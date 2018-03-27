Карате и Голливуд

Кто служил в армии, прекрасно знает: спорт – неотъемлемая часть военный подготовки. Военная наука в последнее время развивается быстро. О том, как трансформируется при этом заложенный в нее спорт, мы поговорили с воином, спортсменом, знаковым человеком в мире единоборств Александром Куньшиным.

Александр – в прошлом профессиональный спортсмен, единоборец, один из основателей Федерации тайского боя России. Много лет работал председателем спорткомитета Воскресенского района Подмосковья. Инициировал и провел в России сотни спортивных турниров, кубков и чемпионатов по разным видам единоборств. Основал школу воинских традиций «Спас». В ней он обучает всех желающих уже не спортивным, как раньше, а прикладным видам русского, казачьего рукопашного боя, а также работе ножом и владению шашкой.

– Александр, о карате, айкидо, дзюдо, тайском боксе, бразильском джиу-джитсу и других экзотических видах единоборств в нашей стране знают стар и млад. В то же время традиционные направления русских единоборств до сих пор остаются в тени. Они вообще развиваются? И могут ли составить конкуренцию всем вышеназванным?

– Голливуд десятилетиями вколачивал нам в голову мысль о том, что только на Востоке знают, как нужно драться. Но кроме кино есть еще и жизнь. Большинство зарубежных восточных систем – это все-таки спортивные единоборства. Существуют международные федерации, которые проводят турниры по тому или иному виду спорта. В нашей стране они тоже есть. Продвигая в России те же восточные (и не только) единоборства, эти федерации получают государственную поддержку. Это целая индустрия. Чуть не ежедневно открываются новые секции, проводится масса чемпионатов. Все это красиво, зрелищно, привлекает внимание. И те, кто желает научиться защищаться в схватке или жаждет достичь спортивных высот, идут в эти секции и клубы.

Этнокод боя

– А разве это плохо?

– Это хорошо. На ковре, татами и на ринге мальчишки превращаются в мужчин. Но наши русские боевые искусства не только не уступают раскрученным восточным единоборствам, а иногда во многом их превосходят. А самое главное – в наших воинских традициях прописан наш этнокод. Наши предки отрабатывали свои навыки в реальных боях. Все действия в рукопашной схватке опираются на культуру движения, свойственного культуре народа в целом. И нам гораздо ближе для изучения наш прикладной вид – русский рукопашный бой. А так как он прикладной, то подготовка ведется к реальной жизни, где нет татами, правил и судей. Просто сегодня русский и казачий рукопашные бои менее известны и раскручены, вот и все.

– Но их уже можно найти в интернете…

– Интернет не дает точной картины и полного образа русского и казачьего рукопашного боя. Да и мастеров, практикующих этот вид, не так много, нет единой методики. Нет спортивного направления, соответственно нет и федерации, которая бы получила аккредитацию и государственную поддержку.

– Когда стало известно о русском рукопашном бое?

– В конце восьмидесятых, начале девяностых. Тогда все эти ранее секретные техники только начали выходить из стен спецслужб. В то время, помнится, вышел первый фильм о русском рукопашном бое – «Болевой прием». Именно тогда и закрепился бренд «русский рукопашный бой» за этим видом единоборств.

– В чем суть этого направления и его принципиальное отличие от других единоборств?

– Во-первых, это направление наше. Оно базируется на естественных движениях тела, свойственных русскому народу. Эти движения характерны для всех сфер жизнедеятельности – в пляске, манере двигаться, в работе. Все строится не на приемах и формальных упражнениях – как та же ката в карате, а на принципах, по которым строятся приемы и удары. Нет конечной фазы удара или какого-то действия. Все перетекает из одного в другое, как в жизни. Система этого боя в той или иной степени присуща всем воинским и боевым искусствам. Она практична, энергоемка, очень эффективна.

Русский рукопашный бой – это прикладной вид. На поле боя нет правил. На улице – тоже. Понимание этого простого и жестокого факта вносит коррективы в весь тренировочный процесс. Надо быть готовым к любому стрессу, любым неожиданностям, поворотам и вызовам судьбы. Ну и самое главное – у воина воспитывается готовность встретиться с врагом лицом к лицу в любую секунду. Именно это приносит победу в неравных условиях. Возьмите два подразделения, которые ведут боевые действия друг с другом. Больше шансов на победу у тех, кто готов разорвать противника зубами. Дух всегда сильнее, чем плоть. Он ее и побеждает.

