Соединенные Штаты дали 60 дипломатам из РФ неделю на то, чтобы покинуть страну, сообщил в понедельник высокопоставленный сотрудник Белого дома. Такую меру власть Дональда Трампа приняла в ответ на химическую атаку России против Великобритании, где были отравлены Сергей Скрипаль, его дочь и еще 19 местных жителей.

«У них есть семь дней», — сообщил высокопоставленный сотрудник Белого дома в ответ на вопрос о том, сколько дипломатам РФ отведено времени на то, чтобы покинуть США, передает агентство Newsader.

Наряду с этой мерой в США приняли решение о закрытии российского консульства в Сиэтле.

Как уточняет РБК, высылке подлежат 48 российских дипломатов и 12 сотрудников российского представительства при штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

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Источник Reuters в администрации Белого дома указал, что 12 высылаемых сотрудников российского представительства при ООН, по версии Вашингтона, были причастны к деятельности российских разведывательных служб. Представитель администрации заявил, что все они злоупотребляли своими дипломатическими привилегиями.

Помимо США, о высылке российских дипломатов 26 марта объявили также Германия, Франция, Чехия, Нидерланды, Польша, Украина, Эстония, Латвия, Литва и ряд других европейских стран.

По данным агентства «Интерфакс», незадолго до объявления мер по высылке российских дипломатов посол РФ в США Анатолий Антонов был вызван в понедельник утром в Госдепартамент США. Аналогичным образом Литва, Латвия, Эстония и Польша вызвали сегодня представителей дипмиссий РФ.

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