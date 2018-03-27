Пришло время для подведения предварительных итогов антироссийской спецоперации «Новичок». На сегодняшний день можно с полной уверенностью считать неоспоримыми следующие факты:



1. Так называемое отравление Скрипаля безвариантно является антироссийской политической провокацией, организованной спецслужбами Великобритании и США.



На это, в частности, указывает следующее.



Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уже через сутки после данного инцидента заявила о причастности к нему властей Российской Федерации. Что можно объяснить только её политической заинтересованностью именно в таком определении "виноватого". Ничего подобного при условии объективного и добросовестного отношения Лондона к расследованию указанного происшествия в указанные сроки в принципе прозвучать не могло. За такое короткое время абсолютно невозможно провести весь необходимый объем следственных мероприятий и собрать доказательный материал для выдвижения столь серьезного обвинения в адрес иностранного государства.



И это не говоря уже про полную абсурдность и вопиющую алогичность такого поступка со стороны российских властей за десять дней до выборов президента страны, по определению требующих полного исключения подобных инцидентов. Вполне бесспорно, что британское правительство совершенно не интересовали реальные результаты расследования и причины якобы «тяжелого отравления» экс-полковника и его дочери. Которые сейчас "находятся в коматозном состоянии" именно потому. что за них говорит британская политическая верхушка.



Такое отношение официального Лондона к данной ситуации может иметь только одно объяснение – там не заинтересованы в установлении истины, потому что и так её знают. А сам случай интересует их только как экстренный повод для выдвижения обвинений в адрес России.



Подтверждением тому является и категорический отказ Великобритании от сотрудничества с властями РФ в расследовании этого «покушения». Что, во-первых, полностью противоречит существующей в таких случаях международной практике, а, во-вторых, является прямым указанием на то, что британским властям есть, что скрывать. А это уже само по себе ставит крест на версии их добросовестного и непредвзятого отношения к указанному событию.



На то, что это была совместная операция англосаксонских спецслужб (США и Великобритании) указывает практически такая же скороспелая реакция Вашингтона. Где точно так же, как и Тереза Мэй, не делая даже вида, что дожидаются результатов расследования, поспешили объявить о «несомненной виновности» России.



Таким образом, налицо факт шитой белыми нитками и довольно грубо сработанной (ввиду явной нехватки времени и определенной утраты квалификации британских джеймсов бондов за основу, конечно, был взят трафаретный сюжет с отравлением "кровавым Путиным" "борца с режимом" Литвиненко) , но, тем не менее, явно спланированной, поэтапно реализованной и политически мотивированной провокации, полностью разработанной спецслужбами Запада в интересах наиболее агрессивных и антироссийских кругов в государственном и «теневом» руководстве англосаксонских держав.



2. Указанная провокация имеет как краткосрочные, так и долговременные политические и геополитические цели. Прежде только, она рассчитана на поддержание и раздувание антироссийского психоза в странах Запада, направленного на повышение управляемости населения указанных стран в атмосфере всеобщего страха перед «растущей российской угрозой». И на существенное улучшение условий для повышения градуса милитаристской истерии и предвоенной психологической мобилизации западных обществ.



Очередная попытка создания в лице России образа «врага только человечества», объясняется, во-первых, тем, что это традиционная технология Запада, применяемая им в отношении всех недружественных ему стран. Во-вторых, попытки западной пропаганды сформировать такой образ на материале украинских событий, либо конфликта в Сирии, полностью провалились. Население Евроатлантики, доведенное до отчаяния кровавыми терактами у себя дома, не видит ничего особенно плохого в том, что Путин расправляется с террористами далеко от Европы. Что же касается Украины, то даже многолетняя, ожесточенная психологическая обработка не побудила западного обывателя считать проблемы этой части исторической России своими собственными.



Что же касается «дела Скрипаля» и уже обозначенных в его рамках намерений объявить Россию «спонсором мирового терроризма», то оно дает хороший повод сыграть на массовом страхе перед террором и отождествить с таковым именно Российскую Федерацию.



Мера внушаемости населения западных стран, в течение десятков лет обрабатываемых практически одномерной западной пропагандой, в условиях сильно расслабляющего граждан относительно материального благополучия, близка к абсолютной.



Яркой иллюстрацией является скандальный случай в американском городке Элизабет-сити в штате Северная Каролина. Здешний муниципальный совет отказался установить в городском парке подаренный городу министерством обороны России памятник погибшим в годы второй мировой войны советским летчикам, проходившим обучение на местной авиабазе морской авиации.



