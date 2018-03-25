Сложная сеть корональных дыр открылась в солнечной атмосфере, и она извергает солнечный ветер в космос. Обсерватория солнечной динамики НАСА (англ. Solar Dynamics Observatory, SDO) опубликовала снимок группы «провалов» в магнитном поле, которая в настоящее время обращены к Земле.



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Корональная дыра — это область, где солнечное магнитное поле раскрывается, позволяя солнечному ветру утекать в космос.

Согласно прогнозам Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), существует 55-процентная вероятность возникновения геомагнитных бурь класса G1, когда газообразный материал достигнет нашей планеты. Это может произойти уже в четверг, 22 марта.

Приближающийся поток солнечного ветра прибудет сразу после наступления весны в Северном полушарии. С открытием «трещин равноденствия» в магнитном поле Земли солнечный ветер, вероятно, проникнет в защитный слой нашей планеты и вызовет яркие сияния в районе Полярного круга.

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