Я о Кемерово не писал и писать не буду. Я о России сейчас.

Вы, все вы, должны понимать, что Россия в военной доктрине рассматривает нас как вероятного противника номер один. Не какую-то Америку, которая за океаном. И не объединенную Европу с ненавистным образом жизни. И не Германию, которую можно попытаться купить. И не Польшу, у которой есть связка счетов к россиянам. А нас. Нас с вами. Украину.

Потому что для того чтобы добраться до Польши, Германии или объединенной Европы, нужно пройти по нашей территории. По нашим трупам. И для того, чтобы разговаривать с позиции силы с Америкой и Европой, тоже нужна жертва, горло которой сжимают в кулаке. Россия видит этой жертвой нас. Всю страну. Каждого из вас.

Можно долго и нудно рассуждать, как боятся россияне санкций и как они побоятся ударить в открытую.

Уважаемые читатели, сайт «Политолог» на грани закрытия. Редакция просит вашей помощи: если вам понравилась эта статья, то не забывайте поделиться ею . Также подписывайтесь на наш , а также на нашу ленту в .

Но вероятность удара зависит только от двух составляющих. Первая — это желание Путина. И вторая — единогласная поддержка населения. Именно единогласная поддержка военного вторжения в Украину. Это не Крымнаш. Это война, которую должны добрить миллионы. Во время одесских событий, кто то из коттоновых, разогнал в сети пост где меня назначили одним из организаторов пожара в Одессе. В нем были указаны мои волонтерские номера телефона.

Чтобы вы понимали, круглые сутки, нонстоп, были звонки с проклятиями и угрозами. Тысячи Смсок. Я тогда сменил номер, потому что ко мне никто не мог дозвониться. Это был пост в сети, по локальной трагедии в другой стране, далекой для большинства Россиян.

Сейчас, уже на официальном уровне, ищут Украинский след в пожаре Кемерово. И они найдут. И они на всю страну об этом скажут с экранов телевизоров. А потом будут проклинать нас всех и требовать от Путина бомбардировки наших городов. Так уже было. Не у нас и не в таких масштабах. А сейчас даже дипломатов не нужно будет отзывать.

Просто помните о том, что мы, сегодня, главная и единственная цель для России. Реальная цель. Цель, которую можно персонифицировать. Цель, которую можно обвинить в убийстве детей.

Я просто хочу, чтобы вы это все понимали. Никто кроме нас не сможет нас защитить. Прежде чем добраться до кого-то подальше, им придется пройтись по нашим трупам. Совершить авиаудары по нашим городам.

Просто будьте к этому готовы. И да, просто помните, что единственные кто нас защищают, это наша армия.

—

Сводка.нет - Новости Украины и Мира