Что имеем, не храним. Ждем, когда оценят другие

– …если этот вид прикладной, то он, соответственно, и не развивается в виде массового спорта?

– Совершенно верно. А ведь массовый спорт – это тоже реклама. По сравнению с восточными единоборствами у нашего направления рекламы на порядок меньше. Поэтому так мало информации о наших школах. Конкурировать на этом фоне очень сложно. Но что интересно – наши мастера очень популярны на Востоке. Семинары, проводимые ими в Китае, Японии, пользуются большим спросом у восточных мастеров.

– А чем это объяснить?

– Возьмите ту же экономику. Японцы, не имея своих изобретений, стоят на первом месте по инновациям. Китайцы копируют самую передовую технику. Вот и в единоборствах так же. Они приглашают наших, смотрят, анализируют, адаптируют и улучшают свои системы. А потом через Голливуд и спортивные единоборства будут продавать их нам. Тем, у кого все это взяли.

– Но у нас всегда было свое – то же самбо, например. Вполне себе раскрученный спорт. Про него снято масса фильмов.

– Сегодняшнее самбо кардинально отличается от того, которое было заложено его крестным отцом Харлампиевым. Кстати, боевые и прикладные составляющие этого спорта много лет были засекречены для спортсменов и использовались только спецподразделениями. А спортивное направление в наше время во многом утратило ту самую составляющую, которая является отличительной чертой русского рукопашного боя. Харлампиев был учеником знаменитого Ощепкова, который много лет изучал дзюдо в Японии. Кстати, есть мнение, что именно дзюдо и легло в основу самбо. У меня есть свое мнение на этот счет. Ощепков уехал в Японию уже опытным бойцом. До этого он слыл успешным кулачным бойцом и регулярно участвовал в народных забавах. Также он был кадровым офицером, участвовал в боях. Ему приходилось драться с врагами врукопашную. И вот вопрос: чему же он тогда учился у японских мастеров?

– Приемам дзюдо.

– Разумеется. Но самое главное, на мой взгляд, в другом. Он учился у японцев систематизации военный системы. Ведь до этого у нас своей системы рукопашного боя в чистом виде не было. Были кулачные бои и борцовские состязания – по праздникам. Навыки, отработанные в этих народных забавах, на самом деле были очень серьезными. Они нисколько не уступали восточным и европейским аналогам. А иногда и превосходили их. «…Изведал враг в тот день немало, что значит русский бой удалый, наш рукопашный бой!..» – говорил поэт, «…к этим самураям невозможно подойти…» – говорили японцы про русских казаков. Это была правда. Скорость удара казачьей шашкой превосходит скорость любого другого холодного оружия. И взяв систематизацию дзюдо, ученик Ощепкова Харлампиев создал нашу отечественную систему – самбо. В основе работы самбистов старой школы, учеников Харлампиева, четко прослеживается рациональный подход. Здесь фундаментом служит понимание биомеханики. Многие приемы в точности соответствуют принципам сегодняшнего русского рукопашного боя – с той лишь разницей, что они адаптированы к спорту.

– Если народ и так умел драться и бороться, зачем надо было создавать систему?

– Революция разрушила целый пласт народных традиций, в том числе и воинских. Срочно нужна была замена. Вот ее и создали в 1930 году – сначала для НКВД и внутренних войск. В 1938 году Спорткомитет СССР включил самбо в число видов спорта, культивируемых в стране. Самбо – это скорее советский вид спортивного единоборства, объединяющий многие виды народной борьбы. Но, к сожалению, эта борьба не может передать все разнообразие возможностей нашей воинской культуры.

– В чем отличие спортивного подхода от прикладного? Чем характерно именно наше направление?

