Гитлеровцы тоже шли освобождать русский народ, только тогда от коммунистической «тирании»

Юрий Баранчик

Многие столетия своей истории Россия сталкивалась с разными врагами — сложными и не очень. Но всегда их побеждала, в результате чего прирастала новыми землями. В девятнадцатом веке нам впервые пришлось столкнуться с Британией. Хоть в нашей историографии оборона Севастополя считается поражением, на самом деле, это была победа, так как стоящая у Кронштадта вторая британская флотилия для захвата столицы Российской империи Санкт-Петербурга так и не решилась подойти к городу и высадить десант.

В результате, британцы поняли, что им не избежать вскоре нового столкновения с поднимающейся после отмены крепостного права Россией и стали готовить немецкий «ледокол» — через французских банкиров (Ротшильдов), чтобы не напрямую, дали денег Бисмарку, и тот начал объединение раздробленных немецких княжеств в централизованную Германию.

Надо отдать должное стратегическому планированию британцев — в прошлом веке этот ледокол дважды срабатывал в виде Первой и Второй мировой войны, первая из которых привела к распаду Российской империи, но вот вторая, несмотря на объединение под фашистскими знаменами почти всей Европы на Восточном фронте против СССР, привела к прямо противоположному результату — Россия в коммунистической оболочке достигла максимальной силы за всю свою историю. И именно этого не могут простить Сталину на Западе.

Да, потом закулисной политикой англосаксы, из-за предательства страны и народа элитой, используя псевдодемократическую риторику, смогли уничтожить СССР. Но, тем не менее, в результате этого произошло главное — наш главный враг впервые больше не может использовать свои прокси-силы и вынужден был выступить против нас не из-за кулис, как он делал это последние сто пятьдесят лет, а напрямую.

Да, после распада СССР мы снова отступали. Но на Украине и в Сирии отступление закончилось. А после 1 марта, когда Владимир Путин в своем послании озвучил новые виды российского оружия, которые сводят на нет всю военную сила НАТО, стало понятно, что мы начали наступать.

Именно с этим связана нападение мировой закулисы, глубинного мирового государства в лице Терезы Мэй под предлогом отравления некоего Скрипаля, на Россию. Трамп отошел в сторону и за первый год своего президентского срока так и не дал пока мировой закулисе шанса столкнуть Россию и США в войне, как это ей удалось сделать дважды в первой половине прошлого века в отношении России и Германии.

В результате план мировой закулисы стал срываться. И вот тут она оказалась вынужденной выйти из тени и обозначить себя в лобовом столкновении с Россией. Правда, опять-таки используя все, «что непосильно нажито» в виде евроатлантической солидарности. Но, судя по цифрам российских дипломатов, объявленных персонами нон грата в Европе, большинство стран правильно поняли этот трюк старой англичанки.

Несмотря на простоту стоящей задачи, Мэй и тут облажалась. Несмотря на трагедию, произошедшую позавчера в Кемерово, Британия давила на немедленную высылку дипломатов. И это тоже наблюдатели отметили и запомнили. Мэй вроде бы опомнилась и вчера выразила слова поддержки россиянам: «У нас нет разногласий с российскими гражданами, которые сделали такой большой вклад в великую историю своей страны».

Однако и тут истинные установки англичанки, которая гадит, дали себя знать — ее слова действительно дословно повторяют гитлеровскую пропаганду. В 1941 году, перейдя на танках советскую границу, немцы также в листовках, что советским гражданам, чтобы зажить счастливо, надо сбросить власть большевиков и коммунистов:

«Командиры и бойцы Красной Армии! Ваше положение безнадежно. Все теснее сжимается кольцо германских войск вокруг вас. Вам не хватает боеприпасов, снабжения и продовольствия, ваши правители и вожди ни к чему не способны, бегут и оставляют вас на произвол судьбы. Многих из вас комвласть до сих пор угнетала и лишала всех прав, теперь же она пользуется вами для защиты своего режима. Ваша борьба бесполезна! Разве это допустимо, чтобы ваше начальство из упрямства все еще беспощадно гнало вас на неизбежную смерть? Нет — вам ваша жизнь дорога! Сохраните же ее для лучшего будущего и для ваших семей. Переходите к немцам — там вас ждет хорошее обращение и пропитание, а также скорое возвращение на родину».

"Хорошее обращение и питание" - не правда ли, очень похоже на те тезисы, которыми последние двадцать пять лет западная пропаганда обрабатывает граждан России? Прошло больше, чем полвека, а методички — не меняются.

Или : «Война будет окончена только после уничтожения большевизма. Никакие компромиссы невозможны. Не гибни напрасно, не поддерживай зря обреченный на гибель режим Сталина! Помоги его свергнуть! Откажись его защищать. Смерть Сталина спасет Россию! Враги Сталина — наши друзья!».

Замени Сталина на Путина — и готова сегодняшняя передовица «Таймс» или «Вашингтон Пост». Но там были фашисты, а эти кто? — Эти хуже фашистов, поскольку прячут свой сатанинский оскал под маской демократии, либерализма, свободы. Но ложь, как известно, — традиционное прибежище дьявола.

Сегодня, говоря о том, что нам надо сбросить нынешнюю власть, Мэй не создает ничего креативно нового, а только повторяет избитые штампы гитлеровской пропаганды. Гитлеровцы тоже шли освобождать русский народ, только тогда от коммунистической «тирании». Советский народ не клюнул на них тогда, российский тем более не клюнет на них сегодня. А наш флаг на Тауэре будет смотреться даже лучше, чем на Рейхстаге. Дайте нам только повод.