Французский политик Стефан Пуссье арестован за размещение в своем микроблоге Twitter радостных сообщений после смерти полицейского в результате теракта в городе Треб.Об этом сообщает .

В своих сообщениях Пуссье радовался смерти подполковника жандармерии Арно Бельтраме, который обменял себя на заложницу, и отметил, что это «прекрасно».

Он добавил, что теперь у президента Франции Эммануэля Макрона «будет на одного избирателя меньше».

Пуссье в свои сообщениях объяснял, что считает французскую полицию виновной в смерти своего друга, экоактивиста Реми Фреса, который погиб во время столкновений с полицейскими в 2014 году в результате взрыва. Сейчас, по сообщениям местных СМИ, политика могут обвинить в публичном оправдании терроризма. По информации Le Monde за это ему грозит наказание в семь лет и 100 тыс. евро штрафа.

Стефан Пуссье был кандидатом в депутаты французского парламента от леворадикальной партии «Строптивая Франция» на парламентских выборах 2017 года. Партия назвала его сообщение «позорными и неприличными» и исключила из своих рядов. Лидер «Непокорный Франции» Меланшон назвал слова Пуссье «отвратительными» и заявил, что подполковник Бельтрам погиб ради других людей.

Напомним, 23 марта в супермаркете в городе Треб на юге Франции мужчина захватил заложников в супермаркете. В ходе спецоперации преступник был убит. Власть квалифицирует этот случай как теракт, в результате которого погибли четыре человека и 16 были ранены.

Полицейский Бельтраме в ходе спецоперации обменял себя на заложника и был тяжело ранен. Он скончался в больнице от полученных ранений.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира