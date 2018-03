Переводная статья из импортного источника о порядках внутри компаний, символизирующих у либералов образец свободы, правда и прочего братства. Как-то раз Джон Эванс (имя изменено) получил сообщение от своей начальницы в Facebook с новостью о грядущем повышении по службе. На следующий день они встретились, и по дороге в кабинет начальница нахваливала его работу. Однако когда молодой человек зашел в переговорную, куда его привели, он оказался лицом к лицу с «крысоловами» — сотрудниками секретной службы Facebook по борьбе с утечками и руководителем внутренних расследований Соней Ахуджа. Допрос был формальностью. «Мы знаем, что это ты слил информацию прессе», — сказали ему. В качестве доказательства Эвансу предъявили сделанные снимки с экрана и ссылки, которые он просматривал. Также ему дали понять, что в курсе его переписки с журналистом, начатой еще до прихода на работу в Facebook. «Какой-то ужас, сколько им известно. Попав в Facebook, ты сначала оказываешься в теплой, уютной атмосфере. Тебе говорят: «мы меняем мир к лучшему» и «нам не все равно». Но стоит отношениям испортиться, как все сразу меняется, и вот ты уже перед «охранкой» Марка Цукерберга», — говорит молодой человек. На интервью The Guardian он согласился лишь на условиях анонимности. Всем известные внешние атрибуты корпораций Кремниевой Долины: красочные велосипеды, настольный теннис, кресла-мешки и бесплатная еда — лишь рисованный фасад, за которым скрывается жесткий кодекс секретности. Чтобы не допустить краж интеллектуальной собственности или других преступлений, в ход идет целый запас – от поощрения фанатичной преданности до слежки, цифровой и физической, угроз юридической ответственности и выплат в виде акции с ограничениями (Прим. пер.:Restricted Stock Units (RSU) – схема поощрения, дающая сотруднику право на акции при выполнении определенных условий). Между тем, эти же средства используются, чтобы пресечь публичные высказывания о компании штатных или контрактных сотрудников, пусть даже речь идет о них лично — об условиях работы, проступках или культурных противоречиях, с которыми они сталкиваются. Пожалуй, больше других секретностью славится Apple. «Яблочная» корпорация тщательно скрывает грядущие новинки, а ее сотрудники подписывают специальные соглашения о неразглашении. Google и Facebook, напротив, всячески подчеркивают свою открытость и прозрачность. Основатель и глава крупнейшей в мире соцсети Марк Цукерберг каждую неделю проводит собрания, на которых рассказывает тысячам сотрудников о планах корпорации и еще не представленных продуктах. К тому же, пользуясь внутренней версией Facebook, даже сотрудники младшего звена и контрактники могут видеть, над чем работают другие отделы. «Когда ты попадаешь в Facebook, такая прозрачность просто шокирует. Тебе доступно столько только, даже то, что тебе не нужно по работе», — рассказывает Эванс. С одной стороны — колоссальное доверие, а с другой — расплата, грозящая тем, кто нарушит правила. «Стоит только выйти за рамки дозволенного, и тебя раздавят, как букашку», — добавляет собеседник. В 2015 году, после того, как в СМИ просочились слухи о новом интеллектуальном помощнике «M» для мессенджера Facebook Messenger, Марк Цукерберг на одном из еженедельных собраний оставил свою обычную любезность и пообещал многотысячной аудитории: того, кто допустил утечку, найдут и выгонят. Неделю спустя на очередной встрече глава корпорации объявил: виновного поймали и уволили. Новость встретили аплодисментами. А что же Google? Похожая история. Персонал пользуется внутренней версией соцсети Google Plus, а в обширной внутрикорпоративной рассылке обсуждаются самые разнообразные вопросы, от бытовых до социальных. По большей части сотрудники ведутся на лозунги о корпоративной миссии в атмосфере показного энтузиазма, царящей в кампусе, которая помогает воспитывать фанатичную приверженность и не допускает предательства. Также персонал поощряется годовыми бонусами в виде акции с ограничениями, что позволяет купить их молчание на годы вперед после ухода из компании. «Ты никогда не сделаешь чего-то, что может помешать успеху компании, ведь это напрямую коснется и тебя», — говорил о существующем в Google давлении следовать определенным правилам прежний сотрудник корпорации Джастин Максвелл. На принятый в Google уклад проливает свет и внутреннее письмо Брайана Катца, который ранее руководил в корпорации группой по расследованиям и борьбе с утечками. С декабря 2017-го он покинул Google и возглавил собственную компанию Lighthouse Global Solutions, специализирующуюся на расследованиях, защите интеллектуальной собственности и информационной безопасности. «Прошу, помните: утечки, неважно, умышленные или непреднамеренные, подрывают нашу корпоративную культуру. Отдавайте себе отчет, с кем и какими сведениями о компании вы делитесь. Если вы думаете о том, чтобы раскрыть конфиденциальную информацию репортеру или кому-то за пределами компании — во имя только, что ценно для Google, передумайте! Это не только может стоить вам работы, этим вы предадите ценности, делающие нас единым сообществом», — писал