Генпрокурор Юрий Луценко в эфире ICTV заявил о проведении следственные действий в отношении руководителя САП Назара Холодницкого.

«Действительно, в соответствии с законодательством Генеральная прокуратура Украины вместе с Национальным Антикоррупционный бюро проводила следственные действия, касающиеся, в том числе и руководителя САП господина Холодницкого», – сообщил генпрокурор.

Он отметил, что больше информации обнародовать пока не может.

«Только после допросов, экспертиз я смогу сказать, есть ли признаки уголовных правонарушений, которые зафиксированы на прослушивающем устройстве, которое было установлено в кабинете Холодницкого», — сообщил Луценко.

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