Соединённое Королевство, хотя и обладает четвёртой армией в мире, не может бросить вызов России, не заручившись поддержкой союзников

Тьерри Мейсан

Соединённое Королевство, хотя и обладает четвёртой армией в мире, не может бросить вызов России, не заручившись поддержкой союзников. Для этого Королевство должно найти повод к войне и привлечь своих партнёров действовать вместе с ним.

Истекшая неделя оказалась необычайно богатой на события. Лондон пытался спровоцировать большой конфликт, но в выигрыше оказались Россия, президент Трамп и Сирия. Большинство СМИ сознательно хранили молчание, предоставив слово своим правительствам.

Британское правительство и некоторые из его сторонников, в числе которых Рекс Тиллерсон, пыталось развязать холодную войну против России.

Их план предусматривал инсценировку в Солсбери теракта против бывшего двойного агента и химическую атаку в Гуте против «умеренных повстанцев». Заговорщики намеревались воспользоваться усилиями Сирии по освобождению пригорода столицы и дезорганизовать обстановку в России во время президентских выборов. Затем Соединённое Королевство рассчитывало подтолкнуть США нанести удары по Дамаску, включая резиденцию сирийского президента, и потребовать от Генеральной Ассамблеи ООН исключить Россию из Совета Безопасности.

Однако сирийская и российская разведслужбы узнали об этих замыслах. Они убедились, что те, кто готовил в Гуте химическую атаку, действовали не по указке Пентагона, а по указке другой американской службы.

В Дамаске заместитель министра иностранных дел Фейсал Микдад 10 марта организовал пресс-конференцию, чтобы предупредить своих сограждан о готовящейся провокации. Москва, со своей стороны, сначала пыталась связаться с Вашингтоном по дипломатическому каналу. Однако, сознавая, что американский посол Джон Хантсман мл. является управляющим корпорации «Катерпиллер», поставляющей землеройно-транспортную технику джихадистам, попыталась обойти этот канал.

События развивались следующим образом.

12 марта 2018

Сирийская армия захватывает две лаборатории по производству химического оружия. Первую 12 марта в Африне, а вторую на следующий день в Шифонье. Одновременно российские дипломаты пытаются привлечь Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) к расследованию совершённого в Солсбери преступления.

О газе «Новичок» было известно из сообщений двух российских граждан – Льва Фёдорова и Вила Мирзаяна. Российский учёный Фёдоров опубликовал в июле 1992 г. в газете «Совершенно секретно» статью о чрезвычайной токсичности этого вещества и предупредил о возможности его использования Западом для заражения окружающей среды в России и превращения её в непригодную для жизни территорию. В октябре 1992 г. в газете «Московские новости» вместе со специалистом по противодействию иностранным техническим разведкам Мирзаяновым он публикует вторую статью о том, что некоторые коррумпированные генералы занимаются торговлей газом «Новичок». Для них не было важно, кому они этот газ продают. Сначала Мирзаяна арестовывают по обвинению в измене Родине, но в итоге отпускают. Фёдоров в августе прошлого года умер, а Мирзаянов эмигрировал в Соединённые Штаты и сотрудничает с министерством обороны США.

Бывший российский контрразведчик Вил Мирзаянов в настоящее время проживает в Соединённых Штатах. Ему 83 года, и он из Бостона комментирует дело по отравлению Скрипаля и его дочери.

Газ «Новичок» был создан в советской лаборатории в Нукусе на территории Узбекистана. Во время разрушения Советского Союза газ был уничтожен группой американских специалистов. Таким образом, Узбекистан и Соединённые Штаты имели возможность исследовать образцы этого вещества, и, следовательно, обе эти страны могут его производить.

Британский министр иностранных дел Борис Джонсон вызывает российского посла в Лондоне Александра Яконенко. Он требует проверить в течение 36 часов, нет ли недостачи «новичка» в российских складах. Посол отвечает, что Россия уничтожила все запасы химического оружия, оставшегося после Советского Союза, и в ОЗХО этот факт зафиксирован протоколом.

