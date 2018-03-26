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События в Волоколамске наглядно
показали всей России, что массовые народные протесты вновь
становятся решающим фактором реальной политики, внимание к которым
проявляется даже на федеральном уровне. Общество вышло из спячки, в
которую ушло в 2012 году, после мощной серии уличных протестов по
разной тематике.
Напомню, 2011 год был не только
годом Болотной площади, но и годом протестов в Лосино-Петровском,
небольшом городе в Московской области с населением 22 тысячи
человек, где 7 марта 2011 года я на митинг (несмотря на
мобилизованный против нас ОМОН и силовиков) против совершенно
непригодного водопроводной воды 800 человек, то есть около 4%
населения. Митинги на Болотной и проспекте Сахарова о такой
пропорции к населению Москвы могли лишь мечтать.
Как тогда Радио «Свобода» (сюжеты о
событиях в Лосино-Петровском мы пробили тогда на областных и даже
федеральных телеканалах): «За несколько дней до митинга в
телепрограмме «Вести-Москва» появился сюжет, в котором зам. главы
администрации города Александр Манаенков объявил, что при всех
видимых недостатках воды – мутности и цветности – Роспотребнадзор
не запрещает ее использование».
Эта позиция по отношению к людям
(«пейте грязь и мойтесь в ней») стоила Манаенкову не только
тогдашнего поста, но и дальнейшей карьеры. 4 марта 2012 года он
проиграл на выборах мэра кандидату от КПРФ Вячеславу Липатенкову, а
сейчас является просто заместителем секретаря местного отделения
«Единой России» в Лосино-Петровском.
Пришедший на смену ему Липатенков,
правда, местным вариантом Грудинина – крупный бизнесмен (монополист
на интернет-рынке, ранее хозяин конторы по массовой легализации
иностранных мигрантов), даже не состоявший в компартии и
использовавший ее как трамплин во власть. Избравшись, он решил
«загрести под себя» весь бизнес в городе, от управляющих компаний
ЖКХ до продажи игровых фишек в местном казино, считая, что
админресурс и силовики обеспечат ему все, что он захочет.
11 ноября 2012 года в городе мы
вновь массовый митинг, на этот раз – против тысяч нелегальных
мигрантов, которых легализовал здесь в свое время Липатенков и
которые город в настоящий «Лосинобад» с сексуальными
домогательствами к детям и женщинам. Липатенков, кстати, до
последнего через СМИ горожанам, что все у них в порядке и не надо
верить своим глазам: «Не допустить взрыва – моя главная сейчас
цель, – говорит мэр Лосино-Петровского Вячеслав Липатенков. – Я
постоянно объясняю людям, что мигрантов у нас не больше, чем в
других местах. Причем большинство из них зарегистрированы по всей
форме».
Материалы о митинге, поддержанном
воссозданной партией «Родина», вновь вышли на и телеканалах. 4
декабря 2012 года созданная нами народная армия провела рейды по
местам проживания гастарбайтеров в Лосино-Петровском, участие в
которых принял прибывший в город депутат Государственной Думы,
руководитель партии «Родина» Алексей Журавлев. Вслед за ними в
город начали наведываться силовики, включая следователей ФСБ.
Кризис в городе, где липатенковские
назначенцы довели в кратчайшие сроки до краха систему ЖКХ (что мы
озвучивали в СМИ, несмотря на мощнейшее давление, вплоть до
обстрелов наших машин и офисов из огнестрельного оружия), вскоре
дошел до губернатора. 24 сентября 2013 года начальник областного
Госадмтехнадзора Липатенкову представление с требованием навести
порядок в городе, уведомив, что передала материалы о
неудовлетворительной работе местных властей губернатору Московской
области Андрею Воробьеву, а в случае неустранения направит в
областную прокуратуру для возбуждения уголовного дела.
Это была «черная метка», выводов из
чего пребывавший до поры не до времени в состоянии обостренного
чувства собственного величия Липатенков не сделал. И зря.
Предупредительная порка была скорой. Уже 27 сентября 2013 года
министр ЖКХ и вице-губернатор Московской области Павел Жданов мэру
публичную выволочку, прервав во время селекторного совещания с
главами муниципальных образований спутанные объяснения Липатенкова
и жестко поставив вопрос: «Нас интересуют не объяснения о том,
почему нет тепла в домах жителей, а те конкретные действия, которые
осуществляет муниципалитет для того, чтобы решать возникшие
проблемы и улучшать ситуацию. Какие решения вы приняли, чтобы с 1
октября отопительный комплекс начал действовать?»
Конкретные действия областные
власти признали неудовлетворительными, и в октябре 2014 года после
жесткого разговора с высшими областными чиновниками Липатенков
вынужден был написать заявление о досрочном уходе с занимаемого
поста «по состоянию здоровья». Альтернативой этому могло быть
возбуждение уголовного дела по допущенным им нарушениям в городе.
Не так давно мы случайно встретились в Лосино-Петровском и экс-мэр
буквально разрыдался со словами «Я потерял все, что у меня было!»
Липатенков действительно утратил весь свой доходный бизнес.
«Основное, чем мы будем заниматься,
– это внутренняя повестка дня», – обозначил 19 марта приоритеты
своей политики на новый президентский срок Владимир Путин. В
контексте событий в Волоколамске это значит, что отныне все
чиновники на местах находятся под угрозой снятия за
неудовлетворительную работу и отсутствие взаимопонимания с жителями
и их нуждами. Неприкасаемых не будет, никакие связи не помогут. И
это правильно. Напомню, партия «Родина» ранее прямо вопросы о
соответствии региональных чиновников занимаемым ими высоким
постам.
Владимир
Лактюшин – руководитель движения «Тигры Родины» –
молодежного крыла партии «Родина» умышленно для ИА REX