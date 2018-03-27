Во время торжеств по поводу годовщины создания Нацгвардии, солдат почетного караула с президентским штандартом потерял сознание и упал на землю.

Как отмечает , случай произошел во время объявленной президентом Петром Порошенко минуты молчания по погибшим бойцам в зоне АТО.

Штандарт очень быстро сумел подхватить командующий Нацгвардии Юрий Аллеров. Он также прикрыл собой солдата, у которого закружилась голова.

Через несколько мгновений президент лично поблагодарил Аллерова за своевременную реакцию.

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Отмечается, что указанные события происходили прямо за спиной у Порошенко. Между тем солдата отвели под руки, а штандарт взялся держать другой военный.

Командир специального батальона почетного караула Роман Габрик спокойно заверил, что, к сожаленью, предсказать подобные случаи невозможно.

«Ничего не произошло, просто плохо стало и упал. До этого все нормально было: поел, заранее не выставлял (на караул. — Ред.). Человеческий фактор», — считает офицер.

Знаменосец Максим утверждает, что спокойно может простоять часа полтора, а дальше зависит от погоды.

«Сейчас условия прекрасные, чтобы стоять спокойно — не жарко, не холодно. У нас есть фельдшера, которые позади ходят и спрашивают: ты себя как чувствуешь», — рассказал он. Своего товарища, который потерял сознание перед руководством государства, Максим оправдывает.

Сами офицеры почетного караула не советуют подчиненным терпеть в таких случаях до последнего.

Министр внутренних дел Арсен Аваков, который присутствовал на церемонии, тоже не осуждает знаменосца.

«То, что случилось, это жизнь. Так бывает», — убежден он.

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