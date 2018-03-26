Трагедии, подобные кемеровской, случаются в России с ужасающей регулярностью. Достаточно вспомнить затонувшую «Булгарию» или сгоревший клуб «Хромая лошадь», обрушение кровли Аквапарка в Москве или затопление Крымска. И всякий раз власть (точнее – «вертикальная система», выстроенная Кремлем) реагирует одинаково: сначала – молчание, потом – ложь, спустя еще немного времени – суровая реакция «вождя» с назначением «стрелочников» и выражением негодования по отдельно взятому сиюминутному поводу. Без глубоких выводов. Без обозначения первопричин. Потому что первопричина сидит в Кремле и «негодуя, наказывает».

Режим «спецуправления» страной не предполагает открытости. Никаких прямых включений с места трагедии, никакой достоверной информации. Плебс должен смотреть то, что запланировано «сверху». В Кемерово заживо горят дети? – неважно, у нас по плану – фильм про Путина и его обсуждение у Соловьева. Население России – это расходный материал для Путина и его окружения. Можно, конечно, сказать, что «так всегда было – и при Романовых, и при коммунистах», но мир живет в XXIвеке, и естественно – воспринимает подобные взаимоотношения власти и населения как средневековую дикость.

Да, это – дикость: привезти детей на премьеру мультфильма и запереть их в зале «чтобы не разбежались». Да, это – ужас: переоборудовать под торговые центры какие-то складские ангары «без окон, без дверей», не следить за пожарной безопасностью, и тупо давать взятки, чтобы не было проблем. Но так устроена система.

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И охранники, что заперли детей в кинотеатре, не оставив им ни единого шанса на спасение – тоже часть этой системы. Нет, они не желали смерти детям. Они просто не подумали, что подобное может случиться. И владельцы торгового центра не подумали. И Тулеев. И Путин…

Траур, объявленный в Кемерово, надо объявлять на территории всей России. И не только траур по погибшим, а еще и траур по атрофированным мозгам россиян, не способным связать последствия катастроф с их первопричиной. И до тех пор, пока эти мозги не проснутся и не начнут работать – система продолжит пожирать как их детей, так и их самих.

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