После телефонного разговора с Борисом Джонсоном госсекретарь США Рекс Тиллерсон осуждает Россию в совершении в Солсбери теракта.

В это время в СБ ООН идут дебаты о ситуации в Гуте. Постоянный представитель США Никки Хейли заявляет, что «Около года назад после химической атаки в Хан Шейхуне с использованием сирийским режимом газа зарина Соединённые Штаты предупреждали Совет безопасности. Мы заявили, что из-за систематического бездействия международного сообщества государства вынуждены действовать самостоятельно. Совет безопасности не принял это во внимание, и Соединённые Штаты нанесли удары крылатыми ракетами по авиабазе, из которой Аль Ассад совершил эту атаку. Сегодня мы вновь повторяем наше предупреждение».

Российские разведслужбы предают гласности документы американского штаба. Они свидетельствуют о том, что Пентагон готов нанести бомбовые удары по резиденции сирийского президента и правительственным учреждениям, как это было осуществлено при взятии Багдада (с 3 по 12 апреля 2003 г.)

Комментируя заявление Никки Хейли, российское министерство иностранных дел, которое всегда считало операцию в Хан Шейхуне «западной манипуляцией», сообщает, что ложные сведения, с помощью которых Белый дом введён в заблуждение и вынужден был нанести удары по базе Аль Шайрат, исходили из британской лаборатории, которая никогда не указывала на то, каким образом ею были получены выборки для исследований.

13 марта 2018

Российское министерство иностранных дел публикует коммюнике с осуждением возможного военного вмешательства США и заявляет о том, что в случае, если в Дамаске пострадают российские граждане, Москва даст пропорциональный ответ, так как, согласно конституции, российский президент ответственен за безопасность своих граждан.

Действуя в обход дипломатических каналов, начальник российского Генштаба генерал Валерий Герасимов во время телефонного разговора со своим коллегой американским генералом Джозефом Данфордом информирует его о готовящейся под ложным флагом химической атаке в Восточной Гуте. Данфорд не оставляет эту информацию без внимания и предупреждает министра Обороны генерала Джеймса Мэттиса, который докладывает об этом президенту Трампу. Поверив русским в том, что эта подлая операция готовилась втайне от Пентагона, Белый дом требует от директора ЦРУ Майка Помпео установить ответственных за её организацию лиц.

О результатах этого расследования нам ничего не известно, однако президент Трамп воочию убедился в причастности к этому делу госсекретаря Рекса Тиллерсона. Президент потребовал прервать его официальную поездку по странам Африки и безотлагательно вернуться в Вашингтон.

Тереза Мэй направляет Генеральному секретарю ООН письмо с осуждением России в совершении ею теракта в Солсбери и требованием о созыве чрезвычайного заседания Совета безопасности. Не дождавшись ответа, она объявляет о высылке 23 российских дипломатов.

В опубликованной до совершения теракта в Солсбери книге Эми Книгт рассказывается о том, что через полтора месяца станет версией МИ5. Автор книги заявила, что все описываемые ею факты являются вымышленными.

По требованию председателя Комиссии по внутренним делам Палаты Общин Иветты Купер британский министр внутренних дел Амбер Руд заявляет, что британская служба контрразведки МИ5 возбудит 14 дел об убийствах, совершённых, по данным американских источников, Кремлём.

Действуя таким образом, британское правительство воспроизводит идеи профессора Эми Книгт. 22 января 2018 г. этот советолог публикует книгу со странным названием: «Приказы убивать: режим Путина и политические убийства». Автор, считающаяся специалистом по бывшему КГБ, пытается доказать, что Владимир Путин является серийным убийцей, и он ответственен за десятки политических убийств, начиная с терактов в Москве в 1999 г. до взрывов на Бостонском марафоне в 2013 г., включая убийство Александра Литвиненко в Лондоне в 2006 г. и Бориса Немцова в 2015 г.. Однако автор признаёт, что у неё нет никаких доказательств для подтверждения этих обвинений.

