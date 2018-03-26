Украине могут передать журналиста украинского «Национального радио» Павла Шаройка, который был задержан в ноябре 2017 года в Беларуси по подозрению в шпионаже. Об этом сообщает издание «Белорусский партизан».

Отмечается, что якобы была достигнута определенная договоренность «на встрече высокопоставленных представителей Беларуси и Украины» и уже подготовлены документы с подписью белорусского президента Александра Лукашенко.

Кроме того сообщается, что освобождение планируется осуществить путем обмена Шаройка на гражданина Беларуси Юрия Политику, которого также подозревают в шпионаже, но в Украине.

Издание «Украинская правда» обратилось за комментарием к адвокатам Политики Валентины Роговец и Александра Вольвака. Однако они пока не стали комментировать эту информацию, отметив, что 27 марта состоится суд в отношении белоруса и до этого времени что-либо комментировать некорректно.

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