Мотивировки при этом были озвучены столь откровенно дикие, что не оставляют никаких сомнений — средний западный житель вполне готов даже к некритическому восприятию «» о том, что русские вступили в тайный сговор с марсианами с целью отправки только населения США на марсианский мясокомбинат.



«Один из членов городского совета заявил, что памятник может быть троянским конем. Джонни Уолтон опасается, что россияне могут что-то положить в него, что может быть вызвано удаленно, чтобы разрушить Интернет или электрическую сеть. «Россия, как известно, сейчас взламывает, они эксперты по взлому, и хотя у нас есть самая большая база береговой охраны, она никому не поможет, потому что наши компьютеры лягут, потому что Россия контролирует нашу мышь», — сказал Уолтон на заседании комитета» ()



В таких случаях принято говорить: комментарии излишни!



3. Стратегической целью данной специальной акции, конечно, не были президентские выборы в РФ. Во-первых, потому, что по срокам её начала она явно запоздала, если имелось в виду влияние на избирательный процесс в России. Кроме того, на Западе наверняка отдают себе отчет в том, что такого рода провокация полностью контрпродуктивна с точки зрения подрыва внутренней стабильности РФ, поскольку непременно вызовет негативную в отношении самого Запада реакцию большинства россиян. Что, собственно, и случилось. Можно не сомневаться в том, что готовность российских избирателей голосовать за Владимира Путина, то есть за силу и суверенитет России, на фоне данной англосаксонской провокации, стала еще более однозначной.



Таким образом, можно констатировать, что у данной спецоперации, которая, в свою очередь, выглядит как составная часть всеобъемлющего плана усиления давления на Россию, имеются другие долговременные задачи. В этой связи, стоит отметить тот факт, что сценарий с «отравлением Скрипаля» был активирован спустя только несколько дней после исторического выступления Президента России Владимира Путина перед Федеральным Собранием РФ, в котором он представил всему миру предельно убедительные доказательства фатальной неспособности Запада подчинить Россию своей воле силой оружия.



Данная речь Путина стала для Запада, очень вероятно, своего рода финальной точкой для его прошлой геополитической стратегии, основанной, в основном, на военно-политическом окружении и «сдавливании» России. И поворотным пунктом для начала его нового стратегического курса, нацеленного на достижение той же цели — полного решения «российской проблемы», несколько иными средствами.



Убедившись в том, что планы переиграть Россию на военно-стратегическом поприще уже в ближайшей перспективе, обречены на провал, Запад, похоже, намерен теперь приступить к «правильной осаде» этой восточнославянской крепости, с целью её постепенного истощения и, в конечном счете, принуждения к полной военно-политической капитуляции.



Судя по всему, основной мишенью этой «новой политики» Запада станет российская экономика. Которая, как там рассчитывают, в конечном счете, просто обязана рухнуть под давлением западных санкций и нарастающих ограничений на экспорт российских энергетических ресурсов. Именно создание максимальных препятствий для этого экспорта и становится сейчас базовым элементом указанной стратегии.



США и Великобритания как страны Запада, в наименьшей степени зависимые от поставок российских энергоресурсов, играют в этом сценарии самую активную роль.



Вашингтон и Лондон, очень вероятно, исходят из того, что российско- украинское газовое сотрудничество должно прекратиться в 2019 году ввиду завершения срока действия нынешнего соглашения, а также явной невозможности его продолжения из –за выдвижения Киевом, по наущению того же Запада, все более неприемлемых для России, грабительских условий такого сотрудничества. Подкрепляемых, к тому же, вердиктами целиком подконтрольного тому же Западу «международного правосудия». Одновременно, расчет делается на полную парализацию альтернативных маршрутов российских энергопоставок в Европу в обход Украины и Польши. Давление с этой целью на крайне заинтересованные в таких поставках европейские страны и, прежде только, Германию, растет практически каждый день. Однако англосаксам очень сложно навязать континентальной Европе такую линию поведения в отношениях с Россией, которая для самой Европы крайне невыгодна и даже опасна.



Именно с целью создания благоприятных условий для решения этой противоестественной задачи и требуется максимальный антироссийский психоз, который сейчас усиленно нагнетается Лондоном и Вашингтоном всеми возможными способами. Не в последнюю очередь и с помощью сознательно доведенной до шизофренического уровня полностью сфабрикованной историей с «отравлением» Скрипаля.