Далее в пляски вступают европейские либералы. Премьер-министр Бельгии Ги Верховстадт, возглавляющий бельгийскую фракцию в Европейском парламенте, призывает Европейский союз объявить санкции против России. Его коллега, возглавляющий британскую партию, сэр Винч Кэбл предлагает европейцам бойкотировать чемпионат мира по футболу. А Букингемский дворец заявляет, что королевская семья аннулирует свою поездку в Россию.

Британский медиарегулятор Ofcom объявляет, что эта служба готова в качестве ответной меры запретить канал Russia Today, хотя он не допустил никаких нарушений британского законодательства.

Российское министерство иностранных дел вызывает британского посла в Москве и информирует его о мерах, которые будут незамедлительно приняты в ответ на высылку российских дипломатов.

На своём аккаунте в Твиттере президент Трамп объявляет об увольнении госсекретаря, с которым он не сработался. На его место он назначает Майка Помпео, бывшего директора ЦРУ, который недавно подтвердил подлинность информации, переданной генералу Дэнфорду. По прибытии в Вашингтон Тиллерсон подтверждение о своей отставке получает от главы аппарата Белого дома генерала Джона Келли.

Бывший глава самой крупной транснациональной компании ExxonMobil Рекс Тиллерсон думал, что к происходящему он не причастен. Поэтому объявление Дональда Трампа о его отставке стало для него неожиданностью. Он думал, что верно служит англо-саксонским идеям, но президент посчитал его предателем партии.

Бывший госсекретарь Рекс Тилерсон – выходец из техасской буржуазии. Он сам и его семья являлись членами организации американских скаутов, а в период 2010-2012 г.г. он становится её председателем. Принадлежа по своей культуре к Англии, в то время, когда становится президентом самой крупной транснациональной нефтяной компании Exxon-Mobil, он не колеблясь проводит политически корректную кампанию по приёму молодых геев в скауты и направлению в Британскую Гвинею наёмников. В итоге, он станет членом общества пилигримов – самого престижного англо-американского клуба, возглавляемого королевой Елизаветой II, многие члены которого входили в администрацию президента Обамы.

Находясь в должности госсекретаря и имея хорошее образование, он придаёт больший авторитет Дональду Трампу, которого в высшем свете считают скоморохом. В конце концов, у него с президентом возникает конфликт по трём ключевым вопросам, которые позволяют нам более чётко определить, что на самом деле планировали заговорщики:

Так же, как Лондон и Глубинное государство США, он считал целесообразным демонизировать Россию и усиливать англо-саксонскую власть в Западной Европе;

Как и Лондон, он считал, что для осуществления западной колонизации Ближнего Востока, следует поддерживать иранского президента шейха Рохани в противовес Гиду Революции аятолле Хаменеи. То есть, он выступал за сделку 5+1;

Как и Глубинное государство, он считал, что переориентация Северной Кореи на Соединённые Штаты должно происходить тайно и использоваться для оправдания присутствия американских войск, которое в действительности направлено против Китая. Поэтому он поддерживал официальные переговоры с Пхеньяном, но противился встрече на уровне глав государств.

14 марта 2018

В то время, когда Вашингтон пребывает в шоке, Тереза Мэй снова выступает в Палате Общин с обвинениями, а британские дипломаты по всему миру через НКО распространяют о них информацию. Вторя Премьер-министру, депутат-блерист Крис Лесли называет Россию государством-изгоем и требует приостановить её деятельность в Совете безопасности ООН. Тереза Мэй преисполнена решимости вынести этот вопрос на рассмотрение в Генеральную Ассамблею, так как только в этом случае можно будет обойти российское вето.

По требованию Соединённого Королевства в Брюсселе созывается Совет НАТО . 29 стран-членов Альянса устанавливают связь между применением в Сирии химического оружия и терактом в Солсбери. Они считают Россию «возможно» ответственной за оба эти инцидента.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг и постоянный представитель Соединённого Королевства в НАТО Сара Макинтош. Последняя в прошлом - заведующая департаментом по вопросам Обороны и Разведки в британском министерстве иностранных дел. Этот пост после неё занял Джонатан Аллен, в настоящее время являющийся Поверенным в делах ООН.

