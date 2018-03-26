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|Дело Скрипаля: построение перед атакой
|26.03.2018 19:28
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В «деле Скрипаля» прежде только бросается в глаза откровенная халтура, с которой сляпана эта провокация: отовсюду «торчат уши» британских спецслужб.
Начиная с метода покушения на бывшего двойного агента и его дочь, заканчивая самим выбором объекта — всё вызывает множество сомнений даже у британских союзников в версии Лондона. Многочисленные противоречия и нестыковки в этом деле широко известны и останавливаться на них нет смысла.
Все это вызывает недоумение. Британские спецслужбы известны своим высочайшим мастерством, изощренность и коварством, а тут такая топорная работа в стиле какого-то, простите, СБУ. В чем дело?
Неужели британские «рыцари плаща и кинжала» разом и безвозвратно деградировали профессионально?
Думаю, что это было бы слишком прекрасно. А в действительности «белые нитки» в «деле Скрипаля» оставлены совершенно сознательно.
Ни у Лондона, ни у Вашингтона, стоящего за спиной провокаторов, конечно, не было не малейшей надежды на то, что Москва согласится с нелепыми, вздорными и наглыми обвинениями в свой адрес, примет их и начнет каяться в том, чего она никогда не совершала.
Устроенное действо было обращено, прежде только, к тем, кто числиться союзниками, или, вернее вассалами англосаксов.
Свой сегодняшний вид главный антироссийский блок – НАТО приобрел после крушения СССР, в условиях однополярного мира, когда доминирование США и их ближайших союзников было неоспоримо, и, как казалось тогда, будет вечным. При почти абсолютном могуществе и превосходстве Запада, участие в НАТО, могло потребовать разве что отправку небольшого контингента для участия в колониальных войнах. К тому же, для многих «младоевропейцев» путь в ЕС лежал через НАТО.
Впрочем, и «староевропейцы», отдохнув в 90-е от страхов Холодной войны изрядно расслабились, сократили армии и военные бюджеты.
И конфронтация с возрождающейся Россией, начатая США и их ближайшими союзниками, вернувшая все европейские ужасы минувшего столетия, серьезно обескуражила и тех и других. Строго говоря, стран Европы, готовых безоговорочно поддержать безответственную агрессивную политику англосаксов, не так уж и много.
Размещение в Калининградской области «Искандеров», воссоздание ударных танковых соединений, демонстрация возможностей «Калибров», и наконец, последние военные новинки Вооруженных сил России не прибавили воинственности и энтузиазма европейцам, прекрасно понимающим, что территории именно их стран рискуют стать театром военных действий.
К этому можно присовокупить крайнее недовольство европейских
бизнесменов и фермеров, понесших тяжкие убытки от потери
российского рынка в результате санкционной войны. Пусть их
политические возможности не столь велики, как у гигантов – ТНК, но
и они оказывают серьезное давление на власти своих стран и ЕС, и
формируют определенные настроения общества – направленные против
конфронтации и нагнетания напряженности. Руководства европейских
государств вынуждены эти настроения учитывать.
В свете этого, «дело Скрипаля» нацелено не только на диффамацию и изоляцию России, оно обращено к европейским союзникам, с тем, чтобы выявить, и подавить все проявления «нелояльности».
Признание подчеркнуто нелепых и конечно лживых обвинений в адрес
России, которое англосаксы требуют от европейцев – есть ни что
иное, как символическая демонстрация абсолютной лояльности и
преданности евроатлантическому единству. Вроде тех кусочков ладана,
которые римские граждане обязаны были воскуривать перед статуей
«божественного» императора в знак верности ему.
«Дело Скрипаля» можно сравнить с построением подразделения перед выполнением военный задачи, в ходе которого командир определяет готовность бойцов, в том числе и психологическую.
Как мы знаем, прошедший в Брюсселе саммит ЕС показал, что не все европейские страны готовы безоговорочно подчиниться диктату англосаксов. Вашингтон и Лондон выявили «очаги фронды» и теперь проведут работу по их нейтрализации.
То есть будут предприняты шаги по «перевоспитанию» или замене
европейских лидеров и их окружения, проявивших «нелояльность». Идет
подготовка к войне. Вне зависимости от того, какая она будет,
холодная, гибридная, или полномасштабная, она требует единства
западного блока. В свете этого, никакого разномыслия, никаких
других доминирующих интересов, кроме англосаксонских, не
предполагается.
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