«Офицера» так называемых спецслужб ДНР Эллину Борозенную, которую удалось поймать в Херсоне, вычислили благодаря использованию базы «Миротворец» и программы распознавания лиц «Identigraf».

Именно они помогли установить личность экс-снайпера террористической организации «ДНР», несмотря на то, что она кардинально изменила имидж.

Об этом сообщил нардеп Антон Геращенко на своей странице в соцсети Facebook, передает Обозреватель.

«О важности использования базы «Миротворец» и программы распознавания лиц «Identigraf» для обнаружения боевиков, террористов и сепаратистов, пытающихся прорваться на свободную от агрессора территорию Украины, сказано уже не мало. Тем не менее опыт ее использования в деле защиты национальной безопасности Украины необходимо распространять и поощрять. От этого зависит безопасность нашей страны и утверждение принципа неотвратимости наказания для тех, кто поднял на нас свою руку.

Так, на днях в Херсонской области сотрудниками СБУ была задержана гражданка Украины Эллина Борозенная, принимавшая участие в боевых действиях против своей страны в качестве снайпера в 2014-15 годах. Ее пропагандистские художества можно посмотреть в этом видеоролике, бережно сохранённом волонтёрами центра «Миротворец» — «Храни меня мой автомат», — пишет Геращенко.

Отметим, что террористка, думая что ее преступления забыты, приехала с территории аннексированного полуострова Крым и пыталась получить в Херсоне биометрический паспорт гражданина Украины.

«Дело в том, что она думала, что Украину можно безнаказанно ненавидеть, но при этом пользоваться благами ее гражданства — биометрическим паспортом и безвизовым режимом с ЕС. После задержания и проверки документов, сотрудники СБУ сначала не могли поверить, что перед ними именно Эллина Борозенная. Она перекрасила волосы, сменила макияж и думала, что ее художества забыты. Но благодаря программе распознавания лиц «Identigraf» без труда удалось проверить и установить личность экс-снайпера террористической организации «ДНР», — отметил нардеп.

По его словам, теперь террористку ждет долгий срок лишения свободы.

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