Об этом сообщает пресс-служба регулятора в Facebook.

"На начало ноября 2019 года общий долг неплатежеспособных банков перед НБУ по кредитам рефинансирования – около 46 млрд грн с учетом процентов. Почти четверть этого долга – это задолженность банков одного человека – Олега Бахматюка. Его два банка: "Виэйби Банк" и банк "Финансовая инициатива" задолжали НБУ 10,6 млрд грн", - отмечается в сообщении.

Задолженность других банков перед НБУ меньше: банк "Надра" Дмитрия Фирташа – 10,4 млрд грн, банк "Финансы и Кредит" Константина Жеваго – 6,7 млрд грн; "Дельта Банк" Николая Лагуна – 5,8 млрд грн, "Имэксбанк" Леонида Климова – 3,3 млрд грн.

НБУ отдельно указал на задолженность Приватбанка за погашения, которой поручился Игорь Коломойский – 7,7 млрд грн: "Но подчеркиваем – это задолженность исключительно перед Национальным банком. Общая задолженность некоторых из этих лиц перед кредиторами и государством значительно больше".

Регулятор подчеркивает, что активно работает над взысканием денежных средств как с самих владельцев этих банков, так и подконтрольных им компаний. Ведь они предоставили личные и имущественные поручительства, то есть гарантировали, что эти долги будут погашены.

"Так, против Игоря Коломойского и его компании подано более 140 исков; против Олега Бахматюка и его компаний – больше 50 исков; против Константина Жеваго и его компаний – 30 исков; против Николая Лагуна и его компаний – 10 исков; против Леонида Климова и его компаний – 7 исков", сообщает НБУ.

Однако, отмечает пресс-служба, большинство этих судебных процессов тянутся годами: "Даже если Национальный банк получает решение в свою пользу, эти лица всячески препятствуют исполнению решения судов, а реализации активов Государственной исполнительной службой происходит медленно".

Подробнее об активных судебных баталиях можно посмотреть по ссылке.

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