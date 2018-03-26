Враг не только убивает предателей на своей территории, но начинает наносить удары и по инфраструктуре России, желая спровоцировать массовые волнения

Юрий Баранчик

Как сообщают СМИ, в настоящее время у следствия есть четыре версии произошедшей в ТЦ «Зимняя вишня» трагедии: неисправная электропроводка, поджог, террористический акт, халатность. Как мы видим, версия теракта не является неприемлемой на настоящий момент и не исключается следствием из перечня причин трагедии.

Что говорит в пользу этой версии? То, что, вероятно, был поджог поролона на детской площадке, а также закрытые двери в кинотеатры, где в момент возгорания шли сеансы. Наверняка, со мной все согласятся, что закрытые двери в момент киносеанса – это нонсенс, они не закрываются никогда ни в одном кинотеатре, так как через них ходят не только билетеры или сотрудники кинотеатров, но и зрители, тем более, если эти зрители – дети, которым может понадобиться выйти во время сеанса.

Если совместить эти две вещи – поджог и сознательное закрытие дверей кинотеатра, то версия теракта может быть одной из основных. Это с точки зрения фактуры.

Что мы имеем с точки зрения более глобальных раскладов. Мы видим, что Запад, осознав то, что Россию ни санкциями, ни угрозами остановить не удалось, перешел на тот последний уровень работы, который он применял тогда, когда ему надо было любой ценой переломить ход событий. Отравление и убийство нескольких российских царей, начиная с Ивана Грозного – дело рук британцев. Снос романовской монархии, включая убийство Распутина, - тоже их рук дело. Рождение ледокола Гитлера со всей фашистско-нацистской идеологией для тарана стремительно поднимающейся Советской России – опять они.

От одиннадцати до четырнадцати убитых бывших граждан России на территории Британии за последние годы, включая давно уже никому не нужного Скрипаля, – тоже дело их рук. Британская стилистика устранения неугодных, а также использование чьей-либо громкой смерти (например, Литвиненко) для своих грязных политических игр – это хорошо известный английский метод проталкивания своих интересов, когда другими, легитимными средствами они своего добиться не могут.

Вот и в этот раз, увидев бесперспективность давления на Россию (Владимир Путин – не Михаил Горбачев), скорее только, Британия принялась за старое. Сначала отравление Скрипаля как средство формирования широкой международной антироссийской коалиции и нового отсчета антироссийских еще более жестких санкций, а, вероятно, и полное исключение с помощью этой провокации России из международного сообщества, затем, вторым темпом, формирование протестных настроений внутри самой России – подмосковные мусорные свалки, Кемерово.

Если в течение ближайшего месяца в России произойдет еще одна-две массовые трагедии, основной психологической направленностью которых будет желание вбить клин между властью и обществом, можно не сомневаться – «спящие» получили команду проснуться. И вариант ответа в такой ситуации, что, мол, такого не может быть, абсолютно не катит – они у себя спокойно взорвали два небоскреба, символы города-яблока, и даже не поперхнулись. А в отношении нас у них тормозов вообще нет.

Если это так, а это вполне может быть так, по крайней мере, на сегодня эту версию можно рассматривать и анализировать с полным на то основанием, то у России появляются очень мощные ответные средства воздействия на Британию, которая не только давно использует механизм физических устранений в политических целях, но и является главным возмутителем спокойствия в мире на протяжении последних нескольких веков. Начать можно с отзыва посла.

Если рассуждать глобально-исторически, то устранение этой, как и любой другой угрозы миру – святая обязанность Русского Ордена. Ибо «зачем нам такой мир, в котором не будет России?».

Уверен, что если Россия цивилизованно устранит исходящую всему человечеству от правящих кругов Британии угрозу развязывания Третьей мировой войны, то никто в НАТО даже и не подумает задействовать 5 статью Устава, поскольку и США, и Евросоюзу, и Китаю, между прочим, устранение этой островной занозы будет очень кстати. Кстати, Корону надо вернуть.