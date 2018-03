В горах Афгана Организация на этих днях в столице Узбекистана Ташкенте Международной конференции высокого уровня по Афганистану под лозунгом «Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие» - это, конечно, новое измерение попыток политического урегулирования в Афганистане. Её созыв, как организаторы, «станет логическим продолжением предпринимаемых международным сообществом усилий по обеспечению мира и стабильности в Афганистане». Для участия в конференции президентом Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёевым и президентом Исламской Республики Афганистан А. Гани приглашены – Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, спецпредставитель ООН по Афганистану Тадамити Ямамото, главный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, а также руководители внешнеполитических ведомств России, Китая, США, Великобритании, Германии, Италии, Франции, Турции, Индии, Ирана, Пакистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов. Как сообщили в МИД РФ, в конференции примет участие министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров. Также в канун конференции МИД России выпустил , где, в частности, говорится: «Принципы региональной представленности, честного и равноправного взаимодействия международных партнеров с учетом национальных интересов всех стран региона, с использованием потенциала зарекомендовавших себя структур, прежде только, ШОС и ОДКБ, наилучшим образом отвечают задаче запуска межафганского диалога о мире. Подтверждаем неизменную поддержку линии Кабула на развитие сотрудничества с ШОС. Обеспокоены ростом террористической активности боевиков Движения талибов, осуществляющих вооруженные нападения в различных частях Афганистана, а также наращиванием присутствия т.н. «Исламского государства» в северных провинциях, граничащих со странами СНГ. Вызывают обеспокоенность случаи использования в различных регионах ИРА вертолетов без опознавательных знаков с целью переброски боевиков и вооружения западного образца для афганского «крыла» этой террористической группировки. Считаем, что заявления афганских официальных лиц, подтверждающих эти факты, требуют самого серьезного расследования. Государства региона также вынуждены преодолевать общие вызовы в борьбе с наркопреступностью. В прошлом году зафиксированы рекордные показатели производства опийного мака в ИРА. Большие объемы афганского героина, идущего в Россию, направляются через среднеазиатские страны…» В Ташкенте выражают надежду, что участники форума «выразят консолидированную позицию на региональном и глобальном уровнях о необходимости скорейшего начала прямых переговоров между правительством Афганистана и Движением Талибан без выдвижения каких-либо предварительных условий». По итогам конференции планируется принять Ташкентскую декларацию, в которой, как ожидается, будут отражены следующие ключевые моменты: - во-первых, мирный процесс должен проходить под руководством и силами самих афганцев в соответствии с положениями резолюций и решений Генеральной Ассамблеи ООН и Совета безопасности ООН; - во-вторых, важным фактором успеха мирного процесса выступает гарантированная интеграция вооруженной оппозиции в политическую жизнь Афганистана и признание её в качестве легитимной политической силы; в-третьих, международное общество выступает решительно против любых форм и проявлений терроризма без каких-либо различий, а также признает, что угрозы транснационального терроризма, наркотрафика и организованной преступности являются общими вызовами стабильности и устойчивому развитию, как для Афганистана, так и региона и мира в целом. …Таковы планы, на реализацию которых нацелено это представительное мероприятие. Газопроводы на войне не строят Там вообще всё интересно разворачивается! В эти дни пресса пишет: афганские недра содержат целую палитру металлических руд и редкоземельных металлов, включая кобальт и литий. Геологическая служба США сообщила после тщательных исследований, которые велись с 2002 года, о наличии полезных ископаемых на триллионы долларов! Карта от газеты «КоммерсантЪ» Если прибавить к этому неожиданное начало строительства афганского участка газопровода ТАПИ, которое состоялось 23 февраля 2018 года, то задача урегулирования уже не кажется запредельно невозможной. Напомним, что этот газопровод должен отправлять туркменский газ по маршруту Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия. Планы эти были озвучены давным-давно, но афганская война тормозила начало реализации ТАПИ – этого крупнейшего в регионе топливно-экономического проекта. Длина газопровода 2 тысячи километров, мощность – 33 миллиарда кубометров газа: Этот проект газопровода (ГП) представляет собой, как заявил спецпредставитель ООН по Афганистану Тадамити