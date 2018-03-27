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|У “экс-убийцы” Boeing и Airbus появится шанс убить первых лиц РФ, — блогер
|27.03.2018 11:16
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Давно ничего не было слышно про экс-«убийцу Boeing и Airbus», не имеющий налогов в мире Sukhoi SuperJet 100. Почему “экс”? Да потому, что такой титул ему пророчили до появления МС-21, но надежд он не оправдал и справиться с иностранными пассажирскими конкурентами таки не смог. Тем не менее, лавры “убийцы” к нему все ещё могут вернуться.
Стало известно, что Путин согласился дать зеленый свет для разработки SSJ100 меньших размеров, который будет представлять собой не воплощенный в жизнь вариант Ту-334, который с 1980-х так и не смогли довести до ума. На все это непотребство будет выделено 85 млрд рублей.
Что же, один из наиболее проблемных по качеству исполнения и надежности узлов самолет, SSJ100, получает вторую жизнь в уменьшенной версии, берущей свои истоки от советского проекта, так и не реализованного по целому ряду причин. Перспектива, скажем так, не отдельно радужная. Но есть у этого проекта своя, специфическая ложка меда.
Дело в том, что на мини-SSJ100 будут летать в специальном летном отряде (СЛО) «Россия», который осуществляет перевозки первых лиц государства, а так же 30 этих машин хочет заказать Министерство обороны.
То есть, картина следующая. На базе проблемного и пользующегося плохой репутацией между пилотов самолета будет построен новый, на котором будут летать первые лица государства! Ну разве же это не прекрасно!
В данном контексте я даже не буду говорить об импортзамещении, которому должны быть подвергнуты 40% узлов российского самолета, и которое явно вылезет ему боком, я лишь скажу, что новая версия SSJ100 будет иметь все шансы таки получить себе титул “убийцы”…
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