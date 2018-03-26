На прошлой неделе спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о неэффективности действующей системы обязательного медицинского страхования. Выступая в рамках научно-экспертного совета по реализации задач, озвученных в послании Президента, она предложила направлять средства на лечение граждан напрямую из федерального и регионального бюджетов, минуя фонд ОМС, а саму систему страхования сделать добровольной. «Катюша» попыталась разобраться, что представляет собой действующее бюджетное здравоохранение и к каким переменам надо готовиться россиянам.

«Кого мы обманываем? Это даже не квазистрахование — мы отдаем деньги из бюджета в Фонд обязательного медицинского страхования, оплачиваем расходы на содержания его аппарата. А потом деньги уходят в страховые компании. Тучи чиновников. Приезжаешь в регион — самые красивые здания у отделения ПФР, ФОМС, ФСС, ЦБ. Вот на это уходят средства. Граждане критикуют страховую систему медицины, отмечая, что никакая она не страховая. Давайте мы поинтересуемся, сколько средств граждан мы отдаем в ФОМС, сколько средств уходит на содержание страховых компаний. Это просто "прокладки" по перекачиванию средств граждан, просто конторки, которые перекачивают средства в медучреждения.

Страховые компании не занимаются контролем качества оказываемых медуслуг, и это лишает смысла их участие в процессе их оказания. Не нужна нам такая система, которая сейчас существует. Страхование должно быть добровольным — если кто-то из граждан хочет страховаться в частных клиниках, через фонды, то пусть это делает. Зачем мы столько фондов насоздавали, какой смысл? Почему не отчислять средства на здравоохранение напрямую — из регионального, федерального бюджетов? Тогда все будет прозрачно», — заявила сенатор в своем выступлении.

На самом деле о необходимости таких перемен уже много лет говорит патриотическая общественность страны, честные доктора и работники здравоохранения. Возвращение к прямому бюджетному финансированию станет аналогом советской системы медпомощи. Задача страховой компании, как и любой коммерческой фирмы, — получить большую прибыль и как можно меньше потратить. Получается, что страховщики одновременно занимаются и финансированием медицины, и контролем за выделенными на нее средствами. Такая позиция дает им неограниченные полномочия и прямо влияет на качество бесплатных (на самом деле, условно бесплатных — ведь 5,1% от зарплат ежемесячно надо перечислять в ФОМС) медицинских услуг.

По данным Счетной палаты, в 2015 году система ОМС потеряла 30,5 млрд. рублей, потраченных на деятельность страховых компаний-посредников, не выполнивших свои обязательства. В конце 2017 года Счетная палата зафиксировала увеличение тарифов на ряд услуг, оказываемых больницами в рамках системы ОМС, на 26-39%. Как видим, рост стоимости в этой сфере происходит произвольно и намного превосходит официальную инфляцию.

Предложение Матвиенко умышленно для РИА «Катюша» прокомментировал доктор медицинских наук, академик РАЕН Александр Редько:

«Это надо было делать уже давно. Если у сенаторов в головах случилось просветление, то слава Богу. Вы думаете, нынешняя система как-то вмещается в логику бюджетного кодекса? Посредниками при передаче денег из бюджета в бюджет являются частники, которые необоснованно наказывают медицинские учреждения якобы за несоответствие стандартам оказания медпомощи. Если по стандарту на пациента можно выделить только 30 тыс. рублей, а врачу требуется 150 тыс., что должен ему сказать лечащий врач? "Нет, парень, извини, все закончено, по стандарту мы на тебя все деньги потратили"? Или все-таки спасти человеку жизнь?

Так вот, нарушение стандартов приводит к штрафам больниц и поликлиник. Стандарт изначально принимается для планирования бюджета. Пример — на лечение каждого больного выделяется 100 тыс. рублей. На практике одному потребовалось 300 тыс., а другому — 20 тыс. То есть богатый платит за бедного, здоровый — за больного. Таким образом происходит усреднение — это нормальная бюджетная практика. Но страховщики подходят к этому вопросу исключительно по экономическому принципу и постоянно возникают ситуации, когда за хорошую работу больницам и поликлиникам не доплачивают. Это лишь страховым компаниям, которые кладут в свой карман больше, чем полагается. Они должны иметь не более 2,3% от денег, которые через них перетекают, а на практике доходит до 14%. Например, бюджет здравоохранения Санкт-Петербурга в прошлом году составлял 120 млрд. рублей, и от этой суммы около 16 млрд. 800 млн. распределилось между семью страховыми компаниями. Эти деньги должны тратиться на улучшение здоровья граждан, а не на содержание посредников.

