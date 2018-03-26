Также в сети есть пропагандистские видео с Борозенной. На них она представляется «командиром отдельного тактического взвода антиснайпер «Сталинград». Впрочем, помимо видео с Борозенной, найти других упоминаний об этом отряде «Обозревателю» так и не удалось.

На одном из видео «командир антиснайперов» просит «мужчин Донбасса дарить своим женщинам на 8-е марта не банальные цветы, а шевроны с убитых украинских солдат». При этом Борозенная козыряет знаками отличия добровольческих батальонов «Донбасс», «Азов», «Айдар» и других, которые она якобы добыла в бою.

«Не режьте уши, а срезайте лучше шевроны», — заявила Борозенная.

Отметим, что террористка, думая что ее преступления забыты, приехала с территории аннексированного полуострова Крым и пыталась получить в Херсоне биометрический паспорт гражданина Украины.

При этом она сменила имидж, но была опознана благодаря программе распознавания лиц «Identigraf».