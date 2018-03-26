Как известно, я пристально наблюдаю за развитием флота нашего гибридного соседа и в первую очередь обращаю вниманию на проблемы, не дающие ему права называться одним из сильнейших в мире. А таких, отдельно внимательно следящие за моими статьями знают, больше чем можно себе представить.

И вот, эксперты “Центра анализа стратегий и технологий” в своем издании «Экспорт вооружений» отметили провал программы строительства военно-морского флота РФ.

В обзоре отмечается, что по настоящему тяжелые времена для судостроительной отрасли в РФ наступили в 2014 году, когда стали вводиться первые санкции. Многие из строящихся кораблей, порою по десятку лет, в решающий момент лишились газотурбинных установок немецкого либо украинского производства.

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Проблему с двигателями решат к 2020 году, но я бы хотел отметить главную загвоздку российского судостроения, которую в “центре” обошли стороной – проблематичность и отсутствие технической возможности постройки больших кораблей. Когда речь заходит о постройке объекта приближающегося по своему водоизмещению к 10 тыс тонн то это для российских верфей уже создает проблемы. Не говоря уже о постройке авианосца, о котором грезят кремлевские реваншисты.

Что же, трезвый экспертный взгляд из-за поребирка очень ценен, о да, ведь он охлождает горячие головы. По крайней мере, должен подвигнуть здраво, оценивать возможности ржавых днищ той, что кличет себя морской сверхдержавой.

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