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|Ольга Четверикова. Мечта глобалистов - бесполый киборг
|26.03.2018 11:18
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Думская комиссия не нашла «поведенческих нарушений у господина Слуцкого». И посоветовала пожаловавшимся на депутата журналисткам обращаться в правоохранительные органы. Необходимость созыва комиссии по этике возникла после того, как несколько девушек, в том числе корреспондент Би-би-си Фарида Рустамова и продюсер телеканала «Дождь» Дарья Жук, направили свои жалобы на Слуцкого. Комментирует публицист, кандидат исторических наук, доцент МГИМО Ольга Четверикова.
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