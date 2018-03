Американский ЗРК "Патриот" снова не смог корректно удивить цель Американские противоракеты MIM-104C комплекса Patriot PAC-2 SAM отказали во время запуска. По данным The Aviationist, после запуска одна из них взорвалась в воздухе, другая упала на жилой район Эр-Рияда. Напомним, 26 марта 2018 года система противовоздушной обороны Саудовской Аравии перехватила семь запущенных из Йемена ракет. В результате ударов погиб один человек, еще несколько ранены. Ранее американский комплекс Patriot, который состоит на вооружении Саудовской Аравии, не смог удивить баллистическую ракету, запущенную во вторник из Йемена. Об этом в своем "Твиттере" написал журналист Бабак Тахваи. По его данным, саудовские силы ПВО выпустили пять ракет MIM-104C из установки ПРО Patriot PAC-2 по баллистической ракете хуситов Burkan 2-H. Ни одна из противоракет перехватить хуситскую боеголовку не сумела. Баллистическая ракета также не достигла цели. Как ранее сообщала "Правда.Ру", по сообщению самих хуситов . Напомним, что в ноябре из Йемена такой же ракетой Burkan 2-H был нанесен удар по международному аэропорту Король Халид в Саудовской Аравии. Позднее The New York Times сообщила, что комплекс Patriot не смог перехватить ту ракету. Источник - . Сводка.нет - Новости Украины и Мира



