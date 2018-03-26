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|Савченко и его зама допросили по делу о самоубийстве Волошина
|26.03.2018 15:39
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Правоохранители допросили главу Николаевской областной госадминистрации Алексея Савченко и одного из его заместителей (вероятно, Валентина Гайдаржи) в рамках расследования дела о смерти героя-летчика, и. о. местного аэропорта Владислава Волошина.
Об этом сообщил руководитель областной полиции Юрий холод на брифинге, пишут .
На допросе также побывал замдиректора аэропорта.
«Глава администрации дал показания, в которых сообщил, что имел с Волошиным только рабочие отношения, никаких угроз, принуждений к подписанию документов не было», — сообщил холод.
Он также заявил, что «никаких актов выполненных работ по ремонту здания аэровокзала» не было. Ссылаясь на вдову Волошина, холод также сообщил, что в начале марта глава ОГА Савченко обещал Волошину после получения сертификатов по аэропорту «посодействовать в получении квартиры», отчего Волошин «был в приподнятом настроении».
Исходя из этого, он отметил, что он не видит оснований полагать, что самоубийство Волошин совершил под давлением.
«Я на сегодняшний день, изучая те материалы, которые есть в уголовном производстве, не вижу тех оснований, которые могли бы говорить о том, что Влад совершил этот несчастный поступок именно под давлением. Но хочу еще раз сказать, что эта версия не отбрасывается, мы продолжаем ее испытывать, — сказал холод.