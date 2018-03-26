Принято решение о высылке 13 российских дипломатов из Украины, в связи с покушением на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Великобритании.

Об этом заявил на своей странице в Facebook Петр Порошенко, передает издание Апостроф.

В понедельник, 26 марта, практически одновременно о высылке российских дипломатов заявили США, Германия, Франция, Латвия, Польша, Эстония, Дания, Чехия и Нидерланды. На данный момент, по словам главы Европейского совета Дональда Туска, решение о высылке приняло 14 стран ЕС.

«Наш общий ответ Кремлю и далее должен быть решительным и жестким для недопущения новых человеческих трагедий и обеспечения уважения к нормам международного права», – говорится в заявлении Порошенко.

Ранее о высылке четырех российских агентов спецслужб, работающих под дипломатическим прикрытием заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.

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