Ямамото, не только достижение в региональном сотрудничестве и интеграции, этот проект «закладывает основы осуществления уже давно задуманного плана, призванного помогать обеспечению экономической самодостаточности Афганистана». А, поскольку стоимость прокладки ТАПИ примерно 10 миллиардов долларов, инвестируемых, в частности, из Азиатского банка развития (АБР), акционерами которого являются полсотни стран с разных континентов, никто такие деньги вкладывать в кризисную зону не станет. Поэтому само решение о начале работ в Афганистане является во многом – политическим вкладом в безопасность и урегулирование. Ведь, в зоне прокладки ГП должно быть «тихо и мирно». А этого достигнуть совсем не просто. Похоже, что Ташкентская конференция – это результат принятого решения о прокладке многомиллиардного и высокодоходного ГП, защищать который решили, что называется, всем миром. Для начала о готовности защищать районы прокладки ГП заявил официальный представитель афганского Министерства внутренних дел. «Для охраны будущего трубопровода развёрнуты многотысячные силы безопасности», — его агентство «TOLO News». А что, собственно, делают янки в Афгане? А защищать ТАПИ есть от кого. Обратим внимание, что именно в этих областях Афганистана близ границы с Туркменистаном стали концентрироваться боевики ИГИЛ. Разгромленная в Сирии и в Ираке, эта американская клиентура уже начала – при непосредственной помощи США – массированную эвакуацию в Афган. Где и столкнулась даже не с правительственными силами, а с… Талибаном, который считает неприемлемым появление на своей земле этих «гастролеров» из ИГИЛ. Теперь давайте разберем эту ситуацию по элементам. Сначала – общая оценка положения. Видно, что Афганистан десятилетие за десятилетием никак не может выйти из режима перманентной войны. Более того, в этой стране проявляются все более разнообразные интересы из-за рубежа. После того, как Советская армия покинула Афган власть у Наджибулы, брошенного Горбачевым, отняли талибы. Потом, после 11 сентября 2001 года под предлогом поимки Бен Ладена сюда вторглись американцы вместе с союзниками по НАТО. Справедливости ради надо отметить, что у них был мандат ООН, однако, не бессрочный. Только сроки эти с тех пор всё растягиваются, как резина.

Талибов янки выгнали из Кабула в горы, откуда те ведут войну уже с посаженным западники правительством, которое почти 20 лет контролирует только столицу и ещё некоторые районы ряда провинций. При этом пышным цветом распустились маковые поля, на которых выращиваются рекордные урожаи героина под чутким прикрытием US Army: Фото rusinros.ru С помощью янки производство наркотиков выросло в 40 раз, а от торговли составляют 70 млрд долларов в год. Затем последовал нервный «вывод-ввод» американских Джи-Ай. Обама войска выводил, а Трамп опять ввел. 22 января с.г. стало известно, что Вашингтон планирует направить дополнительный воинский контингент в Афганистан. В итоге общая численность американских военнослужащих в 2018 году здесь 15 тысяч. Чем они там занимаются после того, как упустили Бен Ладена в 2002 году?

- Сидят в гарнизонах, опасаясь высунуться и понести потери. - Охраняют поля мака, поскольку героиновый бизнес приносит сказочные доходы наркоторговцам из США, перевозящим партии героина прямыми рейсами в Европу на крупнейшую американскую военную базу в Косово «Camp Bondsteel» и оттуда – по Европе. А местные гонят наркоту на Север, в Среднюю Азию и далее – к нам, в Россию. - Приторговывают оружием с местными – в Урузгане, например, солдаты продавали патроны жителям. И это – не единичный .

- Занимаются электронной разведкой против России, Китая и остальных окружающих стран. - Ведут спецоперации по инфильтрации боевиков-исламистов и проповедников радикального ислама в Среднюю Азию и далее – в Поволжье. Поддерживают антикитайское исламистское подполье, выросшее на Северо-Западе КНР в Синдзянь-Уйгурском автономном районе (СУАР). - В последнее время занялись созданием в Афгане опорных точек для своего ИГИЛ, вышвырнутого из Сирии и Ирака. ИГИЛ в Афганистане. Фото The Times - В общем, «держат место» в Хартленде, то есть в сердце Евразии. Многие открыто говорят и пишут, что поддержание режима войны – это главная задача янки в Афганистане, чтобы оправдывать здесь военное присутствие. Видите, и Трамп уже поддался вашингтонской истерии и начал возвращать свои войска в эти горы. По большому счету США хотят грозить России и Китаю отсюда – с афганского направления, раскачивая ситуацию в Средней Азии и в западных районах КНР. И никому из здешних стран это обстановочка не нужна – ни России, ни Ирану, ни Китаю, ни Индии, ни Пакистану (с которым американцы разругались, о чем мы недавно писали в материале «»). А уж, тем более, среднеазиатским странам. Практически всё, о чем написано выше, подтверждено информацией из самых серьезных источников.