В Нью-Йорке постоянный представитель России Василий Небензя предлагает членам Совета безопасности принять декларацию о проведении расследования теракта в Солсбери представителями ОЗХО и с соблюдением международных процедур. Однако Соединённое Королевство отказывается принять любой текст, в котором не содержится упоминания о том, Россия является, «возможно», ответственной за этот акт.

В последовавших после этого дебатах страну представлял поверенный в делах Соединённого Королевства Джонатан Аллен. Этот прежний агент МИ6 создал в Соединённом Королевстве службу по ведению информационной войны и оказывал активную поддержку сирийским джихадистам. Он заявил: «Россия часто вмешивалась в дела других стран, Россия нарушила международное право на Украине, Россия презирает право на жизнь, о чём свидетельствует уничтожение гражданского лайнера в небе над Украиной российскими наёмниками, Россия защищает применение Ассадом химического оружия… Российское государство ответственно за это покушение на убийство». Постоянный представитель Франции Франсуа Делаттр, который согласно декрету президента Саркози, изданного в нарушение закона, проходил стажировку в госдепе США, напомнил, что его страна выступила с инициативой положить конец безнаказанному использованию химического оружия. Он дал понять, что эта инициатива направлена против Сирии, но может обернуться и против России.

Постоянный представитель Росси Василий Небензя напомнает, что это заседание организовано по требованию Лондона, но оно является открытым по требованию Москвы. Он отмечает, что Соединённое Королевство нарушает международное право, обсуждая это дело в Совете безопасности, а расследования в ОЗХО не проводится. И если Лондон смог идентифицировать газ «Новичок», значит, у него есть формула этого газа, и он сам в состоянии его произвести. Он напоминает о высказанном Россией желании сотрудничать с ОЗХО с соблюдением международных процедур.

15 марта 2018

Соединённое Королевство публикует совместную декларацию, подписанную накануне Францией, Германией, а также Рексом Тиллерсоном, который всё ещё является Государственным секретарём Соединённых Штатов. В ней снова звучат британские подозрения. Осуждается использование «агента нейротоксического действия военного назначения, похоже, разработанного в России». Отмечается, что «весьма вероятно, что Россия ответственна за этот акт».

Газета Washington Post публикует на первой странице статью Бориса Джоносона, а министр финансов США Стивен Мнушин объявляет о новых санкциях против России. Последние связаны не с делом Скрипаля, а с обвинениями во вмешательстве во внутренние дела США. Однако в декрете дело Скрипаля используется в качестве доказательства тайных махинаций России.

Молодой британский министр Обороны Гевин Уильямсон заявляет, что после высылки дипломатов, Россия должна «заткнуться». Впервые после окончания Второй мировой войны один из руководителей одного государства-члена Совета безопасности употребляет подобные выражения в отношении другой страны, являющейся членом Совета безопасности. Сергей Лавров комментирует это следующим образом: «Он - очаровательный молодой человек. Наверно, он хочет занять место в истории, делая такие заявления…Может быть образования не хватает».

На протяжении всей своей истории Англия для защиты своих интересов без колебаний лгала и нарушала данное ею слово. Отсюда французское название «Коварный Альбион» (от латинского названия Англии).

Заключение

В течение четырёх дней Соединённое Королевство и её союзники не прекращали источать посылы к новой холодной войне.

Однако Сирия – не Ирак, а ООН - не Большая восьмёрка, из которой Россия исключена по причине присоединения Крыма и поддержки Сирии). Соединённые Штаты не будут наносить удары по Дамаску, а Россия не будет исключена из Совета безопасности. Выйдя из Европейского союза и отказавшись подписывать китайскую декларацию о шёлковом пути, Соединённое Королевство рассчитывает восстановить свой статус путём устранения конкурента. С помощью махинаций оно хочет, по словам г-жи Мэй, стать «Глобальной Британией». Но подобными ухищрениями повысить своё влияние в мире вряд ли получится.

Перевод