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|Трагедия в Кемерово. Когда всем плевать, — журналист
|26.03.2018 14:54
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Я лишь повторю то, что талдычу уже годами.
Трагедия – это когда ты предвидел опасность, принимал все меры к ее предотвращению, но форс-мажор оказался сильнее.
Как цунами в Японии или торнадо в США. А потом проводится работа по выявлению просчетов и применению мер к недопущению подобного в будущем.
А когда у тебя вчера газом от свалки травятся 50 детей, до этого в интернате насилуют еще 50 детей, до этого дети разбиваются в автобусе, до этого тонут на «Булгарии», до этого гибнут на остановке под джипом пьяного попа или прокурора, до этого проваливаются в незакрытый коллектор, а сегодня сгорают в кинотеатре – это уже не трагедия. Это уже закономерность.
Это системный развал правил безопасного общежития на данной территории.
Когда всем на все плевать. На всех уровнях. В том числе и на детские жизни.
Уже совершенно невозможно представить, с какой стороны прилетит.
Нужно убегать из России. Увозить свое будущее из этой страны.
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