По командующего силами США в Афганистане генерала Джона Николсона, правительство Афганистана контролирует «около 62% населения и порядка 57% территории». «Фонд Карнеги» : «Что касается Кундуза, то ситуация в этой пограничной с Таджикистаном провинции уж точно не контролируется центральным правительством. Во всяком случае, нет оснований считать, что местные силы правопорядка подчиняются Кабулу, а не боевикам ИГИЛ, которые чувствуют себя хозяевами этих мест. По сведениям из заслуживающих доверия афганских источников, количество боевиков ИГИЛ в северных провинциях страны выглядит очень внушительным: в Кундузе и Тахоре по три тысячи; в Фарьябе и Сарипуле – от двух до трех тысяч; в Джаузджане, Самангане и Балхе по тысяче боевиков. Костяк этих сил составляют выходцы из стран Центральной Азии, российских районов Северного Кавказа, уйгуры из китайского Синьцзяна». И всё чаще в прессе публикуются о том, что «амбиции талибов ограничены Афганистаном и никаких планов внешней экспансии за пределы Афганистана они не вынашивают, и за тридцать с лишним лет после их возникновения на афганской сцене никто и никогда не в состоянии был их обвинить в таких замыслах». О том же говорит в интервью «Царьград ТВ» один из виднейших российских специалистов по центрально-азиатскому региону, заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин: «Талибан никогда не озвучивал своих претензий на Среднюю Азию. Талибы – это пуштунские националисты, которые борются, в первую очередь, за возвращение своего контроля над Кабулом и официальной властью. Это сугубо внутриафганская сила». Бойцы Талибана. Фото AFP Очень важный фактор афганской ситуации. Немало экспертов полагают, что Талибан – это не угроза даже Средней Азии в отличие от ИГИЛ. Выше мы же процитировали организаторов нынешней конференции в Ташкенте: «В Ташкенте выражают надежду, что участники форума «выразят консолидированную позицию на региональном и глобальном уровнях о необходимости скорейшего начала прямых переговоров между правительством Афганистана и Движением Талибан без выдвижения каких-либо предварительных условий». И ни слова про ИГИЛ, которого «крышуют» американцы. Уж куда как откровенно на этот счет министр иностранных дел России: ждем от США ответа касательно того, что в Афганистане неопознанные вертолёты осуществляют полёты в районы, где базируются боевики. Сергей Лавров продолжал: по всей вероятности, к этим вертолётам «натовские силы так или иначе имеют отношение. И причины этих полётов нам никто пока не может объяснить, и в целом пытаются уходить от ответов на эти закономерные вопросы». Министр подчеркнул, что Россию очень тревожит расширение влияния ИГИЛ в Афганистане. По его словам, присутствие боевиков ИГИЛ на севере и востоке Афганистана довольно серьёзно, «это уже тысячи человек», и север Афганистана превратился в опорную базу международного терроризма. С больной головы на здоровую В ответ из Вашингтона, как горох из банки, посыпались обвинения в адрес Москвы на тему «сотрудничества с Талибаном». Вот на слушаниях в комитете Сената по вооруженным силам его председатель Джон Маккейн заявил, что «Россия поддерживает Талибан, чтобы нанести убыток США». Удивительные вещи газета «The Washington Post» в статье «While the U.S. wasn’t looking, Russia and Iran began carving out a bigger role in Afghanistan» - «В то время как США не досмотрели, Россия и Иран начали приобретать всё большую роль в Афганистане». Она сообщает следующие новости: - русские, мол, хотят «публично узаконивать талибов», а недавние действия России и Ирана в Афганистане «направлены на то, чтобы подорвать Соединенные Штаты и НАТО», — заявил в Сенате генерал Джон Николсон-младший, командующий войсками США в Афганистане. - Мохаммад Акрам Арефи, профессор политики Университета Катеб в Кабуле говорит: «Иран также хочет возродить свою власть в регионе, заполучив влияние в Афганистане. И если там будет Америка, он не сможет получить то влияние, к которому стремится». - в провинции Гильменд на юге, губернатор Хаятулла Хаят перечислил типы вооружения, которое, по его словам, местные боевики получают от России при помощи Ирана. «Нет сомнений в том, что обе страны помогают талибам», — сказал Хаят. А теперь – внимание! Опубликовав подобные новости, «The Washington Post» в конце статьи пишет: «Ни одно из этих заявлений не может быть проверено (!), а военные власти США не сказали, знают ли они об иранском и российском персонале на местах». То есть газета признает всё это, как fake news! Зачем они нужны, эти fake news? А затем, чтобы переключить внимание и переложить ответственность за происходящее в Афгане «с больной головы на здоровую». Вот познакомьтесь с Захира Кадира, депутата парламента Афганистана от провинции Нангархар, о том, как американские военные оказывают поддержку боевикам ИГИЛ: «Большое число боевиков ИГИЛ попало в окружение Талибана в районе города Чапархар, однако американская авиация