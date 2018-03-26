Кемеровский бизнесмен Игорь Востриков, потерявший на пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» троих детей, жену и сестру, рассказал, что двери в кинотеатр были заперты снаружи.

«Лена позвонила оттуда, кричала «Спасите, помогите, нас заперли». Они не могли открыть двери. Моя мама прибежала туда сразу, минуты через три, поднялась на четвертый этаж. Умоляла, чтобы кто-нибудь открыл этот чертов кинотеатр. Но никто не пришел на помощь. Их можно было спасти. В одном из трех кинозалов были открыты двери, там все спаслись», – сообщил он «.

Игорь Востриков с семьей

Бизнесмен постоянно находится возле одного из городских моргов в ожидании, что его вызовут. Однако, большинство тел настолько обгорели, что невозможно опознать. Он также добавил, что МЧСники приехали мало того, что неподготовленные, так еще и не реагировали на мольбы о спасении.

«Они стояли, просто угорали «Там нет никого. Успокойте ее!» Вот такая реакция у наших спасателей», – сообщил бизнесмен.

О своих близких мужчина говорил в настоящем времени.

«Жена у меня домохозяйка. Воспитывает трех детей. Старшая, Анечка заканчивает первый класс. Она умница, ей все легко дается. Очень красивая девочка, добрая, энергичная, на танцы ходит. Средний ходит на карате киокушинкай и в детский сад, а младшему только два года, недавно пошел в детский сад. И сестренка Алена – два высших образования в 23 года, умница и красавица, жизнь только началась», – заявил Востриков.

Сестра Игоря Вострикова

По данным Игоря, сами пострадавшие насчитали в день трагедии около 350 погибших.

«Было много маленьких детей – целый автобус привезли. Праздник каникулы, детишек привезли на премьеру мультика нового. Воспитательница — может быть, это практика запирать дверь, чтобы безбилетники не проходили, а может, это она попросила походить по магазинам — она уцелела, а дети, которых группу привезла, остались там. А по новостям смотришь — 64 жертвы и детей 9 штук. Это ложь. Это сто процентов ложь. Здесь вот вы не видели — просто горы обожженных тел лежат, просто горы. Поэтому нам врут», – подчеркнул он.

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