Типичная история из жизни: к доктору приходит больной,и его через месяц, в плановом порядке, определяют на рентген. Но ему же очень нужна срочность, есть подозрение на серьезное заболевание… и тогда поступает намек или предложение — сделать все оперативно за отдельную плату. Таким образом, федеральный закон о гарантиях доступной бесплатной медпомощи превращается в механизм организации платного лечения и обследований — т.е. в полную противоположность задуманного. Здравоохранение всегда должно быть категорически бесплатным.

Из года в год уменьшаются объемы финансирования здравоохранения, соответственно, уменьшается список возможных медицинских манипуляций в рамках полиса ОМС. Мы по количеству поликлиник (13 тыс.) и стационаров (5,4 тыс.) сегодня вернулись на уровень 1913 года. А при Брежневе, например, работало 12 тыс. больниц. Это называется "оптимизацией" — сокращается, в первую очередь, первичная медицинская помощь. В разных регионах настроили множество высокотехнологичных медцентров, на что потратили 42% бюджета. По разным данным, в них ежегодно лечится от 1 до 5% больных. При этом по стране закрылось 6500 фельдшерско-акушерских пунктов, у нас среднее расстояние до ближайшего роддома — 180 км. Вот ты рожаешь, но сначала доехать надо — что хочешь, то и делай. Также по всей России закрыли тысячи станций скорой помощи. Из 4980 центральных районных больниц за последние 15 лет закрыли 90%, осталось только 460… Как говорится, кто выжил — тот выжил.

Что касается сути предложения Матвиенко, надо внимательно изучать готовый текст законопроекта, до которого пока, как я понимаю, далеко. Конечно, тут есть какая-то хитрость — не очень верится, что лоббисты этих изменений хотят блага для всех граждан страны. С другой стороны, здесь могло сказаться влияние Национальной медицинской палаты во главе с Леонидом Рошалем, который постоянно говорит о необходимости отмены системы ОМС. В данной ситуации хитрость может быть заключена в переходе на добровольное медстрахование. Что значит "добровольное"? Допустим, олигарх заплатил за лечение и далее он будет пользоваться нашим бюджетным здравоохранением как заблагорассудится, в убыток рядовым гражданам. Если ДМС будет брать средства из бюджета — это, конечно, недопустимо. Надо помнить, что любое благое начинание можно извратить до полной противоположности, но при этом от обязаловки страховой медицины, конечно, надо отходить», — заключил Редько.

Опасения в связи с инициативой Матвиенко едва ли можно считать беспочвенными. Не будем забывать, что в октябре 2017 года Президент России Владимир Путин призвал население взвалить на свои плечи часть бюджетных расходов на здравоохранение. «Нужно подумать, какая медицинская помощь должна оказываться бесплатно, а какая — с привлечением софинансирования. Человек должен понимать свою ответственность за собственное здоровье», — отметил тогда Путин.

Очевидно, что при нынешней экономической ситуации в стране официальный переход на целиком или даже наполовину платное медобслуживание станет губительным для миллионов граждан, живущих на грани и за чертой бедности. Сама эта постановка вопроса является недопустимой, так как противоречит п. 1 ст. 41 Конституции РФ: «Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений». И без того неудовлетворительное качество и несвоевременность оказания бесплатных медуслуг за последние годы вынудили до 50% россиян прибегнуть к помощи врачей-частников (данные ОНФ). Поэтому, если законодатели и чиновники в Правительстве действительно намерены реализовывать программу Президента, озвученную недавно в послании СовФеду (речь идет о заметном повышении продолжительности и качества жизни россиян), им пора брать здравоохранение под непосредственный государственный контроль.

Иван Ваганов

Сводка.нет - Новости Украины и Мира