Особенно в эти дни, когда на Россию посыпались удары и извне, и изнутри

Юрий Баранчик

Дарья Антонова © ИА REGNUM

Цветы и игрушки в память о погибших в Кемерово

Не успела страна отойти от избирательной кампании и хотя немного насладиться спокойствием и формированием позитивного настроя на будущее, сверстать планы развития, как жесткая реальность пытается разрушить этот положительный настрой народа на перемены и достижение силы, процветания и благополучия.

В эти дни Россия получила сразу несколько болезненных ударов. Сначала извне — в виде провокации с отравлением бывшего российского разведчика и его дочери в Британии, развернутой в мировых СМИ кампанией травли российского руководства. Затем изнутри — мусорные свалки в Подмосковье и отравление детей, вчерашняя трагедия в Кемерово и уже гибель детей. Родители и общественность возмущена, чиновники традиционно пытаются соскочить с темы, а виноватым в результате оказывается кто?

Вчера была трагедия в Кемерово, а сегодня США и четырнадцать европейских стран, по словам председателя Европейского совета Дональда Туска, в том числе Польша, Германия, страны Прибалтики, Украина объявили о высылке наших дипломатов. Чехия вышлет трех дипломатов, Дания — двух, Латвия и Эстония вышлют по одному российскому дипломату, Литва — трех, ФРГ и Польша — четырех дипломатов, Украина — тринадцать. Естественно, мы ответим симметрично.

Александр Горбаруков © ИА REGNUM Тереза Мэй

Несомненно, сегодняшняя акция западных стран больше показатель их политической солидарности с Британией, чем реально поддержка ее обвинений в адрес России. Однако в чем нельзя сомневаться, так это в том, что продолжение дела Скрипаля будет — и кампания давления на Россию на этом не остановится. Запад на этом не успокоится, так как сильная, мощная, авторитетная для мирового сообщества и процветающая Россия ему поперек горла.

После Великой Отечественной войны мы уже освободили от западного колониализма половину мира. Но почему-то остановились и подумали, что война закончена, приняв фашизм за главного нашего врага, в то время как это была только одна из его личин. И этот враг смог нас переиграть психологически и развалить нашу Родину на пятнадцать осколков. Но сегодня ситуация совсем не та, что была в 70—80-е годы прошлого века. Мы уже битые. А за одного битого, как известно, двух небитых дают. А в некоторых случаях — и десяти небитых будет мало.

Какие выводы из этого следуют? Самое главное — не поддаваться панике. Сжать зубы и гнуть свою линию. И это должно происходить на всех этажах российского общества — сверху донизу. Враг именно этого от нас и ждет, чтобы мы «посыпались», стали бояться и ссориться между собой внутри. Этого допустить нельзя. Наоборот. Мы должны стать еще больше сцементированными, уверенными, сильными, жесткими, так как нам есть за что бороться — за нашу жизнь, за жизнь наших детей и внуков, за светлую память предков, за всё то, что зовется русским духом и Русским миром. Лично я убежден — несмотря ни на какие нынешние и будущие трудности, боль и провокации, враг не пройдет, победа будет за нами.

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