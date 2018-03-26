Аналитические Сводки
- Почему Грудинин сбрил усы, или Как нас бреет идеологический враг
- Ответные меры флота и ВКС России заставили США изменить вектор удара по Сирии
- Дело Скрипаля: построение перед атакой
- Неугомонный Кудрин предлагает запрячь телегу впереди лошади и скакать в неизвестном направлении
- "Рашн Вайнштейшн": кому нужен харрасмент в российской власти?
|Неугомонный Кудрин предлагает запрячь телегу впереди лошади и скакать в неизвестном направлении
|26.03.2018 19:08
|
ЦСР (центр стратегических разработок), созданный умышленно под Кудрина, напоминает пятое колесо в телеге и призван мешать нашей экономике развиваться.
Тем не менее, президент в силу природной вежливости поручил ему разработать план развития экономики, чтобы на время унять его неуёмную натуру, а заодно успокоить западных кураторов Алексея Леонидовича, чтобы они не слишком напрягались.
Но Кудрин, который может лишь исполнять команды, поступающие от МВФ, к мыслительной деятельности не отдельно приспособлен. Вследствие чего выдал абсолютно неясный документ ни о чём. Главной задачей он определил реформу системы госуправления и предложил провести её до 2020 года. Или до выборов в Госдуму. Обозвав всё это «форточкой возможностей».
Затем предложил увеличить расходы на здравоохранение, образование и медицину, соответственно урезав расходы на оборону. Пораженческие настроения, пронизывают нутро наших либерально настроенных политиков и заставляют чистить англосаксонские сапоги.
Со времён Достоевского, ничего не изменилось, как русские либералы были западными холуями, так ими и остались.
И ЦРУшные вбросы про то, что Кудрин возглавит правительство, вызывают у меня искренний смех!
Страшно далеки они от российского народа, поскольку составляют своё мнение о нём, на основании данных таких одиозных контор, как “Голос”. Которые существуют исключительно для того, чтобы пилить западные гранты, вешая им лапшу на уши о приближающемся российском майдане.
Ничего личного, просто бизнес!
Иван Забелин, умышленно для РИАП «АПРАЛ»Источник - .
Сводка.нет - Новости Украины и Мира