И совсем не случайно, в атмосфере этого психоза, страны Евросоюза вынуждены, одна за другой, соглашаться на массовую высылку российских дипломатов, несмотря на то, что даже формально в их собственных отношениях с Москвой для этого нет ровно никакого повода. Вполне бесспорно, что таким способом хотят решить основную задачу – под чудовищным давлением взбаламученного пропагандой «общественного мнения» принудить власти Германии окончательно отказаться от газового сотрудничества с Россией. Что, в конечном счете, должно, по их замыслу, полностью парализовать энергетический экспорт РФ в Европу.



На Западе определенно рассчитывают на то, что Россия, уже потерявшая за последние три года до четверти своего ВВП на очередном организованном Западом и политически мотивированном сбросе мировых цен на энергоносители, не выдержит еще одного «нокаутирующего удара» и будет вынуждена выбросить белый флаг и принять западные условия капитуляция.



В том же вполне вероятном случае, если этого все-таки не произойдет, можно будет задействовать против РФ «план Б», предпосылки для которого к тому времени уже полностью созреют. Основной смысл которого будет заключаться в том, что лишенная нормального энергоснабжения Европа начнет испытывать все более серьезные экономические затруднения и сопутствующие им социальные потрясения. Что непременно приведет к радикализации местных политических режимов и к нарастающей востребованности самых крайних средств решения возникших проблем. В этих условиях даже военная конфронтация с Россией перестанет восприниматься в Европе так, как она воспринимается сегодня — как нечто совершенно бессмысленное и ненужное. Европейцам будет настоятельно рекомендовано через всё той же всесильной пропаганды: «Идите на Восток и сами возьмите там всё, что вам нужно!»