– Главная цель в любом спорте – достижение наивысшего результата. Зарплата тренера напрямую зависит от побед его учеников. На этом и строится вся его методика. А от этого страдает фундамент базовых движений. Зачастую это приводит к травмам спортсмена. Кроме того, в спорте есть правила соревнований, которых нет и быть не может в реальном бою. В спортивной методике не учитывается культура движения, свойственная тем или иным народам. Вот и получается, что русский человек годами изучает боевую систему, методика которой разработана на Востоке. Это при том, что у нас другая антропология, иная биомеханика, другое мышление. Развивая чужой вид единоборства, мы отдаляемся от своей собственной культуры. А впитывая в себя чужую, становимся слабее, теряем генетический код наших предков, которые, между прочим, били наших сегодняшних учителей. Цель же прикладного подхода – выжить. Выжить в самых трудных, экстремальных ситуациях. И, разумеется, отличается база. Русский и казачий рукопашные бои базируются на естественных движениях, прописанных нашим этнокодом. Ведь раньше с самого рождения ребенок жил в среде, где умение драться имело важное значение. Он через пляски, игры, состязания, кулачные бои и борьбу впитывал в себя двигательную биомеханику. Повзрослев, он становился уже серьезным бойцом. Именно следовательно у нас не сохранилось никаких трактатов, как нужно драться. На Востоке ведь стенка на стенку никто не ходил. Поэтому там создавались школы, где можно было научиться этому искусству. А для нас драться было таким же обычным делом, как дышать, плясать на праздниках или спеть – под настроение.

Национальные визитные карточки

– Помогают ли госструктуры в продвижении русских боевых искусств?

– Больная тема. Любое государство продвигает и развивает свое национальное боевое искусство. Они – визитная карточка страны. Вот, мол, посмотрите, мы имеем свою воинскую систему, благодаря которой и выжили в этом мире. А те, кто не имеет таковой, как бы и не имеют права на существование. Как вот, например мы, не имея своей системы, выигрывали войны? Это же невозможно! – скажет житель. А потом поверит в то, что Вторую мировую выиграли американцы, а мы всю жизнь были под гнетом и вообще – бездарный народ. А проигравшие ту войну японцы в это время продвигают по всему миру дзюдо, айкидо, карате, джиу-джитсу. Тайцы вкладывают огромные средства в тайский бокс. Там есть даже академия Муай Тай. Корейцы всеми силами продвигают тхэквондо. Филиппинцы – ножевой бой, который, строго говоря, филиппинским никогда не был. Они просто срисовали рисунок боя у испанцев, которые в свое время колонизировали их страну, адаптировали под свою антропологию и выдали чужую школу за свою. И только мы с маниакальным упорством развиваем инородные карате, грэпплинг, джиу-джитсу и другие пришедшие к нам из-за рубежа боевые искусства, раскрученные Голливудом и СМИ. При этом не замечаем или попросту игнорируем свои воинские традиции, уходящие корнями в глубину веков.

У нас в стране создание каких-либо федераций и их раскрутка ложится полностью на плечи энтузиастов. Например, очень популярная в казачьей среде Федерация рубки шашкой «Казарла» возникла на чистом энтузиазме Николая Еремичева. И на сегодняшний день она еще не получила господдержки, хотя и вызывает искренний интерес со стороны госструктур.

Раскручивать широко известный в мире вид единоборств гораздо легче. Школы же русского и казачьего рукопашного боя созданы относительно недавно. Им приходится доказывать свою состоятельность. А соревнования в прикладных системах скорее могут навредить, чем принести пользу.

– Но тем не менее навыки нужно оттачивать на практике…

– Тут есть два пути. Первый – адаптироваться к уже существующим видам единоборств: армейскому рукопашному бою, боевому самбо, ММА и т.д. Второй – создавать принципиально новое спортивно-массовое направление, которое будет базироваться на вековых традициях. Как вариант – развивать наше искусство через фестивали. Но в любом случае нужна поддержка на государственном уровне, если мы хотим располагать в мире единоборств своими национальными визитными карточками. И этих визитных карточек должно быть много. Именно они лишний раз покажут всем наше древнее умение побеждать на поле боя. В маленькой Японии – более десяти видов единоборств, в Китае – масса стилей ушу. А у нас только самбо, да и то родом из СССР. И сейчас нам как воздух нужны свои школы наших традиционных воинских систем. Именно они дают ту базу, которая не только не разрушает здоровье (в отличие от многих спортивных систем), а, наоборот, укрепляет его. И вот уже на этой базе можно изучать любое единоборство.

В идеале нам нужна госпрограмма по развитию национальных видов боевых искусств. Нужна такая же заинтересованность нашего государства, как в других странах. Только так мы сможем заявить о себе на мировой арене как держава, созданная победами наших предков – тех самых, кто прибивал свой щит на врата Царьграда.

Автор: Игорь Моисеев

Использованы фотографии: Игоря Моисеева

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