Вот вам интересно — как живут люди в XIV-ом веке?

Вот и мне стало интересно — как они там. И начал я просматривать прессу: попытки раскачать ситуацию внутри страны со стороны внешних сил, подорожание некоторых не отдельно значимых продуктов питания. А так — ничего себе живут — телевизоры смотрят и даже айфоны покупают.

Вот.

В Иране наступает 1396 год.

Ну, так и пора уже — на дворе то как никак 76-ой век всё таки. Это у славян — 7530 лет уже живут, не зная своей подлинной истории. Поэтому и остаётся, что — жить будущим.

Итальянцев, как наследников блеска Рима можно поздравить с продолжением(ничего, что несколько запоздало) 28-го века. Там у них от основания ихнего Рима — 2770 год начался.

А как дела на Земле Обетованной?

Нормально там дела, уже отметили наступление 5778-го года. Отмечали с истинно иудейским размахом. Никто в мiре и не заметил. Ну так — за 57 то веков — уже наловчились.

Индусы в своём 52-ом веке живут так же размеренно, как и много-много веков назад. Ждут воплощения очередного Будды.

А нет — пардон, попутал, это индуисты отметили наступление 5119 года. А буддисты отмечали только лишь наступление 2561-го года — в 26-ом веке застряли, бедняги.

И только китайцы — никуда не торопятся и только знай себе — отсчитывают «щёлкающие» циклы времени, словно костяшки на чётках Бога. У них сейчас 48-ой век, а год наступил(наступит?) — 4714-ый.

Вот так мы и живём на этой планете , которую мы договорились называть Земля. Как обычно живём — кто в лес, кто по дрова — обычная коммунальная жизнь. У каждого своя кастрюлька и каждый присматривает за соседом — чтобы чего нибудь трефного в его кастрюльку никто не подкинул.

Одна теперь надежда — на Роскосмос.

Каждому, как говорится — по отдельной, благоустроенной планете…

Но это — мечта.

А пока — будем жить вместе.

Двадцать первый же век на дворе. Или какой там?

З.И.Л.

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