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|Луценко подтвердил следствие в отношении руководителя САП Холодницкого
|27.03.2018 09:38
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Генпрокурор Юрий Луценко в эфире ICTV заявил о проведении следственные действий в отношении руководителя САП Назара Холодницкого.
«Действительно, в соответствии с законодательством Генеральная прокуратура Украины вместе с Национальным Антикоррупционный бюро проводила следственные действия, касающиеся, в том числе и руководителя САП господина Холодницкого», – сообщил генпрокурор.
Он отметил, что больше информации обнародовать пока не может.
«Только после допросов, экспертиз я смогу сказать, есть ли признаки уголовных правонарушений, которые зафиксированы на прослушивающем устройстве, которое было установлено в кабинете Холодницкого», — сообщил Луценко.