Историческое. Тоже по мотивам комментариев.

У меня нет прямых источников информации, но все же я считаю, что основной стратегией, объясняющей действия нашей армии на Донбассе летом 14-го года были попытки найти такой способ действий, который позволит избежать прямого вторжения России. Напомню, что к этому готова Россия была еще весной… и мосты в приграничных районах были заминированы не зря, и вторая (или третья?) линия обороны была развернута под Миргородом не зря… И разговор шел не о Луганской/Донецкой, а о всей границе. Думаете, четыре танка на трассе Белгород-Полтава кого-то удержали бы?

До сих пор часто задают вопрос — «почему дали уйти Стрелкову». С одной стороны — да, перебили бы сотню его «бойцов» в Славянске — вероятно, не было бы ядра «армии новороссии». Но остановило ли бы это Россию?

В колонне Стрелкова была масса гражданских. Как и в Славянске, по заветам путина. Более-менее массовая гибель их и дала бы россии ту самую причину для вторжения. Даже если бы жертв было немного — было бы как в уже отработанной в Ю.Осетии ситуации. Помните 2000 «погибших осетин»?

А российская техника белого цвета с табличками «миротворцы» уже была готова.

Поэтому выход колонны Стрелкова и был этапом «выдавливания» террористов с территории Украины. Дальше были Краматорск, Артемовск, Северодонецк, Лисичанск, и дальше по плану… Были считанные километры неперекрытой границы, практически окруженный Луганск и почти отрезанный Донецк.

До момента, пока Россия не поняла, что проигрывает, и не была поставлена задача не допустить военного поражения «ДНР/ЛНР» любым путем. Задача захвата новых территорий по сути уже не ставилась (за исключением Дебальцево — это было увеличение стабильности злокачественных образований, когда россия увидела ,что вновь теряет инициативу).

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Это все, что мне есть сказать по поводу «Быстро завершить АТО». АТО мы практически завершили, дышать новообразованиям оставалось пару недель-месяц…

Но после этого началась война, а это, увы, уже совсем другая история. С прямым вторжением и накачиванием хиви оружием и техникой эшелонными нормами — под прикрытием, вновь, российской армии.

Есть правда те, кто говорит «ну и что, разгромили бы ВСУ, народ встал бы с вилами и берданками партизанить». Когда Россию беспокоили собственные потери, не говорю уже про мясорубку, устроенную чужому гражданскому населению?

Мог ли первоначальный план увенчаться успехом? Мы этого не узнаем. Слишком много факторов в этом было задействовано, это и внутрироссийские тенденции… И позиция Европы и Штатов, кстати. И отказ «договариваться» по Крыму…

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