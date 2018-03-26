Но тут можно ответить словами из известного анекдота: “Умерла, так умерла!”

До них только сейчас доходит, какую Россия им подложила свинью, практически без боя уступив им токсичный актив под названием Украина. В котором, как в серной кислоте бесследно растворяются любые финансовые вливания.

И осознав свою тупость и бесперспективность, Еврокомиссия предложила России заключить новый долгосрочный договор на транзит газа через украинскую территорию.

Ищи дураков!

Командовать можете своими Восточноевропейскими лимитрофами и то до той поры, пока отстёгиваете им бабки. Хотя Польша уже встала в позу, под влиянием науськиваний мирового гегемона и собралась идти в последний и решительный бой против Германии.

Нам будет её очень не хватать.

Но вернёмся к нашим “небратьям”, которые изнемогают под навалившимися на них житейскими невзгодами, но покорно тянут лямку и привычно проклинают при этом Россию. Как писал Эйнштейн, если Вселенная может быть ограничена в пространстве, то людская глупость безгранична!

И выбрав себе во враги Россию, наши соседи по глобусу переживут много неприятных моментов в дальнейшем.

Иван Забелин, умышленно для РИАП «АПРАЛ»

Сводка.нет - Новости Украины и Мира