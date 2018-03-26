Днепровская компания Щедро в начале 2018 года начала производство органических спагетти на мощностях итальянской компании Valdigrano di Flavio Pagani S.R.L. под торговой маркой Щедро.

Об этом сообщил руководитель департамента маркетинга компании Александр Конончук, передает агентство .

«В 2018 году мы запустили новую категорию – спагетти со 100% органически чистых твердых сортов пшеницы. Качество продукции Щедро подтверждено европейской органической сертификацией и гарантировано нашим итальянским партнером — компанией Valdigrano di Flavio Pagani», — отметил он.

По его словам, все сырье для производства спагетти и производственные мощности сосредоточены на территории Италии.

Руководитель департамента маркетинга указал, что в зависимости от наценки торговой сети связка органических спагетти в Украине будет стоить 27-33 грн.

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