поспешила оказать им помощь, нанесла удары по талибам и способствовала выходу боевиков ИГИЛ из окружения» (sic!). Также в период недавних массовых волнений в Иране появилась информация о сосредоточении на сопредельных территориях Афганистана и Иракского Курдистана боевиков ИГИЛ с целью перехода в Иран для организации террористических акций и нападений. Вот к чему ведет американское «крышевание». Откровенное помощь силам международного терроризма – это прямое вмешательство США в Хартленд. Вполне ожидаемую смену пристрастий США ради достижения своих целей («Неизменная, принципиальная позиция? Да, бросьте! Цель оправдывает средства») мы видим прямо сейчас. Вашингтон допускает возможность ведения прямых переговоров с радикальным движением Талибан. Такому диалогу должны предшествовать контакты талибов с правительством в Кабуле, заместитель помощника госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс. Более того, обвиняя Россию, США откровенно сами идут на контакты с Талибаном. «Талибы заинтересованы в мирных переговорах», - глава Пентагона Джеймс Мэттис. – «Есть некоторые группы, небольшие группы, которые либо уже начали вступать в разговор, либо проявляют к нему интерес». Ему оставалось сказать, что «не только лишь все талибы готовы к переговорам», и картина маслом была бы завершена… Запустив пропаганду об их «борьбе с международным терроризмом», янки пришли в эти края для оказания давления и влияния на политику стран, отнесённых некогда Збигневом Бжезинским к «Евразийским Балканам». А про Балканы европейские Черчилль когда-то говорил, что они – «мягкое подбрюшье Европы», то есть – «болевая точка». Вот так в политике англосаксов ничего не меняется. Методичка сегодня та же, что и вчера. Китайский угол Но, вдруг в этой монотонной и нудной, но абсолютно эффективной для США ситуации появилось новое действующее лицо – Китай. Буквально за несколько последних лет из Пекина пошли не только заявления, но и реальные действия в Афганистане. Стало , что скоро может появиться военная база КНР в том северо-восточном районе Афганистана, что прилегает к китайскому Синьцзяну, где сильно влияние исламистов. После вывода части контингента войск НАТО из Афганистана при Обаме, Пекин оказал Афганистану больше помощи, чем за предыдущие тринадцать лет. Китай оказывает безвозмездную помощь на сотни миллионов долларов ежегодно, строит жильё и инфраструктуру. В 2016 году Китай впервые предложил Афганистану помощь военную. «Вне всякого сомнения, основными причинами таких действий Пекина было не только стремление к постепенному сокращению северо-атлантического военного контингента и его влияния на Афганистан и регион, но и создание "буфера стабильности" вокруг Китая», - Владимир Платов на страницах интернет-портала «Новое Восточное Обозрение». Активизация деятельности ИГИЛ и других исламистских группировок в Афганистане и Центральной Азии вызывает серьезные опасения у китайской стороны, так как Синьцзян-Уйгурский самостоятельный район (СУАР) КНР является взрывоопасным регионом с подпольными сепаратистскими и религиозно-экстремистскими организациями, способными расшатать внутриполитическую обстановку на Западе Китая при поддержке внешних деструктивных сил, продолжает Владимир Платов. И эти риски и угрозы на территории региона способны поставить под сомнение реализацию перспективного международного проекта Пекина «Экономический пояс Шелкового пути». Политика Пекина в значительной степени обусловлена тем, что, по оценкам китайских властей, в среднесрочной перспективе, по мере угасания конфликтов на Ближнем Востоке, вектор террористической активности ИГИЛ может быть переориентирован в сторону Афганистана и Центрально-азиатских государств, с обострением обстановки и в СУАР. Примечательным становится недавнее решение Пекина об оказании помощи в создании горного спецназа в Афганистане. Китай готов финансировать создание специального горного подразделения афганской армии в Бадахшане. Воинская часть будет создана за счет средств, выделенных Китаем, что обеспечит безопасность в горной провинции на границе с Таджикистаном. Китайское военное командование сообщало, что предоставит Афганистану помощь на сумму 73 млн долларов. Также Китай подключает Афганистан к проекту «Один пояс — один путь». Министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что Китай и его союзник Пакистан будут стремиться «расширить “Китайско-пакистанский экономический коридор” на Афганистан». А это – проект в 62 млрд долларов, который предполагает строительство шоссейных и железных дорог, связывающих запад Китая с пакистанским побережьем Индийского океана, в первую очередь, с портом Гвадар. Показательно, что угрозой со стороны ИГИЛ из Афганистана озаботились даже в Израиле. И решение, принятое для того, чтобы обойти запрет на посещение исламского Афганистана гражданами Израиля, вызывает вопросы относительно принципиальных позиций непримиримой вражды обеих стран.

