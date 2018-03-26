Аналитические Сводки
- Украинский соусный гигант запустил в Италии производство спагетти
- Александр Зубченко: Наш день победы
- Для Кличко и прочих мэров сейчас самое время устроить проверку ТРЦ, — журналист
- Создана специальная версия загоризонтной радиолокационной станции «Подсолнух» для работы в Арктике
- В Москве внезапно скончался основатель «МММ» Мавроди, — СМИ
|Создана специальная версия загоризонтной радиолокационной станции «Подсолнух» для работы в Арктике
|26.03.2018 13:40
|
Создана специальная версия загоризонтной радиолокационной станции «» для работы в Арктике.
Изделие отличается улучшенными возможностями контроля прибрежной зоны и большей защитой от помех, сообщили в пресс-службе разработчика — оборонного холдинга «РТИ».
Такую РЛС предполагалось установить в Заполярье ещё в 2016 году, , однако сроки её развёртывания были перенесены. На Крайнем Севере планируется развернуть несколько «Подсолнухов».
Создание полярного радара для военных анонсировалось как минимум с 2015 года. Над РЛС трудились в НПК «Научно-исследовательский институт дальней радиосвязи» («НИИДАР»), входящий в «РТИ».
В 2017 году Минобороны России намеревалось закупить «Подсолнухи» для размещения в Арктике, а также на южном и западном рубежах России. Сегодня на боевом дежурстве стоят три таких станции: на Охотском, Японском и Каспийском морях.
РЛС «Подсолнух» способна контролировать 200-мильную прибрежную зону. Станция позволяет в автоматическом режиме за пределами радиогоризонта одновременно обнаружить, сопровождать и классифицировать до 300 морских и 100 воздушных объектов, определять их координаты и выдавать по ним целеуказания комплексам и системам вооружения кораблей и средств противовоздушной обороны. Радар «Подсолнух» прошёл государственные испытания ещё в 2006 году.Источник - .
Сводка.нет - Новости Украины и Мира