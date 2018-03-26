Президент и народ против бюрократии - таков облик «нового Путина»

Владимир Лактюшин

События в Волоколамске наглядно показали всей России, что массовые народные протесты вновь становятся решающим фактором реальной политики, внимание к которым проявляется даже на федеральном уровне. Общество вышло из спячки, в которую ушло в 2012 году, после мощной серии уличных протестов по разной тематике.

Напомню, 2011 год был не только годом Болотной площади, но и годом протестов в Лосино-Петровском, небольшом городе в Московской области с населением 22 тысячи человек, где 7 марта 2011 года я на митинг (несмотря на мобилизованный против нас ОМОН и силовиков) против совершенно непригодного водопроводной воды 800 человек, то есть около 4% населения. Митинги на Болотной и проспекте Сахарова о такой пропорции к населению Москвы могли лишь мечтать.

Как тогда Радио «Свобода» (сюжеты о событиях в Лосино-Петровском мы пробили тогда на областных и даже федеральных телеканалах): «За несколько дней до митинга в телепрограмме «Вести-Москва» появился сюжет, в котором зам. главы администрации города Александр Манаенков объявил, что при всех видимых недостатках воды – мутности и цветности – Роспотребнадзор не запрещает ее использование».

Эта позиция по отношению к людям («пейте грязь и мойтесь в ней») стоила Манаенкову не только тогдашнего поста, но и дальнейшей карьеры. 4 марта 2012 года он проиграл на выборах мэра кандидату от КПРФ Вячеславу Липатенкову, а сейчас является просто заместителем секретаря местного отделения «Единой России» в Лосино-Петровском.

Пришедший на смену ему Липатенков, правда, местным вариантом Грудинина – крупный бизнесмен (монополист на интернет-рынке, ранее хозяин конторы по массовой легализации иностранных мигрантов), даже не состоявший в компартии и использовавший ее как трамплин во власть. Избравшись, он решил «загрести под себя» весь бизнес в городе, от управляющих компаний ЖКХ до продажи игровых фишек в местном казино, считая, что админресурс и силовики обеспечат ему все, что он захочет.

11 ноября 2012 года в городе мы вновь массовый митинг, на этот раз – против тысяч нелегальных мигрантов, которых легализовал здесь в свое время Липатенков и которые город в настоящий «Лосинобад» с сексуальными домогательствами к детям и женщинам. Липатенков, кстати, до последнего через СМИ горожанам, что все у них в порядке и не надо верить своим глазам: «Не допустить взрыва – моя главная сейчас цель, – говорит мэр Лосино-Петровского Вячеслав Липатенков. – Я постоянно объясняю людям, что мигрантов у нас не больше, чем в других местах. Причем большинство из них зарегистрированы по всей форме».

Материалы о митинге, поддержанном воссозданной партией «Родина», вновь вышли на и телеканалах. 4 декабря 2012 года созданная нами народная армия провела рейды по местам проживания гастарбайтеров в Лосино-Петровском, участие в которых принял прибывший в город депутат Государственной Думы, руководитель партии «Родина» Алексей Журавлев. Вслед за ними в город начали наведываться силовики, включая следователей ФСБ.

Кризис в городе, где липатенковские назначенцы довели в кратчайшие сроки до краха систему ЖКХ (что мы озвучивали в СМИ, несмотря на мощнейшее давление, вплоть до обстрелов наших машин и офисов из огнестрельного оружия), вскоре дошел до губернатора. 24 сентября 2013 года начальник областного Госадмтехнадзора Липатенкову представление с требованием навести порядок в городе, уведомив, что передала материалы о неудовлетворительной работе местных властей губернатору Московской области Андрею Воробьеву, а в случае неустранения направит в областную прокуратуру для возбуждения уголовного дела.

Это была «черная метка», выводов из чего пребывавший до поры не до времени в состоянии обостренного чувства собственного величия Липатенков не сделал. И зря. Предупредительная порка была скорой. Уже 27 сентября 2013 года министр ЖКХ и вице-губернатор Московской области Павел Жданов мэру публичную выволочку, прервав во время селекторного совещания с главами муниципальных образований спутанные объяснения Липатенкова и жестко поставив вопрос: «Нас интересуют не объяснения о том, почему нет тепла в домах жителей, а те конкретные действия, которые осуществляет муниципалитет для того, чтобы решать возникшие проблемы и улучшать ситуацию. Какие решения вы приняли, чтобы с 1 октября отопительный комплекс начал действовать?»

Конкретные действия областные власти признали неудовлетворительными, и в октябре 2014 года после жесткого разговора с высшими областными чиновниками Липатенков вынужден был написать заявление о досрочном уходе с занимаемого поста «по состоянию здоровья». Альтернативой этому могло быть возбуждение уголовного дела по допущенным им нарушениям в городе. Не так давно мы случайно встретились в Лосино-Петровском и экс-мэр буквально разрыдался со словами «Я потерял все, что у меня было!» Липатенков действительно утратил весь свой доходный бизнес.

«Основное, чем мы будем заниматься, – это внутренняя повестка дня», – обозначил 19 марта приоритеты своей политики на новый президентский срок Владимир Путин. В контексте событий в Волоколамске это значит, что отныне все чиновники на местах находятся под угрозой снятия за неудовлетворительную работу и отсутствие взаимопонимания с жителями и их нуждами. Неприкасаемых не будет, никакие связи не помогут. И это правильно. Напомню, партия «Родина» ранее прямо вопросы о соответствии региональных чиновников занимаемым ими высоким постам.

Владимир Лактюшин – руководитель движения «Тигры Родины» – молодежного крыла партии «Родина» умышленно для ИА REX