Брайана Катц в мае 2016 года. Текст письма в 2017-м опубликовал портал The Verge в связи с судебным иском, в котором один из бывших гугловцев заявил, что был несправедливо уволен из-за подозрений в «сливе» информации, и обвинил Google в создании атмосферы чрезмерной секретности, страха и доносительства. Также в заявлении говорилось, что политика Google противоречит трудовому законодательству, согласно которому сотрудники имеют право обсуждать условия работы, уровень зарплаты и возможные правонарушения внутри компании. На слуху и недавний скандал вокруг бывшего программиста Google Джеймса Деймора из-за разосланного им по внутрикорпоративной почте письма, суть которого сводилась к тому, что невысокая доля женщин между руководства технологических компаний объясняется биологическими различиями между полами. За это письмо Деймор был немедленно уволен. В январе 2018-го вместе с другим экс-сотрудником Google Дэвидом Гудманом он подал на компанию в суд за дискриминацию приверженцев консервативных политических взглядов и мужчин европеоидной расы. Еще один прежний гугловец, теперь управляющий собственным стартапом, в беседе с The Guardian заявил, что руководство Google годами мирилось со скрытыми сексизмом, предрассудками и другими проблемами. По признанию собеседника, лично ему пришлось испытать на себе крутой нрав вспыльчивого менеджера. «Никто и пальцем не шевелил до тех пор, пока однажды вице-президент не увидел, как этот парень орет на меня в коридоре. Люди годами терпят подобное, пока им не приходит в голову мысль: «Если Google ничего не собирается предпринимать, мы расскажем об этом». Контрактников, на которых ИТ-гиганты сгружают низкооплачиваемую рутину, держать язык за зубами принуждают чаще кнутом, чем пряником. Отсутствие опционов на акции и корпоративного духа с лихвой компенсирует страх потерять работу. Журналисты The Guardian ознакомились с договором одного из европейских контрактных служащих Facebook, занятых в модерации контента. Согласно документу, корпорация вправе следить за его активностью в социальных сетях, включая личный аккаунт в Facebook, а также контролировать его переписку по электронной почте, телефонные звонки и действия в интернете. Кроме того, контрактник согласился на досмотр своих личных вещей, сумок, портфелей и салона автомобиля, пока он находится на территории компании. Отказ от обыска считается грубым нарушением контракта. Контроль за тем, что фотографируют контрактники и какие документы распечатывают, тоже обычная практика. Еще один распространенный прием проверки лояльности — подкинутые службой безопасности «мышеловки» в виде USB-накопителей, будто бы случайно забытых. «Если попадается флэшка или нечто подобное, надо ее сразу отдать. Стоит подключить накопитель к компьютеру, об этом сразу же узнают и тут же выпроводят вон. Доходило до паранойи: мы использовали код в сообщениях, если нужно было обсудить что-то по работе и говорили на эту тему только при личной встрече», — рассказал Guardian один из бывших контрактников Facebook. Некоторые из работников Facebook опасаются слежки. В феврале 2018-го интернет-издание Wired опубликовало статью по материалам интервью с бывшими и действующими сотрудниками соцсети, и один из собеседников попросил журналиста выключить смартфон перед разговором, чтобы компания не узнала о встрече с репортером. В Facebook, конечно, заверяют, что не используют таких методов. «Мы не отслеживаем местонахождение наших сотрудников по их мобильным телефонам. Также мы не следим за репортерами или другими людьми, не работающими в Facebook», — заявил пресс-секретарь корпорации Берти Томсон. Между тем, The Guardian утверждает, что ИТ-гиганты устраивают негласное наблюдение за сотрудниками с помощью детективных агентств, и даже называет одну из таких фирм под названием Pinkerton, в списке клиентуры которой числятся Google и Facebook. Наряду с прочим, агенты Pinkerton посещают кафе и рестораны близко с кампусами корпораций, чтобы подслушивать разговоры сотрудников. «Если мы слышим разговоры о готовящихся к выходу продуктах, новых направлениях бизнеса или акциях, мы передаем эту информацию службе безопасности компании», — рассказал управляющий директор Pinkerton Дэвид Давари. Он также добавил, что основной упор делается на то, чтобы не допустить кражу интеллектуальной собственности и инсайдерской торговли. Facebook и Google отрицают подобную практику. Что интересно, просмотрев профили LinkedIn, журналисты выяснили: несколько бывших агентов Pinkerton впоследствии перешли на работу в Facebook, Google и Apple. В качестве резюме в статье приводится комментарий директора по вопросам неприкосновенности частной жизни Стэнфордского центра Интернета и общества (Stanford Center for Internet and Society) Альберта Джидари. Специалист назвал типичными и распространенными методы корпораций, отметив, что они вполне легальны, хотя и вторгаются в частную жизнь. PS. Иллюзий и не было — давно замечал, что самые расчудесные либералы, проклинающие Сталина и репрессии, прекрасно наводят настоящий террор, если дать им хотя капельку власти. Только называют его «эффективным менеджментом». Источник - . Сводка.нет - Новости Украины и Мира



