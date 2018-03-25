Российские либералы: есть ли шанс на спасение

Итак, итоги президентских выборов подведены, с глаз в очередной раз спала пелена, либеральная оппозиция опять продемонстрировала, что нет предела в искусстве провала. Теперь у отечественных вольнодумцев есть несколько целей. И похоже, что они опять пойдут в разные стороны.



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Неделю назад Ксения Собчак и Дмитрий Гудков объявили о создании очередной свободной партии — Партии перемен. С названием все понятно, поскольку перемен сердца партстроителей требовали еще в 2011–2012 годах. Тогда, правда, не очень заладилось — Координационный совет оппозиции превратился в такой фарс, что его участникам, похоже, до сих пор стыдно вспоминать. Теперь вот будет партия…

Точнее сказать, она уже существует и называется "Гражданская инициатива". Ее основатель, экс-министр экономики Андрей Нечаев, похоже, готов уступить руль куда более молодым даме и господину. Тем более, что кто-то из них — вероятнее только, Дмитрий Гудков — явно желает попробовать силы на выборах мэра столицы, которые пройдут этой осенью.

Впрочем, едва ли смена партийного руководства большая проблема — за все время своего существования главным достижением "Гражданской инициативы" стало выдвижение Собчак кандидатом на пост президента.

Куда больше интереса представляет то, каким образом партия Собчак-Гудкова собирается уживаться со своими идеологическими единомышленниками. На этой крайне ограниченной поляне уже пасутся "Яблоко" и "Парнас" Михаила Касьянова. Плюс еще Алексей Навальный, для которого партстроительство явно непрофильное занятие.

С "Яблоком" все более-менее понятно — Григорий Явлинский на выборах получил в два раза меньше голосов, нежели Собчак. Про какие-то альянсы здесь говорить… Да не о чем здесь говорить, поскольку их не будет.

С "Парнасом" ситуация интереснее. Вообще, партия Михаила Касьянова отказалась от выдвижения кандидата на выборах. И правильно сделала. Правда, сам Касьянов подчеркивает, что, дескать, в стороне мы не остались, тысячу наблюдателей подготовили.

Оценивая прошедшие выборы, Михаил Михайлович не нашел для них ни одного доброго слова. "Грамотно и технологично Кремлю удалось лишь одно — раздробить демократическую оппозицию и деморализовать её электорат. Наши единомышленники портили бюллетени или их голоса разделились между Собчак и Явлинским, либо они просто не пришли на участки. Никакого консолидированного действия, к которому мы постоянно призывали, не вышло", — печально констатировал руководитель "Парнаса".

Досталось всем — и провалившим свои кампании Собчак и Явлинским, и Алексею Навальному с его проектом бойкота выборов. Поскольку "своими действиями все они содействовали имитации выборного процесса, приняв поодиночке участие в грязной игре Кремля".

"За две недели до дня голосования ПАРНАС призвала Собчак и Явлинского снять свои кандидатуры с этих "выборов". Это было бы сильным гражданским поступком, громкой политической акцией, позволившей избежать унижения и сохранить репутацию. Но ни один из них не нашел в себе сил принять такое решение", — подчеркнул Касьянов. И в очередной раз предложил объединяться, дабы не пропасть поодиночке.

Вряд ли, однако, призыв этот будет услышан. Чтобы он получил хотя бы шанс, Михаил Касьянов и Ко должны иметь хотя какое-то влияние. И отнюдь не в пределах пары сотни лайков в "Фейсбуке". Если говорить просто — кому и зачем нужны "Парнас" и Касьянов? Партию он — в отличие от Нечаева — не отдаст. А кроме как обладания регистрацией в минюсте (как и "Гражданская инициатива") более ни в каком качестве "Парнас" никому не интересен.

На данный момент ситуация такова. По сути, на либеральном фланге действуют несколько политических сил (понятно, что про "силы" большое преувеличение, ну пусть уж) — Алексей Навальный и его поклонники, Собчак-Гудков, "Яблоко", "Парнас". Плюс заграничный Гарри Каспаров со своим форумом "Свободная Россия". Который, однако, пока занят раздачей интервью, в которых клеймит "путинский режим" — востребован "давний враг Кремля" после произошедшего в Солсбери. Ну и иногда еще мелькнет на горизонте Михаил Борисович Ходорковский с каким-нибудь очередным проектом по подготовке гражданского обществе к смене власти.

Вот с таким набором российские либералы и начнут подготовку к следующим выборам — в первую очередь, в Москве. И уже понятно, что из только этого получится…

Олег Артюков

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