Между тем именно провоцирование крупного внутриевропейского военного противостояния уже на протяжении ста с лишним лет является козырной картой англосаксонской геополитики. И нет ни одной причины считать, что сегодня для этого у англосаксов меньше мотивов, чем было в десятых и тридцатых годах двадцатого столетия. Скорее даже больше, поскольку сегодня мировая «Англосаксония» определенно находится на нисходящем участке своей исторической траектории и как никогда нуждается в самых сильнодействующих средствах для продления своего явно затянувшегося «золотого века». На сегодняшний день можно с полной уверенностью считать неоспоримыми следующие факты:1. Так называемое отравление Скрипаля безвариантно является антироссийской политической провокацией, организованной спецслужбами Великобритании и США.На это, в частности, указывает следующее.Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уже через сутки после данного инцидента заявила о причастности к нему властей Российской Федерации. Что можно объяснить только её политической заинтересованностью именно в таком определении "виноватого". Ничего подобного при условии объективного и добросовестного отношения Лондона к расследованию указанного происшествия в указанные сроки в принципе прозвучать не могло. За такое короткое время абсолютно невозможно провести весь необходимый объем следственных мероприятий и собрать доказательный материал для выдвижения столь серьезного обвинения в адрес иностранного государства.И это не говоря уже про полную абсурдность и вопиющую алогичность такого поступка со стороны российских властей за десять дней до выборов президента страны, по определению требующих полного исключения подобных инцидентов. Вполне бесспорно, что британское правительство совершенно не интересовали реальные результаты расследования и причины якобы «тяжелого отравления» экс-полковника и его дочери. Которые сейчас "находятся в коматозном состоянии" именно потому. что за них говорит британская политическая верхушка.Такое отношение официального Лондона к данной ситуации может иметь только одно объяснение – там не заинтересованы в установлении истины, потому что и так её знают. А сам случай интересует их только как экстренный повод для выдвижения обвинений в адрес России.Подтверждением тому является и категорический отказ Великобритании от сотрудничества с властями РФ в расследовании этого «покушения». Что, во-первых, полностью противоречит существующей в таких случаях международной практике, а, во-вторых, является прямым указанием на то, что британским властям есть, что скрывать. А это уже само по себе ставит крест на версии их добросовестного и непредвзятого отношения к указанному событию.На то, что это была совместная операция англосаксонских спецслужб (США и Великобритании) указывает практически такая же скороспелая реакция Вашингтона. Где точно так же, как и Тереза Мэй, не делая даже вида, что дожидаются результатов расследования, поспешили объявить о «несомненной виновности» России.Таким образом, налицо факт шитой белыми нитками и довольно грубо сработанной (ввиду явной нехватки времени и определенной утраты квалификации британских джеймсов бондов за основу, конечно, был взят трафаретный сюжет с отравлением "кровавым Путиным" "борца с режимом" Литвиненко) , но, тем не менее, явно спланированной, поэтапно реализованной и политически мотивированной провокации, полностью разработанной спецслужбами Запада в интересах наиболее агрессивных и антироссийских кругов в государственном и «теневом» руководстве англосаксонских держав.2. Указанная провокация имеет как краткосрочные, так и долговременные политические и геополитические цели. Прежде только, она рассчитана на поддержание и раздувание антироссийского психоза в странах Запада, направленного на повышение управляемости населения указанных стран в атмосфере всеобщего страха перед «растущей российской угрозой». И на существенное улучшение условий для повышения градуса милитаристской истерии и предвоенной психологической мобилизации западных обществ.Очередная попытка создания в лице России образа «врага только человечества», объясняется, во-первых, тем, что это традиционная технология Запада, применяемая им в отношении всех недружественных ему стран. Во-вторых, попытки западной пропаганды сформировать такой образ на материале украинских событий, либо конфликта в Сирии, полностью провалились. Население Евроатлантики, доведенное до отчаяния кровавыми терактами у себя дома, не видит ничего особенно плохого в том, что Путин расправляется с террористами далеко от Европы. Что же касается Украины, то даже многолетняя, ожесточенная психологическая обработка не побудила западного обывателя считать проблемы этой части исторической России своими собственными.Что же касается «дела Скрипаля» и уже обозначенных в его рамках намерений объявить Россию «спонсором мирового терроризма», то оно дает хороший повод сыграть на массовом страхе перед террором и отождествить с таковым именно Российскую Федерацию.Мера внушаемости населения западных стран, в течение десятков лет обрабатываемых практически одномерной западной пропагандой, в условиях сильно расслабляющего граждан относительно материального благополучия, близка к абсолютной.Яркой иллюстрацией является скандальный случай в американском городке Элизабет-сити в штате Северная Каролина. Здешний муниципальный совет отказался установить в городском парке подаренный городу министерством обороны России памятник погибшим в годы второй мировой войны советским летчикам, проходившим обучение на местной авиабазе морской авиации.Мотивировки при этом были озвучены столь откровенно дикие, что не оставляют никаких сомнений — средний западный житель вполне готов даже к некритическому восприятию «» о том, что русские вступили в тайный сговор с марсианами с целью отправки только населения США на марсианский мясокомбинат.