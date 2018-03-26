Аналитические Сводки
- Источник: из-за взрыва Йеллоустоуна США переселят своих «вулканических беженцев» в Прибалтику и Украину
- «Детка, это совсем другая история»: адвокат Фейгин обратился к скандальному Шарию
- Испанские силовики задержали украинского хакера, ограбившего банки на $1 млрд
- Многоходовочка: США выдворяют из страны 60 российских дипломатов
- Украина высылает 13 российских дипломатов из-за скандала в Британии
|Украина высылает 13 российских дипломатов из-за скандала в Британии
|26.03.2018 16:26
|
Принято решение о высылке 13 российских дипломатов из Украины, в связи с покушением на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Великобритании.
Об этом заявил на своей странице в Facebook Петр Порошенко, передает издание Апостроф.
В понедельник, 26 марта, практически одновременно о высылке российских дипломатов заявили США, Германия, Франция, Латвия, Польша, Эстония, Дания, Чехия и Нидерланды. На данный момент, по словам главы Европейского совета Дональда Туска, решение о высылке приняло 14 стран ЕС.
«Наш общий ответ Кремлю и далее должен быть решительным и жестким для недопущения новых человеческих трагедий и обеспечения уважения к нормам международного права», – говорится в заявлении Порошенко.
Ранее о высылке четырех российских агентов спецслужб, работающих под дипломатическим прикрытием заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.