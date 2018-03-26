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|Хаос и крики: появилось видео из пылающего ТРЦ в Кемерово
|26.03.2018 10:00
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В сети показали видео паники в начале пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в российском Кемерово.
На кадрах, которые публикует «Инцидент. Кемерово», слышны изо всех сторон крики, передает издание Обозреватель.
В здании творился настоящий беспорядок. Люди искали хотя какие-то средства защиты.
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