Дело в том, что стало : скоро в Афганистан прибудет группа из 90 израильских бойцов сил специальных операций с… американскими паспортами в карманах (!). Официально «задача этой группы – борьба с боевиками». Неофициально – попытка создать израильский плацдарм в Афганистане. Если уж в Израиле пошло движение на этом треке, то, видно, здесь можно ждать много интересных перемен. Кстати, интерес к Афгану, благодаря газопроводу ТАПИ, который привлечет крупные деньги, растет, как на дрожжах. В канун Ташкентской конференции, с которой мы начали этот материал, пройдет первое заседание нового формата сотрудничества «Центральная Азия + Афганистан» (C5+1), нацеленного на обсуждение конкретных направлений взаимодействия между странами Центральной Азии и Афганистаном. Работа в этом формате, как отмечают организаторы, «будет помогать успешной интеграции Афганистана в систему торгово-экономических и инфраструктурных связей с государствами Центральной Азии, эффективной реализации конкретных проектов и программ общерегионального масштаба». Народ начал собираться на запах денег… Владимир Путин об Афганистане Очень подробно президент России высказался относительно Афганистана некоторое время назад в интервью телерадиокомпании «Мир». Вот что, в частности, Владимир Путин: - Россия кровно заинтересована в стабильности на постсоветском пространстве. Мы с вами знаем угрозы, которые складываются вокруг периметра наших границ… Не будем сейчас говорить о западных рубежах, на востоке – Афганистан. И чем меньше угроз у нас с разных направлений для России, и чем эффективнее будут совместные действия, тем лучше. - Мы не должны забывать, что существуют и современные угрозы, для которых границы не имеют значений, они трансграничные. Это – терроризм, организованная преступность, наркотрафик. И эффективно бороться с этими угрозами, в том числе, для нас можно, только объединяя усилия. Мы предлагали объединять усилия и в глобальном масштабе. - Мы знаем уже примеры, очень трагические примеры, когда с территории Афганистана осуществлялся прорыв боевиков. Я уже не говорю сейчас о наркотрафике, об инфильтрации отдельных преступных элементов… Мы прекрасно отдаем себе отчет, насколько это опасно для нашей страны, для Российской Федерации. - Неслучайно в Таджикистане развернуто и функционирует 201-я наша военная база. Это важный элемент стабильности в регионе. Поэтому первая угроза – это, конечно, угроза терроризма, она со стороны Афганистана, это очень-очень серьезно. - Что касается талибов, вы знаете, многие государства мира, так или иначе, в контакте с этой организацией. Конечно, там много очень радикальных элементов. Но мы всегда, так же, как и наши партнеры, в том числе, кстати говоря, и представители Организации Объединенных Наций, исходим из того, что необходимо выстраивать отношения с любыми силами в Афганистане, исходя из, минимум, трех принципов: это – «признание конституции Афганистана», «разоружение» и «признание полного национального согласия». - Исходим из того, что мы, помогая законному правительству Афганистана вместе с остальными участниками этого процесса урегулирования, в конченом итоге добьемся примирения и вывода Афганистана на путь мирного решения всех внутренних проблем и развитий. …Видно, что в афганских событиях наступает новый период, хотя пока непонятно – какого он будет качества? Видно, что эти события нельзя рассматривать вне общего контекста мировой политики, характеризующейся резким обострением отношений Москвы с Великобританией. Последняя пытается воссоздать «железный занавес 2.0»; воссоздать исторически провальную, но столь желанную в Лондоне «антироссийскую коалицию 16.0», и далее – по списку замшевших за столетия русофобских экзерсисов, которые мучают очередное поколение британских политиков – сегодня леди Терезу Мэй и её правительство. Сегодня им, как Алисе в Зазеркалье, «нужно убегать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо убегать, как минимум, вдвое быстрее!». Но возраст у старушки-Англии уже тот, чтобы носиться по всему Земному шару в поисках, где бы чего бы награбить... Эпоха «королевских пиратов» ушла безвозвратно. А мечты бриттов о контроле над Хартлендом – зря, что ли, они две войны в Афгане проиграли вдрызг, и были изгнаны взашей – окончательно разбиваются на наших глазах! А не русский ли это «ассиметричный» ответ? Будет занятно, если со временем жизнь здесь будет не хуже, чем в Лондоне, хотя и со своей афганской спецификой... 