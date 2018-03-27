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|Андрей Ваджра: Россия для Запада – экзистенциальное зло
|27.03.2018 09:29
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Откуда эта хроническая нелюбовь Запада к России? Почему со стороны США и Европы на Россию оказывается такое мощное политическое и экономическое давление? В связи с чем на Западе Россия олицетворяет зло, мрак и смертельную угрозу? Почему американцы и европейцы традиционно ненавидят и боятся Россию?
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