Национальная полиция Испании при сотрудничестве с правоохранительными органами других стран задержала 34-летнего украинца Дениса К., подозреваемого в причастности к кибератакам против банков по всему миру, в том числе в России.

Как пишет испанская газета , общий убыток, нанесенный преступной группировкой, лидером которой являлся задержанный, составляет около $1 млрд.

Задержанный приехал в Испанию в 2014 году. 6 марта 2018 года он был задержан в Аликанте (автономное общество Валенсия). Считается, что украинец был мозговым центром группировки Cobalt, которая действовала с 2013 года и получила обманным путем сотни миллионов долларов. В группировку входили еще три человека: два украинца и россиянин.

Они заражали с помощью вредоносного программного обеспечения компьютерные системы банков, что позволяло им снимать деньги с банкоматов на расстоянии, изменять банковские балансы и модифицировать счета. Полученные средства переводились в криптовалюту.

Операция прошла при сотрудничестве с ФБР и Европолом, правоохранительными органами других государств.

В свою очередь, украинская киберполиция о раскрытии члена международной хакерской группировки Cobalt.

30-летнему жителю Киева инкриминируют причастность к разработке вирусов, кибершпионажу и продаже персональных данных граждан со только мира. Хакер также сбывал разнообразное вредоносное программное обеспечение, а его вирусы использовались для получения удаленного доступа к компьютерам жертв и дальнейшего полного контроля над ними.

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«Полицейские установили, что мужчина с 2016 года является участником хакерской группировки, известной под названием Cobalt, члены которой причастны к массовым атакам на различные мировые банки. В его обязанности входили разработка и поддержка надлежащей работы эксплойтов, использовавших уязвимости в наиболее распространенных между пользователей программных продуктах», — сказано в сообщении.

После получения доступа к компьютеру преступник получал персональную информацию и банковские реквизиты всех клиентов банка или отеля, компьютеры которых были заражен. Полученную информацию он продавал. Установлено, что во время одной из таких сделок ему удалось продать около 140 тысяч реквизитов банковских карт. Тогда, по предварительным подсчетам, сумма «гонорара» составила почти 1,5 миллиона долларов.

Правоохранители провели обыски по месту жительства злоумышленника. Задержан ли он, не сообщается.

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