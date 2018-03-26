Погода, Новости, загрузка...
Хаос и крики: появилось видео из пылающего ТРЦ в Кемерово
26.03.2018 10:00
Хаос и крики: появилось видео из пылающего ТРЦ в Кемерово

В сети показали видео паники в начале пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в российском Кемерово.

На кадрах, которые публикует «Инцидент. Кемерово», слышны изо всех сторон крики, передает издание Обозреватель.

В здании творился настоящий беспорядок. Люди искали хотя какие-то средства защиты.

 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить