушение мифов о «ставленнике Запада Путине» грозит им политическим небытием и забвением (всех толковых из патриотической оппозиции уже давно кооптировали во власть, но об этом я как-то напишу отдельно). А потому что сегодня нереально быть патриотичнее Путина.

Поэтому и первые, и вторые яростно и всё более истерично отрицают реальность. Хотя психология говорит нам, что рано или поздно их хрупкие «манямирки» с ней непременно столкнутся, и это будет для них очень болезненно.

Что хочется сказать «нашим западным партнёрам» и ряду отечественных персонажей? Привыкайте к новой нормальности, это теперь надолго.

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