Руководство Йеллоустоунского национального парка закрыло доступ туристам к Кипящей реке (The Boiling River). Этот водоем очень популярен между гостей парка для купания.

Как сообщили в пресс-службе парка, река закрыта из-за проблем, связанных с погодой.

Как указано в сообщении пресс-службы, резкое потепление спровоцировали сильное помутнение и загрязнение воды в Boiling River. Кроме этого, трассы, которые ведут к ней, стали непроходимы из-за скопления воды и больших участков грязи.

Суперинтендант Йеллоустоуна Дэн Венок приказал закрыть доступ к водоему для гостей и держать посетителей парка на безопасном расстоянии.

В пресс-службе также отметили, что доступ будет возобновлен, когда погода и условия улучшатся.

Boiling River является одним из немногих водоемов в Йеллоустоуне, где посетителям парка разрешено купаться.

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