«Один из членов городского совета заявил, что памятник может быть троянским конем. Джонни Уолтон опасается, что россияне могут что-то положить в него, что может быть вызвано удаленно, чтобы разрушить Интернет или электрическую сеть. «Россия, как известно, сейчас взламывает, они эксперты по взлому, и хотя у нас есть самая большая база береговой охраны, она никому не поможет, потому что наши компьютеры лягут, потому что Россия контролирует нашу мышь», — сказал Уолтон на заседании комитета» ()В таких случаях принято говорить: комментарии излишни!3. Стратегической целью данной специальной акции, конечно, не были президентские выборы в РФ. Во-первых, потому, что по срокам её начала она явно запоздала, если имелось в виду влияние на избирательный процесс в России. Кроме того, на Западе наверняка отдают себе отчет в том, что такого рода провокация полностью контрпродуктивна с точки зрения подрыва внутренней стабильности РФ, поскольку непременно вызовет негативную в отношении самого Запада реакцию большинства россиян. Что, собственно, и случилось. Можно не сомневаться в том, что готовность российских избирателей голосовать за Владимира Путина, то есть за силу и суверенитет России, на фоне данной англосаксонской провокации, стала еще более однозначной.Таким образом, можно констатировать, что у данной спецоперации, которая, в свою очередь, выглядит как составная часть всеобъемлющего плана усиления давления на Россию, имеются другие долговременные задачи. В этой связи, стоит отметить тот факт, что сценарий с «отравлением Скрипаля» был активирован спустя только несколько дней после исторического выступления Президента России Владимира Путина перед Федеральным Собранием РФ, в котором он представил всему миру предельно убедительные доказательства фатальной неспособности Запада подчинить Россию своей воле силой оружия.Данная речь Путина стала для Запада, очень вероятно, своего рода финальной точкой для его прошлой геополитической стратегии, основанной, в основном, на военно-политическом окружении и «сдавливании» России. И поворотным пунктом для начала его нового стратегического курса, нацеленного на достижение той же цели — полного решения «российской проблемы», несколько иными средствами.Убедившись в том, что планы переиграть Россию на военно-стратегическом поприще уже в ближайшей перспективе, обречены на провал, Запад, похоже, намерен теперь приступить к «правильной осаде» этой восточнославянской крепости, с целью её постепенного истощения и, в конечном счете, принуждения к полной военно-политической капитуляции.Судя по всему, основной мишенью этой «новой политики» Запада станет российская экономика. Которая, как там рассчитывают, в конечном счете, просто обязана рухнуть под давлением западных санкций и нарастающих ограничений на экспорт российских энергетических ресурсов. Именно создание максимальных препятствий для этого экспорта и становится сейчас базовым элементом указанной стратегии.США и Великобритания как страны Запада, в наименьшей степени зависимые от поставок российских энергоресурсов, играют в этом сценарии самую активную роль.Вашингтон и Лондон, очень вероятно, исходят из того, что российско- украинское газовое сотрудничество должно прекратиться в 2019 году ввиду завершения срока действия нынешнего соглашения, а также явной невозможности его продолжения из –за выдвижения Киевом, по наущению того же Запада, все более неприемлемых для России, грабительских условий такого сотрудничества. Подкрепляемых, к тому же, вердиктами целиком подконтрольного тому же Западу «международного правосудия». Одновременно, расчет делается на полную парализацию альтернативных маршрутов российских энергопоставок в Европу в обход Украины и Польши. Давление с этой целью на крайне заинтересованные в таких поставках европейские страны и, прежде только, Германию, растет практически каждый день. Однако англосаксам очень сложно навязать континентальной Европе такую линию поведения в отношениях с Россией, которая для самой Европы крайне невыгодна и даже опасна.Именно с целью создания благоприятных условий для решения этой противоестественной задачи и требуется максимальный антироссийский психоз, который сейчас усиленно нагнетается Лондоном и Вашингтоном всеми возможными способами. Не в последнюю очередь и с помощью сознательно доведенной до шизофренического уровня полностью сфабрикованной историей с «отравлением» Скрипаля.И совсем не случайно, в атмосфере этого психоза, страны Евросоюза вынуждены, одна за другой, соглашаться на массовую высылку российских дипломатов, несмотря на то, что даже формально в их собственных отношениях с Москвой для этого нет ровно никакого повода. Вполне бесспорно, что таким способом хотят решить основную задачу – под чудовищным давлением взбаламученного пропагандой «общественного мнения» принудить власти Германии окончательно отказаться от газового сотрудничества с Россией. Что, в конечном счете, должно, по их замыслу, полностью парализовать энергетический экспорт РФ в Европу.На Западе определенно рассчитывают на то, что Россия, уже потерявшая за последние три года до четверти своего ВВП на очередном организованном Западом и политически мотивированном сбросе мировых цен на энергоносители, не выдержит еще одного «нокаутирующего удара» и будет вынуждена выбросить белый флаг и принять западные условия капитуляция.В том же вполне вероятном случае, если этого все-таки не произойдет, можно будет задействовать против РФ «план Б», предпосылки для которого к тому времени уже полностью созреют. Основной смысл которого будет заключаться в том, что лишенная нормального энергоснабжения Европа начнет испытывать все более серьезные экономические затруднения и сопутствующие им социальные потрясения. Что непременно приведет к радикализации местных политических режимов и к нарастающей востребованности самых крайних средств решения возникших проблем. В этих условиях даже военная конфронтация с Россией перестанет восприниматься в Европе так, как она воспринимается сегодня — как нечто совершенно бессмысленное и ненужное. Европейцам будет настоятельно рекомендовано через всё той же всесильной пропаганды: «Идите на Восток и сами возьмите там всё, что вам нужно!»Между тем именно провоцирование крупного внутриевропейского военного противостояния уже на протяжении ста с лишним лет является козырной картой англосаксонской геополитики. И нет ни одной причины считать, что сегодня для этого у англосаксов меньше мотивов, чем было в десятых и тридцатых годах двадцатого столетия. Скорее даже больше, поскольку сегодня мировая «Англосаксония» определенно находится на нисходящем участке своей исторической траектории и как никогда нуждается в самых сильнодействующих средствах для продления своего явно затянувшегося «золотого века». Автор: Юрий Селиванов Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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