Исследователи ищут объяснение необычному явлению



Фото: пресс-служба администрации Ямальского района

В одной из озадачивших ученых воронок, появившихся в Приполярье в последние годы, произошел повторный взрыв. По мнению исследований, в ее недрах «работают механизмы вулканизма».

«В декабре 2017 года мы из космоса обнаружили, что в одном из кратеров, затопленном водой, вырос новый бугор и взорвался. То есть на том же месте периодически возникает явление газогидродинамики. Как мы и предполагали, в какой-то степени работают механизмы вулканизма, накапливается давление, происходит выброс. Потом ситуация стабилизируется, часть выброшенной породы падает на дно, закрывает каналы дегазации. Потом давление снова нарастает, и в определенный момент происходит очередной выброс», — цитирует «Красный Север» заместителя директора Института проблем нефти и газа РАН Василия Богоявленского. По мнению ученого, в некоторых кратерах выбросы газа могут происходит регулярно, с периодичностью в несколько лет.

Первые воронки непонятного происхождения стали появляться на Ямале в 2014 году. По неизвестной пока причине газ скапливается под поверхностью и вырывается наружу. За последние годы исследователи 7000 мест, где наблюдается вспучивание земли, но пока без прорывов. При этом часть из них расположена под трубопроводами, что создает угрозу для инфраструктуры. Предположительно, причиной неизвестного до сих пор явления могло стать глобальное потепление.





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